La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia

Ciudad de México.— En 2024, casi tres de cada diez hogares en México tuvieron al menos un integrante de la familia víctima de algún delito. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, muestran cómo la delincuencia se extendió en los espacios donde las familias desarrollan su vida diaria.

Hogares afectados por la delincuencia

El INEGI estimó que en 2024, 11.4 millones de hogares, equivalentes al 29 % del total nacional, tuvieron al menos un miembro víctima de delito. La cifra fue superior a la registrada en 2023. En términos individuales, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas, lo que representa una tasa de 24 mil 135 por cada 100 mil habitantes.

La tasa de prevalencia fue mayor en hombres, con 25 mil 10 víctimas por cada 100 mil, frente a 23 mil 399 en mujeres. Por entidad, los niveles más altos se registraron en Estado de México (34 mil 851), Ciudad de México (30 mil 804) y Tlaxcala (30 mil 498). Las cifras más bajas correspondieron a Chiapas (15 mil 576), Tamaulipas (16 mil 537) y Michoacán (16 mil 572).

Cambios en la vida cotidiana

La delincuencia también influyó en las actividades diarias de la población. En 2024, 62.6 % de los hogares decidió no permitir que menores de edad salieran solos y 46.4 % de los adultos optó por no salir de noche. Estos cambios reflejan cómo la inseguridad modifica rutinas y limita la movilidad en la vida familiar.

Incidencia delictiva y delitos más comunes

Durante 2024, se estimaron 33.5 millones de delitos, con una tasa de 34 mil 918 por cada 100 mil habitantes, superior a la de 2023. En promedio, cada víctima sufrió 1.4 delitos.

El delito más frecuente fue el fraude, con una tasa de 7 mil 574 por cada 100 mil habitantes. Le siguieron robo o asalto en calle o transporte público, con 6 mil 3, y extorsión, con 5 mil 971. En delitos sexuales, la tasa fue de 4 mil 160 por cada 100 mil mujeres, mientras que en hombres fue de 546. La diferencia se traduce en ocho delitos sexuales contra mujeres por cada uno cometido contra hombres.

Los estados con mayor incidencia fueron Ciudad de México (54 mil 473), Estado de México (48 mil 426) y Querétaro (45 mil 107). En contraste, Nayarit (21 mil 727), Baja California Sur (21 mil 922) y Campeche (22 mil 71) registraron las tasas más bajas.

LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar

Costos de la inseguridad para los hogares

El costo total de la inseguridad y el delito en los hogares alcanzó 269 mil 600 millones de pesos en 2024, equivalente al 1.07 % del Producto Interno Bruto. El gasto promedio por persona afectada fue de 6 mil 226 pesos.

De ese monto, 91 mil 800 millones de pesos correspondieron a medidas preventivas, como cambiar cerraduras, puertas o ventanas, y 177 mil 800 millones de pesos a pérdidas por victimización. En casos específicos, las víctimas de robo total de vehículo perdieron en promedio 32 mil 439 pesos, mientras que las de fraude tuvieron un perjuicio estimado en 7 mil 39 pesos.

Denuncias y cifra oculta

De los 33.5 millones de delitos cometidos en 2024, sólo 9.6 % se denunció, por debajo del 10.4 % reportado en 2023. De estas denuncias, en 70.5 % se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, en conjunto, 93.2 % de los delitos no se investigó, lo que constituye la llamada cifra oculta.

En los delitos denunciados, 39.2 % no tuvo resolución y 40.7 % permaneció en trámite. Únicamente 12.6 % de las investigaciones concluyó con un resultado positivo para la víctima. Esto significa que del total de delitos cometidos, solo 0.8 % llegó a una resolución favorable.

Las principales razones para no denunciar fueron considerar la denuncia una pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, considerar el delito de poca importancia, trámites largos, falta de pruebas, y miedo a la persona agresora,

Percepción de inseguridad

Entre marzo y abril de 2025, 64.2 % de la población adulta señaló la inseguridad como el problema más grave del país, por encima de la salud y el aumento de precios.

En ese mismo periodo, 75.6 % consideró inseguro vivir en su entidad. A nivel municipal, 64.7 % de la población dijo sentirse en riesgo, mientras que en el ámbito local o colonia el porcentaje fue de 40.5.

Los estados con mayor percepción de inseguridad fueron Morelos (90.1 %), Tabasco (89.8 %) y Guanajuato (88.5 %). Las cifras más bajas se observaron en Baja California Sur (37.4 %), Coahuila (37.7 %) y Yucatán (39.6 %).

Además, 40.3 % de la población dijo sentirse segura al caminar sola por la noche en los alrededores de su vivienda. En hombres el porcentaje fue de 49.5 y en mujeres de 32.3.

Confianza en las autoridades

Sobre el desempeño de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, la Marina fue la autoridad que mayor confianza inspiró, con 91 % de la población que declaró tener mucha o algo de confianza en ella. Le siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3 %.

Al diferenciar por sexo, los hombres dijeron confiar más en instituciones militares y de seguridad nacional, mientras que las mujeres otorgaron mayor confianza a policías estatales, ministeriales, al Ministerio Público y a jueces.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv