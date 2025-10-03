“La escuela te extraña”: Maestros y directores convencen a los alumnos que no dejen las aulas

Ciudad de México.— Este año las autoridades educativas del país detectaron algunas instituciones que estaban otorgando títulos fraudulentos, por lo que ya les fue cancelado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Además, anunció que se digitalizará todo y se implementarán medidas de seguridad que impidan la falsificación de títulos.

“Es muy injusto que haya instituciones que se aprovechen de esto y vendan literalmente los títulos”, afirmó.

Educación media superior, cobertura y brechas

Delgado Carrillo reconoció que el tema de educación media superior “sin duda es el gran desafío que se tiene como país, es la gran fuga del sistema mexicano”. Precisó que existe cobertura y eficiencia terminal cercana al cien por ciento en educación primaria y secundaria, pero hay una brecha de un nivel a otro.

Indicó que la cobertura en media superior no puede quedarse en los grandes centros urbanos, porque hay zonas que tienen secundarias, pero no preparatorias, y que principalmente en algunas zonas del norte del país hacen falta telebachilleratos.

Para retener a los jóvenes, la oferta educativa debe ser atractiva. Se plantearon nuevas carreras como inteligencia artificial, nanotecnología, seguridad cibernética y software, entre otras. También se implementa la política “La escuela te extraña”, con un programa piloto donde docentes y directores tienen la responsabilidad de convencer a los alumnos de media superior de que no abandonen la escuela.

Protocolos contra violencia y acoso escolar

En cuanto a la violencia en el sistema educativo, Delgado Carrillo precisó que hay tres acuerdos secretariales importantes:

• Lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria.

• Normas para la prevención primaria, atención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de la violencia sexual en nivel básico, así como medidas de no repetición.

• Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil “Te veo, te creo, te cuido”.

LEE Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa

El secretario destacó que el sistema educativo requiere evaluación, pero señaló que compararse internacionalmente mediante pruebas estandarizadas “no nos sirve de nada”, porque no consideran los distintos contextos y situaciones de los estudiantes. Las evaluaciones que interesan en “La Nueva Escuela Mexicana” se enfocan en el aprovechamiento individual de cada estudiante.

Salud y alimentación escolar

Sobre salud, Delgado Carrillo informó avances importantes respecto a la comida chatarra y anunció que se cumplirá la digitalización del archivo de salud escolar de 12 millones de niños y niñas, considerando que 40 por ciento presentan obesidad. Respecto a aprendizajes, existen dos libros dedicados a reforzar matemáticas y lectoescritura.

Becas educativas en expansión

Actualmente hay un total de 13.4 millones de beneficiarios de becas y para el próximo año se prevé superar los 20 millones. La distribución actual es:

• Beca Benito Juárez: 4 millones 224 mil estudiantes de media superior.

• Jóvenes Escribiendo el Futuro: 409 mil estudiantes de nivel superior.

• Beca Rita Cetina: 8 millones 833 mil, de los cuales 5.6 corresponden a secundaria y el resto a primaria y preescolar.

Formación en derechos humanos y valores

Delgado Carrillo concluyó que los procesos formativos son el camino para revertir discriminación, estereotipos y discursos de odio que habilitan las violencias.

El marco curricular común apuesta a formar personas que se apropien de los derechos humanos, valores democráticos y la convicción de que para vivir se requiere de la comunidad.

Se impulsa la constitución de comités de paz en todas las escuelas de educación media superior, conformados por directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, para atender integralmente los problemas que surgen en las comunidades escolares.

