La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP

Ciudad de México.— El inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 trae un llamado a madres y padres de familia para acompañar de cerca a sus hijas e hijos en cada etapa de su educación.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que “su esfuerzo construye el piso sobre el cual las nuevas generaciones han de soñar y caminar más alto”, destacando que la participación familiar refuerza la formación integral de los estudiantes y enriquece la experiencia escolar.

La escuela como espacio de comunidad educativa

La colaboración entre padres y escuela permite que las instituciones comprendan el contexto de cada comunidad y que la educación sea un proyecto compartido. Delgado Carrillo señaló que “la escuela necesita sus voces, sus preocupaciones y sus esperanzas. Solo así, en comunidad, podemos construir una escuela verdaderamente participativa, que dialogue con su barrio, entienda su contexto y trabaje para transformar el territorio”.

Maestros, creadores de conocimiento

Delgado Carrillo dijo que los Consejos Técnicos Escolares (CTE) se consolidan como espacios de desarrollo profesional y transformación de la enseñanza. “ Son el espacio donde sucede la revolución de maestras y maestros que se reconocen como intelectuales y profesionales de la educación, como creadores de conocimiento pedagógico y como profesionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en su experiencia y ética de servicio, fortalecidos por la autonomía curricular y el codiseño”.

LEE Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos

Seres humanos plenos

El nuevo año escolar busca consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), un modelo que promueve la inclusión y la construcción de conocimiento compartido. Delgado Carrillo explicó que la NEM es radical porque “regresa a la raíz de lo que nos hace seres humanos plenos: el amor al territorio, a la comunidad y a los saberes; el sentido de vida por encima de la mera instrumentalización de los estudiantes como mano de obra”. Cada clase y evaluación se conciben como oportunidades para fomentar pensamiento crítico, creatividad y trabajo colaborativo.

Regreso a las aulas en México

Este 1 de septiembre regresan a clases 23.5 millones de estudiantes de Educación Básica en 231 mil 600 escuelas, acompañados por un millón 241 mil docentes. En el nivel Medio Superior, 5.6 millones de jóvenes vuelven a 21 mil 100 escuelas con 424 mil maestros. Sumando la Educación Superior, el sistema educativo nacional atiende a 34 millones de estudiantes.

Delgado Carrillo subrayó: “Hoy estamos regresando 29 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y ya con Educación Superior… vamos a llegar a los 34 millones de estudiantes que tenemos en el Sistema Educativo de México”.

Padres de familia: pieza clave en la educación integral

La participación activa de los padres fortalece el aprendizaje y asegura que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y valores que los acompañarán toda la vida. Delgado Carrillo, puntualizó “la escuela necesita sus voces, sus preocupaciones y sus esperanzas”, resaltando que el compromiso familiar es fundamental para construir una educación inclusiva, participativa y centrada en el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv