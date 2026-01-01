La señora Hilda, víctima más reciente del accidente del Tren Interoceánico

Ciudad de México.— La señora Hilda Alcántara, de 73 años, falleció a las 10:35 horas del 1 de enero de 2026 por complicaciones derivadas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca, informó la Secretaría de Marina.
La dependencia confirmó que la mujer permaneció hospitalizada desde el día del siniestro bajo atención médica continua.
El personal de salud no logró revertir su condición pese a los tratamientos aplicados.
A través de redes sociales oficiales, la Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento y confirmó que la víctima recibió atención especializada.
El mensaje institucional precisó que el deceso ocurrió mientras la paciente permanecía internada.
De acuerdo con información oficial, Hilda Alcántara ingresó inicialmente al Hospital Tehuantepec del ISSSTE.
Posteriormente, el personal médico la trasladó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS-Bienestar.
En ese centro, el equipo médico aplicó procedimientos quirúrgicos de urgencia como parte del protocolo clínico.
El IMSS Bienestar informó que la causa directa de la muerte fue una tromboembolia pulmonar.
“A pesar del esfuerzo integral del equipo médico y del manejo intensivo, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar”, indicó el instituto en un comunicado.
La institución precisó que el fallecimiento ocurrió a las 10:35 horas del 1 de enero.
Con este deceso, el saldo del accidente ferroviario aumentó a 14 personas fallecidas.
Las autoridades también reportaron decenas de personas lesionadas, según datos oficiales.
Accidente del Tren Interoceánico
El descarrilamiento ocurrió en el tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.
El punto exacto se localizó a la altura de la comunidad de Nizanda, en una zona con curvas pronunciadas.
El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, de acuerdo con reportes oficiales.
Alrededor de 250 personas viajaban a bordo al momento del accidente.
Elementos de protección civil, fuerzas armadas y personal médico acudieron al sitio para brindar auxilio inmediato.
El impacto provocó que varias personas fueran proyectadas fuera de los vagones.
Algunas víctimas quedaron a varios metros de distancia del tren, lo que generó lesiones de gravedad.
Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales de Oaxaca y otros estados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas expresó su solidaridad con la familia de Hilda Alcántara.
La CEAV confirmó que recibió información del IMSS Bienestar sobre el fallecimiento.
Más para leer: Víctimas del Tren Interoceánico denuncian atención negligente
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años”, señaló la comisión en un comunicado.
Indagan las causas del accidente
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el descarrilamiento.
Peritos especializados realizaron el levantamiento del tren siniestrado y diversas inspecciones técnicas.
Las diligencias incluyeron el análisis del registrador de eventos del convoy, conocido como caja negra. Este dispositivo almacena datos sobre velocidad, frenado y maniobras del operador.
Las primeras evaluaciones indicaron que la infraestructura ferroviaria no presentó daños estructurales visibles.
Las investigaciones se concentran en posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o error humano.
Estas líneas de investigación se analizan de manera conjunta por la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al menos 10 personas continúan hospitalizadas en distintas unidades médicas del país.
El resto de las personas lesionadas recibió atención médica y seguimiento ambulatorio.
Las autoridades federales confirmaron que los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares tras los estudios forenses correspondientes.
JAHA
Nacional
Bebés nacen con el Año Nuevo
Los primeros nacimientos del 2026
Ciudad de México.— En los primeros minutos de 2026, se registró el nacimiento de Sofía Isabela, considerada la primera bebé del año en México.
La niña nació a las 00:01 horas del 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla.
El IMSS informó que el nacimiento ocurrió durante el primer minuto del año, lo que posicionó a Sofía Isabela como el primer registro oficial de 2026.
Personal médico del hospital documentó el momento y realizó una cuenta regresiva dentro del quirófano para recibir a la recién nacida.
Imágenes y mensajes del nacimiento circularon en redes sociales institucionales del IMSS, donde se destacó la coordinación del equipo médico.
El instituto confirmó que tanto la madre como la bebé presentaron condiciones estables tras el parto.
Sofía Isabela pesó 2.8 kilogramos y midió 50 centímetros al nacer, de acuerdo con datos proporcionados por personal hospitalario.
Su madre, Andrea Tapia Álvarez, tiene 24 años, reside en Cuautitlán Izcalli y cursa estudios universitarios.
Para leer también: Reto de salud para 2026, reducir la mortalidad materno infantil
El nacimiento ocurrió en una unidad especializada que atiende partos y emergencias obstétricas de alta demanda en la zona metropolitana.
