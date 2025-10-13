“La familia es lo más importante”: Carlos Slim

Ciudad de México.— En conversación con el creador de contenido Oso Trava, el ingeniero Carlos Slim Helú habló sobre la importancia de la familia, el matrimonio y los valores que guían su vida personal y empresarial.

El empresario mexicano expresó que su prioridad sigue siendo la familia. La convivencia semanal, el respeto entre generaciones y la unidad en torno a la Fundación reflejan una filosofía de vida basada en la cooperación y el afecto.

La familia, el centro de su vida

Carlos Slim Helú explicó que desde hace años mantiene con sus hijos y nietos una convivencia constante. “Nosotros comemos todos los miércoles”, relató. “Hay una relación abierta, directa, amorosa y amistosa, en la que no hay celos ni envidias ni se piensa en cosas materiales”.

Slim explicó que, desde que sus hijos eran jóvenes, les permitió decidir libremente su camino. “Les dije que si querían ser empresarios, qué bueno; y si no, no importaba. Que no lo hicieran a fuerza”. La misma filosofía, añadió, aplica para sus nietos. “Si un nieto quiere ser doctor o fotógrafo, que se dedique a lo que quiera”.

Algunos de ellos, señaló, ya tienen responsabilidades directas dentro del grupo empresarial, mientras otros continúan preparándose. “Van muy bien”, afirmó.

Libertad y unidad en la familia

El empresario explicó que el ambiente familiar que ha construido se basa en la libertad, la educación y la convivencia. “Cada familia, cada matrimonio ha sido bueno en ese sentido. Los padres han sido buenos educadores de los hijos”.

Comentó que en su hogar nunca se fomentó la competencia material. “Mis hijos no tuvieron coche hasta mucho después. No están pensando en tener cosas materiales”, dijo. Considera que esa visión ha permitido mantener la armonía familiar y la amistad entre los miembros de la familia desde que eran niños.

LEE Carlos Slim, optimista sobre la economía mexicana

Compromiso social compartido

Slim también habló sobre los proyectos comunes que los unen. “Vamos a fortalecer más la Fundación. Todos —mis hijos, nietos y demás— están de acuerdo en aportarle para hacerla todavía más grande”.

Indicó que el objetivo es combatir la pobreza extrema y contribuir al desarrollo del país. “Lo ideal sería lograr dos cosas en México: crecer al 4 o 5 por ciento del PIB y elevar el nivel socioeconómico de la población”.

El papel del abuelo

Al referirse a su papel como abuelo, Slim mencionó que busca mantener una relación cercana con todos sus nietos.

El matrimonio, fundamento de la familia

Slim aseguró que el matrimonio es la base sobre la cual se funda una familia. Compartió su visión sobre lo que considera los elementos esenciales de una relación duradera.

“Primero, con quién te casas, cómo te casas y por qué te casas”, explicó. “Que no sea tan prematuro ayuda”.

Para él, el respeto y la admiración son principios fundamentales. “No se trata de un amor platónico, sino de admiración por la pareja, de tener cariño. No llegar con agresividad como vemos a cada rato en los casos de violencia”.

En ese sentido, ofreció un consejo práctico que considera importante para mantener la armonía conyugal: “Cuando te disgustes con tu esposa, antes de dormirse dense un beso. En la boca, en la frente, en la mano o en la mejilla. Eso ayuda a que las cosas sean más pasivas”.

Explicó que los conflictos pequeños pueden hacerse grandes si no se resuelven. “Si no lo haces, todo se va haciendo más grande y como ninguno cede, se alargan los pleitos”. Por eso, insistió, “dale un beso antes de dormirse”.

Cuidar uno del otro

Slim considera que el matrimonio requiere cuidado mutuo. “Tengo amigos que tienen ya 60 años de casados”, mencionó. “Mi generación duraba más. Ahora ya duran menos con eso de que ya me divorcio, busco por ahí, y acaban siendo barcos sin brújula”.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv