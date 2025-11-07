“La calle no borra el nombre”: Indigentes podrían acceder a trabajo e identidad

Ciudad de México.— El hombre pedía que lo dejaran en paz mientras dos policías lo arrastraban por las escaleras de la estación Niños Héroes, en la Línea 3 del Metro. A su alrededor, los usuarios observaban la escena en silencio, algunos grababan con sus teléfonos. En las imágenes que circularon en redes sociales se escuchan los gritos del hombre en situación de calle, que fue retirado del acceso principal.
El video, difundido en redes sociales, mostró a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tomando por la fuerza al hombre indigente. Al resistirse, fue arrastrado hasta la salida, mientras un tercer policía retiraba sus pertenencias, varias bolsas de plástico.
Usuarios del Metro señalaron el uso excesivo de fuerza para atender a personas sin hogar dentro de las instalaciones.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que el hombre representaba un riesgo para los pasajeros, pues —según su versión— tenía actitudes violentas hacia quienes ingresaban a la estación y solía pedir dinero de forma insistente. El hecho ocurrió el viernes 6 de junio.
Ley que reconozca derechos
Meses después, en noviembre, se presentó una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, impulsada por la Bancada Naranja en el Congreso capitalino.
La propuesta busca reconocer a las personas que viven en la calle como sujetos de derechos, establecer su derecho a la identidad, a la salud, al trabajo y a una vida libre de violencia, además de imponer obligaciones concretas al gobierno de la ciudad y a las alcaldías para garantizar su atención integral.
La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia
Royfid Torres González, coordinador del grupo parlamentario, explicó que el objetivo es transformar el enfoque asistencialista con el que tradicionalmente se ha atendido a este sector y avanzar hacia una visión de autonomía y reintegración social. La propuesta incluye un censo real de personas en situación de calle y la creación de un Comité Interdisciplinario que coordine las acciones de atención, con la participación de diversas dependencias de gobierno.
De la calle a la identidad
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el reconocimiento jurídico de las personas sin hogar. El documento establece que el derecho a la identidad es indispensable para acceder a educación, vivienda, salud y empleo. Por ello, contempla mecanismos que faciliten la obtención de actas de nacimiento, credenciales de elector y otros documentos oficiales.
También plantea un modelo de reintegración social, con seguimiento institucional y apoyo para capacitación laboral, servicios médicos y educación, con el fin de evitar el retorno a la vida en la calle.
Historias que impulsan el cambio
Alexia Moreno y Alonso de la Cruz, representantes de la organización civil El Caracol A.C., con más de tres décadas de trabajo en el acompañamiento a poblaciones callejeras, recordaron el caso de Hermelinda, una mujer que vivía en la calle Artículo 123 y falleció tras ser trasladada a un albergue. Su cuerpo fue llevado a la fosa común sin que se reconocieran sus derechos básicos.
Para El Caracol A.C., este tipo de historias reflejan la urgencia de políticas públicas efectivas. Sus integrantes subrayan que las personas en situación de calle participan en la economía de la ciudad y deben tener garantizado el acceso a una vida digna, con identidad y servicios básicos.
Los centros que buscan la reintegración
En la Ciudad de México operan distintas redes de atención para personas en situación de calle. A través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina albergues, asesoría jurídica y servicios sociales.
El Centro de Valoración y Canalización (CVC) recibe diariamente a personas para brindarles alimentación, atención médica, aseo y pernocta. De ahí se les canaliza a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) o a los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social (CACIS), que ofrecen alojamiento permanente, atención psicológica, capacitación y actividades culturales.
Entre ellos se encuentran los centros “Villa Mujeres”, “Azcapotzalco”, “Cuemanco”, “Coruña Hombres”, “Atlampa”, “Cascada” y “Torres de Potrero”. En conjunto, estos espacios tienen capacidad para atender a más de mil ochocientas personas con servicios gratuitos y atención integral.
El albergue transitorio “TECHO” ofrece a quienes lo solicitan la posibilidad de iniciar un proceso para recuperar su autonomía y continuar su plan de vida, mientras que el Espacio TECHO busca erradicar la discriminación hacia quienes viven en la calle.
Derechos humanos
De acuerdo con los informes del IAPP, cada día llegan nuevas personas al CVC en busca de apoyo o de un refugio temporal. Muchas de ellas regresan a los mismos espacios públicos una vez cubiertas sus necesidades básicas.