Otros bebés nacieron junto con el 2026
Durante el mismo inicio de año, otros nacimientos generaron atención en el Estado de México y Puebla.
A las 00:00 horas, el bebé Michael nació en el hospital general IMSS Bienestar “Dr. Nicolás San Juan”, en territorio mexiquense.
La Secretaría de Salud de Puebla informó el primer nacimiento del estado en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.
La bebé nació con un peso de 3 kilogramos con 310 gramos, según información oficial estatal.
Los tres nacimientos fueron reconocidos por autoridades de salud y compartidos en redes sociales institucionales.
Personal médico y familiares difundieron mensajes de bienvenida para los primeros nacimientos registrados en 2026.
JAHA
Nacional
Vacaciones y días feriados que esperan para 2026
Oportunidad para realizar turismo
Ciudad e México.— La llegada del 2026 llegan también nuevos días de asueto y oportunidades para tomar días de vacaciones con la familia.
La Ley Federal del Trabajo regula el derecho a vacaciones pagadas para trabajadores formales en el país.
Este marco legal incorporó cambios relevantes tras la reforma publicada en diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde esa modificación, la ley establece un piso mínimo mayor de días de descanso anual.
La disposición aplica para personas trabajadoras con relación laboral formal y contrato reconocido.
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo señala que las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica.
Este derecho busca garantizar descanso efectivo y recuperación física y mental, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Te recomendamos leer: Bebés nacen con el Año Nuevo
En 2026, la norma vigente mantiene los criterios establecidos tras la reforma, sin cambios adicionales publicados.
Las autoridades laborales confirmaron que los días de vacaciones se rigen por el tiempo de servicio acumulado.
Cuántos días de vacaciones corresponden según la Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo establece 12 días de vacaciones continuos a partir del primer año completo de servicios.
Este derecho se adquiere una vez cumplidos 12 meses de relación laboral con el mismo empleador.
A partir del segundo año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días.
Este incremento aplica del segundo al quinto año de servicios continuos.
Desde el sexto año laboral, las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicios.
Este esquema se mantiene vigente conforme al texto actual del artículo 76 de la ley.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta modalidad busca homologar mejores condiciones laborales.
El cambio respondió a recomendaciones internacionales sobre descanso anual, según comunicados oficiales de la STPS.
Para trabajadores con servicios discontinuos o de temporada, la ley reconoce un periodo vacacional proporcional.
El cálculo considera los días efectivamente trabajados durante el año calendario.
El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones no pueden compensarse con pago adicional.
Sin embargo, al concluir la relación laboral antes del año, procede una remuneración proporcional.
La ley también garantiza una prima vacacional no menor al 25 por ciento del salario correspondiente.
Este pago adicional se entrega durante el periodo de descanso autorizado.
Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios.
Esta obligación corresponde directamente a la parte empleadora, según la norma laboral.
Días de descanso obligatorio y lo que marca la ley en 2026
Además de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descanso obligatorio cada año.
Estos días se encuentran previstos en el artículo 74 de la legislación laboral.
Para 2026, la ley contempla como días de asueto el 1 de enero por Año Nuevo. También incluye el primer lunes de febrero por el aniversario de la Constitución Mexicana.
El tercer lunes de marzo corresponde al Natalicio de Benito Juárez, conforme al calendario oficial.
El 1 de mayo se reconoce como Día del Trabajo, con descanso obligatorio.
En tanto, el 16 de septiembre figura por la conmemoración de la Independencia de México.
Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre sustituye la fecha original del aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de diciembre se mantiene como día de descanso obligatorio por Navidad.
Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley establece un pago adicional. El artículo 75 señala que debe recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que estos derechos son irrenunciables.
JAHA
Nacional
Aguiar Retes pide que el 2026 esté lleno de esperanza
Pidió que la esperanza se refleje en la comunidad
Ciudad de México.— El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, compartió un mensaje por el Año Nuevo 2026 mediante un video difundido en redes sociales oficiales.
En su intervención, el prelado dirigió palabras a comunidades católicas y a la sociedad en general, en un contexto social que describió como desafiante.
Aguiar Retes afirmó que, pese a las dificultades actuales, la esperanza cristiana permaneció firme al estar sustentada en el amor fiel de Dios.
El mensaje se difundió a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis Primada de México, instancia que confirmó su autenticidad.
