“La vida siempre es un bien en toda circunstancia”: Monseñor Ramón Salazar

Ciudad de México.— Monseñor Ramón Salazar, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, agradeció la presencia de los participantes en la quinta edición de la Marcha a favor de la mujer y de la vida.
Durante el evento, Monseñor Salazar destacó la labor del equipo responsable de la organización, subrayando la importancia de dar un testimonio visible a favor de la vida y la mujer.
La vida como bien supremo
Monseñor Salazar destacó que la vida siempre es un bien en toda circunstancia porque proviene de Dios. Señaló que el propósito de la marcha es dar testimonio de que se está a favor de la mujer y de la vida, recordando que lo que viene de Dios es siempre bueno.
LEE La vida y la mujer se celebran juntas
Caminata hacia la Basílica de Guadalupe
Los participantes caminaron hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como una forma de manifestar su apoyo a la vida. Monseñor Salazar explicó que la Virgen de Guadalupe es custodia de la vida.
Durante esta edición, en el marco del año jubilar, los participantes tuvieron la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.
La Celebración a favor de la Mujer y de la Vida llama a un pacto nacional de esperanza
Ciudad de México.– Familias, jóvenes, asociaciones y comunidades se reunieron en más de 80 ciudades del país para participar en la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, una jornada que, más allá de la manifestación, se consolidó como una expresión de unidad y esperanza.
En esta ciudad, la celebración partió del Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y culminó en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”. En un ambiente festivo, las familias se unieron al mensaje que se leyó de forma simultánea en todo el país: el Manifiesto Nacional 2025 a Favor de la Mujer y la Vida, un texto que articula el espíritu del movimiento y su apuesta por el amor como respuesta ante el dolor y la violencia.
Aquí, las voceras del movimiento subrayaron que el encuentro no busca confrontar, sino inspirar. “Queremos un México que abrace a todas las mujeres, que las acompañe en sus miedos y que les dé herramientas reales para elegir desde la libertad, no desde el miedo”, destacaron.
Un llamado a eliminar la violencia y el falso dilema
En una ceremonia en la que se escuchó el Himno Nacional Mexicano, las oradoras, entre estas Luisa Argueta y María José Mier, expresaron que salen a a las calles para celebrar que “la vida es siempre un bien”, y que esta celebración se trata de acoger por igual a toda mujer, con delicadeza especial a la mujer embarazada, así como también a la vida de cada hijo que se encuentra en el vientre de su madre.
“Rechazamos el falso dilema que invita a elegir entre los derechos de la mujer y los derechos del hijo en su vientre”.
“El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”, señala el manifiesto, que rechaza el falso dilema de tener que elegir entre los derechos de la mujer o del hijo. “Nuestro camino es el amor, y el amor no elige a uno para excluir a otro”, fue el mensaje central del encuentro a favor de la vida.
La convocatoria, impulsada por la plataforma Mujeryvida.org.mx, propuso un pacto nacional por la mujer y la vida, en el que se sumen autoridades, empresas, comunicadores, e instituciones civiles. El objetivo, subrayaron los organizadores, es construir políticas y condiciones sociales que protejan integralmente a la mujer, especialmente a las que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Cinco compromisos por la dignidad y la esperanza
El Manifiesto 2025 plantea cinco compromisos concretos que buscan transformar el mensaje en acción:
- Eliminar las condiciones, sociales, laborales, legales, que fomentan la violencia hacia las mujeres, en especial hacia quienes viven en contextos de marginación.
- Acompañar a cada mujer embarazada para que pueda “abrazar con gozo el don de la vida de su hijo y que nunca más escuchemos historias donde las madres se ven orilladas a abandonar a sus hijos al nacer”.
- Proteger toda vida humana, antes y después de nacer, con acceso equitativo a salud, educación, vivienda y alimentación.
- Renovar un pacto social contra la ilegalidad, el secuestro, la desaparición de personas y la violencia, para devolver la paz a los hogares mexicanos.
- Salvar la vida de quienes piensan en el suicidio, ofreciendo acompañamiento y esperanza a quienes sufren en silencio.
“Estamos aquí porque no nos quedamos contemplando pasivamente el dolor”, expresó María José Mier, vocera del movimiento.
“Queremos responder al mal con el bien, celebrar que la vida es siempre un bien, y acompañar especialmente a la mujer embarazada”.
México elige la esperanza
El Manifiesto cierra con un llamado que resume el espíritu de la jornada:
“Estamos aquí los que elegimos responder al mal con el bien, los que decidimos celebrar la vida, toda vida humana. Porque la vida es siempre un bien”.
La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se consolida así como un movimiento social que, lejos de la confrontación, propone un camino de reconciliación, solidaridad y compromiso por la dignidad de cada persona, desde la mujer embarazada hasta los más vulnerables.