Dignidad Humana
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Ciudad de México.— Por las noches, Morelos tiene un nuevo tipo de descanso: el de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una práctica que convertía en delito lo que para muchos era una necesidad humana: dormir.
Lo que para muchos es un acto cotidiano, para personas sin hogar representa una lucha diaria por la supervivencia. Dormir en la calle no es una elección, sino una consecuencia de exclusión, desempleo o quizá violencia familiar.
La Corte: dormir en la calle no puede ser un delito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el principio constitucional de dignidad humana al declarar inválidas las normas de los municipios de Mazatepec y Miacatlán, en Morelos, que imponían multas de hasta $2,838 pesos a quienes durmieran en la vía pública.
El Pleno determinó que castigar a una persona por dormir en la calle es una medida injusta y discriminatoria, pues el sueño es una necesidad biológica universal.
“Ninguna autoridad puede sancionar a quien carece de un techo donde descansar”, resolvió la Corte.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en situación de calle y suelen ser los más invisibilizados por las políticas públicas.
Vaguedad y abuso: las normas del castigo
Además, la Corte invalidó disposiciones de las leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”.
Urgen a proteger la vida y dignidad de menores de edad en México
El tribunal consideró que su ambigüedad favorecía la arbitrariedad, pues carecen de reglas claras que delimiten qué conductas realmente alteran la convivencia.
En su resolución, los ministros subrayaron que las leyes deben redactarse con claridad y precisión, para evitar que las autoridades municipales apliquen sanciones con criterios subjetivos o discrecionales.
La decisión de la Corte obliga a las autoridades locales a revisar sus reglamentos y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Dormir en la calle ya no podrá ser sancionado en Mazatepec y Miacatlán, pero el reto real está en garantizar espacios de refugio, identidad y trabajo para quienes no tienen un hogar.
Dignidad Humana
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Ciudad de México.— En el marco del debate nacional sobre la llamada Ley Trasciende, que busca reconocer a la eutanasia en México, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, el coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que el país no puede avanzar hacia esa discusión sin antes garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos.
Con datos, contexto y basta experiencia en la práctica médica, el especialista dijo que el problema no está en el deseo de morir sino que el país enfrenta limitaciones en materia de cuidados paliativos y expuso la necesidad de revisar las condiciones actuales antes de modificar la legislación.
El doctor Aréchiga consideró que la discusión sobre la eutanasia requiere un debate más amplio, que incluya los aspectos médicos, legales y sociales. Advirtió que, sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin haber garantizado previamente el derecho a una atención integral.
Propuesta legislativa y su alcance
La iniciativa impulsada por la activista Samara Martínez y presentada ante el Congreso de la Unión con respaldo ciudadano. Propone incorporar el derecho a la eutanasia en la Ley General de Salud, dentro del título octavo bis sobre cuidados paliativos, y derogar el artículo 166 bis que prohíbe la práctica.
El también profesor titular de la Especialidad de Medicina Paliativa y Dolor, Universidad de Guadalajara explicó que la propuesta busca ampliar derechos y libertades para pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, otorgándoles la opción de solicitar la eutanasia bajo determinados criterios médicos y legales. Indicó que la ley define la muerte digna como la posibilidad de una despedida sin sufrimiento físico o psicológico, enmarcada en principios de autonomía y libre decisión.
Contexto de la enfermedad terminal en México
Citando datos del INEGI, el doctor Aréchiga explicó que en México se registran anualmente alrededor de 89 mil defunciones relacionadas con tumores malignos, cifra que ha mostrado incremento en los últimos años. También se reportan más de 6 mil casos de esclerosis lateral amiotrófica, además de padecimientos neurodegenerativos como Alzheimer y demencia, cuya proyección supera los 3.5 millones de personas para 2050.
La iniciativa hace referencia a estos padecimientos y a la enfermedad renal crónica, que afecta al 12 por ciento de la población mexicana. Según Aréchiga, el documento plantea que quienes padecen estas enfermedades puedan elegir una muerte sin sufrimiento innecesario, pero advirtió que el acceso limitado a los cuidados paliativos condiciona la posibilidad de una decisión plenamente informada.
