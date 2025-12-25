Informe de salud infantil orienta a madres y padres sobre citas médicas oportunas

Ciudad de México.— Entre el 12 de marzo y el 5 de diciembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública valoró la salud de 7 millones 653 mil 564 alumnas y alumnos de Educación Básica en todo el país mediante la estrategia Vive saludable, vive feliz.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el objetivo es revisar a 11.2 millones de estudiantes al cierre del ciclo escolar 2025–2026.

El despliegue incluyó la visita a 60 mil 8 escuelas por parte de 8 mil 118 brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud, los sistemas DIF estatales y nacional, junto con autoridades educativas locales, con un mismo propósito: conocer el estado de salud de niñas y niños en su propio entorno escolar.

Informe que llega a las familias

El resultado de cada valoración se entrega directamente a las familias por correo electrónico y mensaje SMS, además de encontrarse disponible para descarga en la plataforma oficial resultados.vidasaludable.sep.gob.mx. El documento concentra información clave para la atención infantil y funciona como un puente entre la escuela, el sistema de salud y el hogar.

Mario Delgado Carrillo explicó que la hoja de resultados contiene una primera sección dedicada a la identificación del estudiante, con datos como nombre, CURP, escuela, edad, grado escolar y fecha del levantamiento, información que debe revisarse con atención para confirmar su exactitud antes de avanzar en las recomendaciones.

Cita médica como siguiente paso

El informe no se limita a informar, también orienta. Las recomendaciones incluidas permiten a madres y padres programar citas en las clínicas correspondientes y atender oportunamente a sus hijas e hijos.

El titular de la SEP subrayó la importancia de dar seguimiento a cada indicación y de acudir a las consultas señaladas, ya que el proceso de valoración encuentra sentido cuando continúa en la atención médica.

La autoridad educativa insistió en que la participación de las familias resulta indispensable para cerrar el círculo de la estrategia, al transformar los datos en acciones concretas que inciden en la salud infantil.

La estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte de una política pública que vincula educación y salud con una visión de largo plazo.

