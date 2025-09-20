La cultura de la violencia se aprende; especialistas urgen sustituirla por cultura de paz en escuelas

Ciudad de México.— En México, tres de cada diez personas han vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con especialistas esta realidad plantea un desafío para el sistema educativo: no basta con formar profesionales competentes, también se necesita preparar ciudadanos capaces de construir paz desde sus distintos ámbitos de acción.

Educación como camino hacia contextos pacíficos

Francisco Javier Gorjón Gómez, director de Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que la educación superior debe generar contextos pacíficos dentro de la productividad y la competitividad. Explicó que el reto es pensar cómo cada profesión, incluida la ingeniería, puede aportar a la paz.

Añadió que la falta de empatía dificulta el cambio, ya que mientras un 30 por ciento de mexicanos ha sufrido violencia, el 70 por ciento restante lo desconoce o no lo asume como propio. Por ello, las universidades tienen la responsabilidad de trabajar con una visión transversal que impulse la cultura de la paz en la formación académica.

Construcción de paz desde la educación básica

Por su parte, Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora de la Universidad Iberoamericana, indicó que la enseñanza para la paz debe iniciar en la educación básica y extenderse a bachillerato y universidad, con habilidades para la gestión de conflictos.

Señaló que la violencia en México responde a causas múltiples como corrupción, impunidad, racismo, debilidad institucional, desempleo juvenil y falta de oportunidades educativas. Una de sus consecuencias es la cultura de la violencia, que se reproduce incluso en algunos espacios escolares.

Instituciones con capacidad de decisión

La académica explicó que las instituciones educativas pueden decidir si se convierten en promotoras de una cultura de paz. Puso como ejemplo la determinación de la UNAM en este sentido y llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de cada universidad en la construcción de entornos libres de agresión.

Agregó que también corresponde a los ciudadanos exigir a las instituciones educativas analizar cómo se filtra la violencia en su interior y qué medidas pueden aplicarse para consolidar una cultura de paz.

Formar profesionales de la paz

Finalmente, los especialistas coincidieron que la paz no puede depender únicamente de políticas públicas, sino también del compromiso de las instituciones educativas en todos los niveles. Formar profesionales capaces de resolver conflictos de manera pacífica es parte de la tarea. La construcción de una cultura de paz comienza en las aulas y se proyecta hacia la sociedad.