Condiciones establecidas en la reforma
El proyecto legislativo propone que toda persona mayor de 18 años, diagnosticada por dos médicos con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, pueda solicitar la eutanasia. La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, pero establece que las instituciones públicas deberán contar con personal no objetor para garantizar la aplicación del derecho.
Aréchiga señaló que el texto menciona los cuidados paliativos como parte de la información que debe recibir el paciente antes de decidir, lo que implica que su ausencia o escasez puede llevar directamente a optar por la eutanasia.
Acceso a los cuidados paliativos en México
El especialista expuso que sólo 3 por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos de atención por millón de habitantes y apenas seis dedicados al ámbito pediátrico.
En Jalisco funcionan unidades especializadas en hospitales como el Nuevo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital General de Occidente, además de un programa de especialidad en medicina paliativa pediátrica. Sin embargo, las regiones rurales y comunidades indígenas permanecen sin cobertura.
Formación médica y alcance institucional
El doctor Aréchiga informó que en México existen 109 escuelas de medicina, de las cuales sólo 13 incluyen formación en cuidados paliativos. No hay programas equivalentes en enfermería y solo 23 en psicología.
El especialista agregó que la falta de preparación profesional limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el sufrimiento físico o emocional de los pacientes.
Aspectos económicos y bioéticos
Asimismo, Aréchiga mencionó que en administraciones anteriores se ha planteado que los cuidados paliativos representan un gasto, mientras que la eutanasia se considera un ahorro. A su juicio, este enfoque puede derivar en una visión utilitaria de la vida y la atención médica.
También señaló que el gobierno federal no ha realizado un análisis sobre los costos de implementar la eutanasia, ni sobre la infraestructura necesaria para su regulación.
Una historia: ¿Cómo está tu relación con Dios?
En un hospital de Guadalajara, una mujer de 79 años, maestra de catecismo durante toda su vida, confesó al médico su enojo con Dios tras sufrir un infarto cerebral. El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas escuchó con atención, no sólo como especialista en cuidados paliativos, sino como alguien que entiende que el sufrimiento humano va más allá del cuerpo.
La compasión que alivia: el valor de la espiritualidad en los cuidados paliativos
Tratar a pacientes con enfermedades agudas, crónicas o terminales, dice el doctor Aréchiga, devuelve a la medicina su sentido original: aliviar el dolor del enfermo. Desde Hipócrates, ese ha sido el propósito esencial del médico y los cuidados paliativos buscan ofrecer al paciente calidad de vida, no solo prolongarla.
La atención paliativa, explica, implica escuchar al paciente más allá de sus síntomas. En ese diálogo aparece un componente que ha sido poco explorado en la formación médica: la espiritualidad. Ese vacío motivó la creación del libro Espiritualidad en cuidados paliativos, escrito junto con colegas interesados en dar forma científica a un tema que en muchos hospitales sigue sin abordarse.
Espiritualidad y religión: dos caminos distintos
En su investigación, Aréchiga y su equipo hallaron confusión entre espiritualidad y religión. Explica que más del 60% de los pacientes desea hablar de su dimensión espiritual sin sentir que se les impone un credo.
La espiritualidad, subraya, es una dimensión humana que busca sentido, propósito y conexión. Puede incluir o no una creencia religiosa, pero está presente incluso en quienes se declaran ateos o agnósticos. “Puedo ser ateo y ser espiritual. Puedo ser agnóstico y ser espiritual”, comenta.
La religión, en cambio, responde a un constructo social con prácticas, jerarquías y ritos. Ambas pueden coincidir, pero no son sinónimos. En la práctica médica, confundirlas puede limitar la comprensión del paciente y reducir el alcance del acompañamiento.
El sufrimiento como experiencia humana
En la medicina paliativa se habla del “dolor total”: físico, emocional, social y espiritual. Aréchiga recuerda la enseñanza de Viktor Frankl, quien afirmaba que el ser humano no se destruye por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Por eso, el cuidado espiritual busca ayudar al paciente a comprender su experiencia, incluso en la enfermedad y la muerte.
En esa tarea, el médico no solo trata síntomas, sino también acompaña la búsqueda de significado. “Cuando preguntamos por la relación del paciente con Dios o con lo que considera sagrado, no hablamos de religión, sino de sentido”, explica.
La compasión como entrenamiento
Uno de los conceptos que más ha desarrollado el doctor Aréchiga es la idea de la compasión como una capacidad que se entrena.
