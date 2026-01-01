La señora Hilda, víctima más reciente del accidente del Tren Interoceánico

Ciudad de México.— La señora Hilda Alcántara, de 73 años, falleció a las 10:35 horas del 1 de enero de 2026 por complicaciones derivadas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca, informó la Secretaría de Marina.

La dependencia confirmó que la mujer permaneció hospitalizada desde el día del siniestro bajo atención médica continua.

El personal de salud no logró revertir su condición pese a los tratamientos aplicados.

A través de redes sociales oficiales, la Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento y confirmó que la víctima recibió atención especializada.

El mensaje institucional precisó que el deceso ocurrió mientras la paciente permanecía internada.

De acuerdo con información oficial, Hilda Alcántara ingresó inicialmente al Hospital Tehuantepec del ISSSTE.

Posteriormente, el personal médico la trasladó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS-Bienestar.

En ese centro, el equipo médico aplicó procedimientos quirúrgicos de urgencia como parte del protocolo clínico.

El IMSS Bienestar informó que la causa directa de la muerte fue una tromboembolia pulmonar.

“A pesar del esfuerzo integral del equipo médico y del manejo intensivo, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar”, indicó el instituto en un comunicado.

La institución precisó que el fallecimiento ocurrió a las 10:35 horas del 1 de enero.

Con este deceso, el saldo del accidente ferroviario aumentó a 14 personas fallecidas.

Las autoridades también reportaron decenas de personas lesionadas, según datos oficiales.

Accidente del Tren Interoceánico

El descarrilamiento ocurrió en el tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

El punto exacto se localizó a la altura de la comunidad de Nizanda, en una zona con curvas pronunciadas.

El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, de acuerdo con reportes oficiales.

Alrededor de 250 personas viajaban a bordo al momento del accidente.

Elementos de protección civil, fuerzas armadas y personal médico acudieron al sitio para brindar auxilio inmediato.

El impacto provocó que varias personas fueran proyectadas fuera de los vagones.

Desde la @CEAVmex, lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años, ocurrido este 1 de enero.



Más información en la tarjeta informativa:

📄 https://t.co/MaPqWSwoVz pic.twitter.com/R7hY9OhojC — CEAV (@CEAVmex) January 1, 2026

Algunas víctimas quedaron a varios metros de distancia del tren, lo que generó lesiones de gravedad.

Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales de Oaxaca y otros estados.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas expresó su solidaridad con la familia de Hilda Alcántara.

La CEAV confirmó que recibió información del IMSS Bienestar sobre el fallecimiento.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años”, señaló la comisión en un comunicado.

Indagan las causas del accidente

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el descarrilamiento.

Peritos especializados realizaron el levantamiento del tren siniestrado y diversas inspecciones técnicas.

Las diligencias incluyeron el análisis del registrador de eventos del convoy, conocido como caja negra. Este dispositivo almacena datos sobre velocidad, frenado y maniobras del operador.

Las primeras evaluaciones indicaron que la infraestructura ferroviaria no presentó daños estructurales visibles.

Las investigaciones se concentran en posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o error humano.

Estas líneas de investigación se analizan de manera conjunta por la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al menos 10 personas continúan hospitalizadas en distintas unidades médicas del país.

El resto de las personas lesionadas recibió atención médica y seguimiento ambulatorio.

Las autoridades federales confirmaron que los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares tras los estudios forenses correspondientes.

JAHA