Desde el norte hasta el sur del país, las marchas y concentraciones se realizaron de manera pacífica, familiar y alegre. Globos blancos, música y testimonios personales dieron vida a una jornada en la que el mensaje común fue claro: el derecho a la vida y los derechos de la mujer no son causas opuestas, sino un mismo camino de amor y dignidad.
npq
Los rostros invisibles de la pobreza: una herida que pide humanidad y acción
Ciudad de México.- En su editorial Desde la Fe, reitera que el Papa Francisco insistió en que amar a los pobres es amar a Cristo mismo. El Documento de Aparecida lo confirma: la opción preferencial por ellos es la verificación concreta de la fe en Jesús.
De acuerdo con el impreso, la primera exhortación de León XIV, Dilexi Te (Te he amado), recuerda que toda renovación eclesial nace cuando los últimos vuelven al centro.
Desde San Francisco de Asís hasta Santa Teresa de Calcuta, la Iglesia encontró vida nueva sirviendo a quienes estaban descartados.
Hoy, como sociedad informa, estamos llamados a lo mismo: mirar a los pobres como hermanos, no como estadísticas; caminar con ellos, no solo legislar sobre ellos.
Amar a los pobres es confesar nuestra fe en el Dios que se inclinó hasta el polvo para levantarnos.
Desde la fe explicó que entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que representó 8.3 millones de personas menos.
Por su parte el INEGI informó que en 2024 el 29.6 % de los mexicanos vivió en pobreza, una reducción de 6.7 % en comparación con el año anterior.
Las cifras reflejan un avance real, aunque las carencias estructurales persisten en comunidades sin acceso a servicios básicos ni a un entorno digno.
El Documento de Aparecida advierte sobre “nuevos rostros de los pobres”: migrantes, ancianos solos, enfermos crónicos, comunidades sin acceso digital o víctimas de violencia. La pobreza dejó de ser solo material y se convirtió en una herida social más amplia.
Las estadísticas permiten dimensionar la magnitud del problema, pero cada número representa una vida concreta.
Son madres que no acceden a salud, niñas que abandonan la escuela y pueblos sin agua potable.
Te puede interesar: Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
Las legisladoras reconocieron esta urgencia y propusieron fortalecer la evaluación social. Plantearon facultar al INEGI para medir la pobreza y supervisar políticas públicas. Además, presentaron reformas en derechos sociales para garantizar condiciones más justas.
La opción preferencial por los pobres, recordada en Aparecida, no es un discurso técnico. Es una convicción de fe que sitúa la dignidad humana en el centro de la política y la economía.
Un horizonte posible.
La reducción de la pobreza es un logro, pero la meta es más amplia: construir una sociedad que mire a los pobres como hermanos.
Historias que Conectan
Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
Hay historias que no nacen de la comodidad, sino del desafío. Personas que, en medio de la adversidad, encuentran la fuerza para reinventarse y construir un camino que inspira a otros. Una de esas historias es la de Nayo Escobar: emprendedor, comunicador, músico y creador de contenido que ha logrado conectar con millones de personas gracias a la autenticidad de sus entrevistas y conferencias.
Su vida recuerda algo esencial: no siempre elegimos los caminos que enfrentamos, pero sí cómo decidimos recorrerlos.
Los años de juventud y el punto de quiebre
A los 21 años, la vida de Nayo dio un giro inesperado: la pérdida de su padre. No fue una transición sencilla ni un trámite de madurez; fue un quiebre profundo que lo colocó de golpe frente a decisiones grandes para su edad.
Ese día cambió su historia personal y lo llevó a asumir un papel poco común en la juventud: ser sostén para su familia. Consciente del vacío que quedaba en casa, se prometió a sí mismo que no les faltaría nada.
No era un plan escrito; fue la respuesta de un corazón que eligió honrar la memoria de su padre con responsabilidad, compromiso y fortaleza.
Resiliencia convertida en motor
En lugar de derribarlo, aquella pérdida se convirtió en el motor que impulsó a Nayo a salir adelante. Comprendió que la vida no se detiene y que, incluso en medio del dolor, existe la posibilidad de crecer y reinventarse.
Ese momento de adversidad sembró en él una resiliencia inquebrantable: la capacidad de levantarse, de mirar hacia adelante y de transformar la tristeza en determinación. Con el tiempo, entendió que lo que parecía una carga imposible se transformó en la base de su carácter y en la brújula que guiaría cada decisión futura.
La resiliencia dejó de ser una palabra abstracta para convertirse en una práctica diaria, en un estilo de vida.