“La empatía permite comprender el dolor del otro. La compasión nos impulsa a actuar para aliviarlo”, explica.
Las neurociencias han confirmado que la compasión activa circuitos cerebrales distintos a los de la empatía. Mientras esta última puede agotar emocionalmente, la compasión fortalece los vínculos y genera bienestar tanto en quien la recibe como en quien la ejerce.
En esa lógica, el Dr. Aréchiga propone que los hospitales se conviertan en “gimnasios de la compasión”. Así como los médicos se entrenan en técnicas quirúrgicas, deberían entrenarse en habilidades de acompañamiento humano y espiritual.
“Los hospitales, las universidades, los servicios de urgencias o rehabilitación deberían ser espacios donde se ejercite la empatía y la compasión con el mismo rigor que una destreza técnica”, propone.
Espiritualidad del médico: una formación pendiente
El doctor Aréchiga plantea una pregunta que resume una deuda formativa: ¿en qué momento de la carrera médica se enseña la espiritualidad?
Hasta ahora, reconoce, no existe una unidad de aprendizaje dedicada a este tema en la mayoría de las universidades. Esa ausencia limita la comprensión del sufrimiento humano y reduce la medicina a una práctica técnica.
En la Universidad de Guadalajara, su equipo impulsa una propuesta curricular que integre la formación espiritual en la educación médica, psicológica y de enfermería. Busca formar profesionales capaces de reconocer la dimensión espiritual de sus pacientes y la suya propia.
Ídolo del América cumple sueño de niño internado en la Unidad de Cuidados Paliativos
Compasión, neurociencia y humanidad
El doctor Aréchiga cita investigaciones recientes que vinculan la compasión con neurotransmisores como la oxitocina, conocida por su papel en el vínculo madre y su bebé recién nacido. En algunas especies animales, explica, la oxitocina estimula el cuidado; en otras, su ausencia genera abandono. En el ser humano, la compasión parece ser una capacidad evolutiva que fortaleció a las comunidades primitivas.
Esa herencia biológica, sumada al aprendizaje cultural, convierte la compasión en una fuerza activa de la humanidad. Pero requiere entrenamiento. Sin él, el médico puede quedar atrapado en la empatía y caer en el cansancio emocional que produce ver sufrir sin poder aliviar.
Cuidados paliativos y políticas públicas
En materia institucional, Aréchiga reconoce avances como la incorporación de los cuidados paliativos en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, advierte que sin presupuesto y sin sanciones para quienes omiten aplicarlas, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
“La ley sin recursos es letra muerta. Hace falta dotarla de estructura, personal y equipos interdisciplinarios que acompañen a los pacientes en la terminalidad”, explica.
Otro pendiente, añade, es la ley de hospice, que contempla espacios especializados en atención integral al final de la vida. Aunque figura en las normas, aún no existe una estructura operativa que lo haga realidad.
El sufrimiento y su sentido
El sufrimiento, explica Aréchiga, tiene múltiples dimensiones: física, emocional, existencial, espiritual. Cada una demanda una respuesta distinta.
“Hay sufrimiento por dolor, por pérdida, por ausencia de propósito. La compasión y los cuidados paliativos son su brazo activo. Pero para que existan, deben enseñarse y practicarse”, resume. Esa visión plantea una medicina más completa, donde la ciencia se encuentra con la humanidad.
Los cuidados paliativos, concluye, son el punto donde el conocimiento médico se une con la capacidad de comprender, acompañar y aliviar. En ese cruce, la espiritualidad deja de ser un tema filosófico y se convierte en parte esencial del cuidado del ser humano.
México
Los nuevos impuestos se consolidan como barrera para los negocios y presión a familias
Ciudad de México.- El cobro de impuestos comenzó a consolidarse como una de las mayores preocupaciones para hacer negocios en México. Así lo reflejó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, publicada por el Banco de México (Banxico) el pasado mes de octubre.
Al aprobarse la Ley de Ingresos 2026, el tema fiscal apareció por primera vez entre los principales obstáculos para las empresas.
El reporte de Banxico, basado en la opinión de 42 grupos de análisis económico del sector privado, reveló que el crimen sigue ocupando el primer lugar entre los desafíos (27 %), seguido por la falta de Estado de derecho (23 %) y la corrupción (21 %). Por primera vez, la carga tributaria se sumó a esas preocupaciones.
