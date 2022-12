Jóvenes saludables no deben vacunarse contra influenza: Gatell

Ciudad de México.— El que los “jóvenes saludables” se vacunen contra la influenza, le quita la oportunidad de inmunizarse a los adultos mayores, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“Vemos generalmente, no solo este año sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado” Hugo López-Gatell | subsecretario de Salud

A decir del funcionario, los jóvenes que no presenten enfermedades, no necesitan la vacuna, pues esta no protege contra la infección.

Los grupos prioritarios que sí necesitan la vacuna son: personas mayores de 50 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas en enfermedades.

“Las personas jóvenes no hay necesidad de que se vacunen dado que la vacuna no protege contra la infección, sino que protege contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Este riesgo es notoriamente más amplio en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad” Hugo López-Gatell | subsecretario de Salud

En las últimas semanas, México ha registrado un incremento significativo de casos de influenza en el país, al registrar más de 4 mil en lo que va de la temporada.