Más para leer: Sheinbaum desea feliz 2026 a las familias mexicanas
El cardenal agradeció el trabajo conjunto de comunidades, parroquias, movimientos, escuelas religiosas y laicos durante el año que concluyó.
Reconoció que estas expresiones eclesiales caminaron juntas como Iglesia y llevaron mensajes de esperanza a distintos sectores sociales.
“Gracias por haber llevado esperanza a tantas familias, a los enfermos, a los migrantes, jóvenes y personas que necesitan volver a creer”, expresó.
El Arzobispo Primado señaló que estas acciones permitieron recordar que Dios no abandona a quienes atraviesan momentos complejos.
Aguiar Retes sostuvo que quienes realizaron estas tareas se convirtieron en signos visibles del evangelio en espacios donde más se necesitó acompañamiento.
Indicó que la misión de transmitir esperanza no se limitó al cierre de un año ni al cambio de calendario.
Llamado a convertir la esperanza en compromiso durante 2026
Durante el mensaje, el cardenal exhortó a mantener encendida la esperanza y a transformarla en compromisos concretos durante 2026.
Mencionó gestos de servicio, palabras de consuelo y acciones orientadas al bien común como expresiones visibles de esa esperanza.
Aguiar Retes extendió su invitación más allá del ámbito religioso e incluyó a gobernantes, empresarios, organizaciones y ciudadanos.
Pidió que la esperanza se reflejara en comunidades, barrios, familias y en la vida cotidiana de la ciudad.
El Arzobispo Primado señaló que la Arquidiócesis Primada de México enfocará esfuerzos en profundizar la misión evangelizadora durante el nuevo año.
Precisó que la atención se centrará especialmente en jóvenes y personas que se alejaron de la Iglesia.
Este planteamiento coincide con líneas pastorales previamente difundidas por la Arquidiócesis en comunicados oficiales.
La institución ha señalado en distintos documentos la importancia de acercarse a sectores juveniles y a quienes dejaron la práctica religiosa.
Aguiar Retes expresó su deseo de que cada persona se asuma como artesano de esperanza y constructor de fraternidad.
También mencionó la reconciliación como una tarea necesaria en el entorno social actual.
En la parte final del mensaje, el cardenal encomendó el Año Nuevo 2026 a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.
Recordó a María de Guadalupe como Madre del verdadero Dios por quien se vive, según la tradición católica.
El prelado pidió que la Virgen acompañe a la comunidad creyente y enseñe a confiar en el amor providente del Señor.
JAHA
Nacional
Sheinbaum desea feliz 2026 a las familias mexicanas
Salud, bienestar y felicidad, sus deseos
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum deseó un feliz Año Nuevo 2026 al pueblo de México y expresó su deseo de salud, bienestar y felicidad para todas las familias.
El mensaje se difundió mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, con motivo del inicio del nuevo año.
En el material audiovisual, la mandataria dirigió un mensaje directo a la ciudadanía, tanto a quienes residen en territorio nacional como a quienes viven fuera del país.
Sheinbaum expresó que el inicio de un nuevo año representa un momento de reflexión colectiva y de recuento personal.
“Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país”, expresó la presidenta en el mensaje difundido.
Mensaje dirigido a familias dentro y fuera de México
Durante su intervención, Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje específico a las familias mexicanas que residen en Estados Unidos y en otros países.
La presidenta reconoció la presencia de paisanos fuera del territorio nacional y los incluyó de forma explícita en sus buenos deseos.
Para leer también: Reto de salud para 2026, reducir la mortalidad materno infantil
“A las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanos”, señaló.
Sheinbaum afirmó que estas fechas permiten reforzar los vínculos familiares, incluso a la distancia.
Datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirman que millones de mexicanos viven fuera del país.
Estados Unidos concentra la mayor parte de esta población, según cifras oficiales.
En el mensaje, la presidenta subrayó que el cierre de año permite evaluar lo vivido y proyectar deseos para el futuro inmediato.
Indicó además que estos momentos suelen generar reflexiones personales y familiares sobre lo ocurrido durante el año que concluye.
Sheinbaum reiteró su deseo de salud y bienestar, y añadió un llamado al amor hacia las familias, el prójimo y el país.
La mandataria también manifestó su compromiso de continuar trabajando durante 2026 por el bienestar de la población.
Afirmó que mantendrá su dedicación “en cuerpo y alma” al ejercicio de su responsabilidad como presidenta.
El mensaje cerró con una expresión de identidad nacional y un saludo directo a la ciudadanía.
“Que viva México. Feliz año”, concluyó la presidenta.
JAHA