Los niños que crecen con perros podrían tener menos riesgo de asma
Ante esta situación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) rechazó el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros, al advertir que provocará caída de ventas, cierres de negocios y pérdida de empleos.
El economista Macario Schettino señaló en su columna Ilusiones de El Financiero, que cuando los impuestos se convierten en riesgo para el negocio, las empresas posponen proyectos o trasladan operaciones, un diagnóstico que se repite entre analistas del sector.
Más impuestos, menos confianza.
Para el periodista y analista Leonardo Curzio advirtió en redes sociales que los mexicanos cargan con situaciones fiscales de alta presión.
“¿Sabes cuánto pagas realmente cada vez que viajas? Entre tarifas aéreas, IVA, peajes y nuevos impuestos, los mexicanos cargamos con una de las presiones fiscales más altas… y un gobierno cada vez más endeudado”, dijo.
Su reflexión pone sobre la mesa un malestar creciente: los ciudadanos perciben que pagan más, pero reciben menos servicios. Esa sensación erosiona la confianza y golpea la economía doméstica agrega.
En la misma línea, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuestionó el incremento de cargas fiscales al señalar que existen “más de 26 nuevos impuestos disfrazados de saludables.
“Afectan tu bolsillo, no ayudan a tu salud. Una vez más, el gobierno castiga a las familias mexicanas con sus malas decisiones”, advirtió.
Por su parte, la diputada federal del PRI, Ana González, criticó la aprobación del Presupuesto 2026:
“Después de una larga jornada, acabamos de votar el Presupuesto para el 2026. Lamentable que no le mueven ni una coma ni un punto en beneficio de nuestro país”.
La legisladora consideró que el paquete económico aprobado no atiende las preocupaciones reales de los sectores productivos ni de las familias mexicanas.
CDMX
Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México
Ciudad de México.— El acoso escolar en México continúa como una de las principales preocupaciones educativas y sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los reportes de violencia escolar aumentaron durante 2024 y 2025, especialmente en planteles de nivel medio superior.
Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al menos uno de cada tres alumnos ha sufrido algún tipo de agresión en su entorno educativo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el acoso escolar afecta la salud física y emocional de millones de estudiantes en el mundo.
En su informe 2024 sobre bienestar infantil, el organismo destacó que el maltrato entre compañeros es una de las principales causas de ausentismo y bajo rendimiento escolar.
El caso de Sisley Fernanda evidenció la falta de respuesta institucional
El 1 de octubre, una estudiante del CETis 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue golpeada por una compañera tras meses de acoso escolar. La víctima, identificada como Sisley Fernanda, terminó hospitalizada con un esguince cervical traumático y crisis epilépticas posteriores al ataque.
Sus padres denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que las autoridades escolares se negaron a intervenir, argumentando que la agresión ocurrió fuera del plantel.
El acoso comenzó al inicio del ciclo escolar. La joven fue insultada por su físico y por repetir el año.
El día del ataque, una compañera la persiguió junto con otros alumnos y la agredió físicamente mientras la grababan. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación pública.
Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México
Las consecuencias del acoso escolar
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas de acoso escolar pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que los efectos pueden prolongarse hasta la vida adulta, afectando la autoestima y el desempeño académico.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que el acoso escolar también puede detonar conductas de riesgo y abandono escolar. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023) reportó un incremento en casos de estrés crónico y somatización entre adolescentes que enfrentaron violencia física o verbal en el entorno escolar.
Acciones de prevención y respuesta
La SEP impulsó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar”. Este obliga a directivos y docentes a reportar cualquier agresión.
Sin embargo, especialistas en educación reconocieron que la aplicación del protocolo aún enfrenta desafíos, especialmente en planteles con escaso personal de apoyo psicológico.
Organizaciones civiles, como “Bullying Sin Fronteras”, propusieron reforzar la capacitación docente en gestión emocional y establecer mecanismos de denuncia anónimos dentro de los planteles.
También recomendaron promover actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la empatía y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Un llamado a fortalecer la cultura del respeto
Casos como el de Sisley Fernanda reflejan los vacíos en la atención institucional y la urgencia de reforzar la cultura de respeto en las aulas.
Los especialistas coincidieron en que el acompañamiento familiar, la intervención temprana y la coordinación entre escuela y autoridades judiciales resultan determinantes para reducir los casos de violencia escolar en el país.
