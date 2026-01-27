Kawasaki: señales tempranas que pueden evitar daño cardíaco en niños

Ciudad de México.— La fiebre que no cede, las manos inflamadas y los labios enrojecidos suelen confundirse con cuadros comunes de la infancia, pero en algunos casos anuncian una enfermedad poco frecuente que puede marcar la vida de un niño si no se atiende a tiempo. En México, la enfermedad de Kawasaki representa un reto clínico por su diagnóstico tardío y por las graves complicaciones cardíacas que puede provocar en menores de cinco años.

Enfermedad rara con alto riesgo cardíaco

La doctora Karina Judith Huesca Gutiérrez, pediatra adscrita al Hospital General de Zona No. 32 del IMSS en Ciudad de México Sur, explicó que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es decir, una afección autoinmune que inflama vasos pequeños y afecta de manera directa a las arterias coronarias. Se presenta con mayor frecuencia en niños menores de cinco años y tiene mayor incidencia en varones.

Aunque se trata de un padecimiento poco común, el riesgo no radica en su frecuencia sino en sus consecuencias cuando no se detecta de manera oportuna. La especialista señaló que un diagnóstico temprano reduce de forma significativa la posibilidad de secuelas permanentes en el corazón.

Signos de alerta que requieren atención inmediata

El principal signo de alarma es la fiebre persistente durante más de cinco días que no responde a medicamentos habituales como paracetamol o ibuprofeno. A este síntoma se suman otros datos clínicos que deben poner en alerta a madres y padres.

Entre ellos se encuentran erupciones en el tórax, labios agrietados y enrojecidos, lengua con aspecto rojo intenso, inflamación de manos y pies, ganglios inflamados en el cuello y enrojecimiento ocular sin secreción. La presencia de fiebre prolongada acompañada de al menos cuatro de estos criterios amerita valoración médica inmediata para descartar enfermedad de Kawasaki.

Diagnóstico tardío, un desafío para el sistema de salud

La doctora Huesca precisó que el diagnóstico suele establecerse entre siete y diez días después del inicio de los síntomas, un periodo crítico que representa un reto para los servicios de salud. Lo ideal es identificar la enfermedad dentro de los primeros diez días, ya que después de ese plazo hasta una cuarta parte de los pacientes puede desarrollar complicaciones cardíacas con secuelas de por vida.

En México se estima que cada año se presentan alrededor de 240 pacientes con esta enfermedad. El IMSS atiende principalmente a niños de entre dos y tres años, el grupo con mayor incidencia dentro de la población menor de cinco años.

Capacidad hospitalaria y tratamiento disponible

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 195 unidades médicas de Segundo Nivel y 34 de Tercer Nivel con capacidad para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Kawasaki. Estas unidades disponen de laboratorio clínico, ecocardiogramas y especialistas en pediatría y cardiología.

Los estudios de apoyo incluyen biometría hemática, examen general de orina y ecocardiograma, esenciales para identificar afectaciones en las arterias coronarias. El tratamiento de elección es la inmunoglobulina intravenosa, disponible en hospitales de segundo y tercer nivel, acompañada de aspirina con el objetivo de reducir el riesgo de trombosis e infarto.

Consecuencias de no actuar a tiempo

Uno de los principales obstáculos, reconoció la especialista, es la limitada familiaridad con esta enfermedad en el primer nivel de atención, lo que retrasa la referencia y el diagnóstico. En zonas rurales o alejadas, el acceso a servicios especializados añade una dificultad adicional.

El impacto de un diagnóstico tardío puede ser severo. La inflamación de las arterias puede generar aneurismas, pequeñas dilataciones que incrementan el riesgo de infarto al miocardio y otras secuelas graves desde edades tempranas. Además del daño físico, la enfermedad altera la dinámica familiar, ya que los padres suelen ausentarse de sus actividades laborales para acompañar a sus hijos en consultas y tratamientos prolongados, con repercusiones económicas y emocionales.

Atención oportuna como principal medida de protección

La enfermedad de Kawasaki no es prevenible y puede presentarse en cualquier paciente pediátrico, ya que se relaciona con una respuesta del sistema inmune ante infecciones virales o bacterianas. Ante fiebre persistente y signos compatibles, la recomendación es clara: acudir de inmediato a valoración médica.

Un tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de secuelas cardíacas y permite que los niños tengan un mejor pronóstico a largo plazo. Reconocer las señales a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una afección cardíaca permanente en la infancia.