La fuerza silenciosa de su mamá
En ese proceso apareció —con la constancia de lo esencial— la figura de su mamá: esposa y madre entregada, cuyo ejemplo, confianza en él y fe en Dios marcaron el camino de Nayo. No como un empuje ruidoso, sino como una presencia firme que sostiene. Su actitud ante el dolor, su manera de cuidar y de creer, le dieron a Nayo algo más que consuelo: dirección.
La fe de su madre no fue una consigna; fue una manera de estar. Creer que hay un sentido más amplio, que el amor de familia se vuelve refugio y que la gratitud por lo vivido abre paso a lo que sigue. En esos días difíciles, esa fe y esa confianza se volvieron un lenguaje cotidiano: levantarse, hacer lo que toca, mantener el ánimo y poner lo mejor de uno mismo. Nayo aprendió ahí que el liderazgo, primero, se ejerce en casa.
El emprendedor y el comunicador
Con ese impulso, Nayo se abrió paso en el mundo del emprendimiento y la comunicación. No se limitó a un solo camino; exploró distintos proyectos, apostó por su faceta artística como músico y, más tarde, descubrió el poder de las plataformas digitales para compartir mensajes que inspiran.
En su canal de YouTube y redes sociales, se ha convertido en un entrevistador único. Su sello no está en las preguntas espectaculares ni en las polémicas, sino en la profundidad humana que logra alcanzar en cada conversación. Sus invitados, que van desde artistas reconocidos hasta personas comunes con historias extraordinarias, encuentran en él un espacio de confianza para abrir el corazón.
Y quizá esa confianza surge porque Nayo sabe lo que significa ser vulnerable. Haber enfrentado la pérdida de su padre en la juventud le dio la sensibilidad para comprender el dolor, pero también la fuerza para mostrar que siempre hay salida. Esa mezcla lo convierte en un comunicador cercano, capaz de ver más allá de la superficie.
El legado de su padre en su vida presente
Aunque han pasado los años, la presencia de su padre sigue viva en Nayo, no como una sombra, sino como una guía. Él mismo ha compartido que antes de partir, su papá le expresó orgullo y confianza en lo que sería capaz de lograr. Esa frase quedó grabada en su memoria como una especie de herencia intangible: el recordatorio de que alguien creyó en él.
Hoy, cada entrevista, cada conferencia y cada proyecto lleva implícito ese legado. No se trata solo de alcanzar el éxito personal, sino de honrar la confianza que le fue depositada. Y al hacerlo, Nayo inspira a otros a creer en sí mismos, incluso en medio de las dificultades más duras.
La vida le arrebató a su padre en un momento inesperado, pero también le dejó una enseñanza invaluable: que el dolor puede transformarse en impulso, y que el amor que recibimos nunca desaparece, solo cambia de forma.
Inspiración para quienes escuchan su historia
Lo que hace que la historia de Nayo resuene con tantas personas es su autenticidad. No busca mostrar una vida perfecta ni un camino sin tropiezos. Al contrario, reconoce las heridas y los aprendizajes que de ellas surgieron.
Al escuchar sus entrevistas o asistir a sus conferencias, queda claro que su mensaje no es sólo empresarial o motivacional: es profundamente humano. Habla de la importancia de la responsabilidad, del valor de la familia y de la capacidad que cada persona tiene de transformar la adversidad en un nuevo comienzo.
Su historia es un recordatorio de que la resiliencia no se enseña en los libros, se forja en la experiencia, y que incluso en los momentos más difíciles es posible elegir crecer.
La vida está llena de giros que no siempre comprendemos, pérdidas que no pedimos y caminos que no buscamos. Pero lo que realmente nos define es la manera en que decidimos enfrentarlos.
A los 21 años, Nayo Escobar se encontró con una de esas pruebas que marcan para siempre. Lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable, lo convirtió en un punto de inflexión que dio sentido a su vida.
Hoy, como emprendedor, comunicador y ser humano, comparte ese mensaje con cada persona que se cruza en su camino: que el dolor puede transformarse en fuerza, y la responsabilidad en inspiración.
Porque las historias más difíciles, cuando se enfrentan con valentía, también pueden ser el inicio de los capítulos más luminosos.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si te inspiran las historias humanas contadas con autenticidad—conversaciones profundas, lecciones de resiliencia y un enfoque en familia, propósito y emprendimiento—vale la pena seguir a Nayo Escobar: su contenido mezcla entrevistas cercanas, música y reflexiones prácticas que dejan algo accionable después de cada video o post.
Tonelada y media de esperanza: vecinos se unieron para apoyar a menores con cáncer
Ciudad de México.- La solidaridad se hizo visible en calles de la Ciudad de México. Vecinas y vecinos entregaron tapitas de plástico que hoy se transforman en apoyo para niñas y niños con cáncer.
Una colecta con rostro humano.
La Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán realizó su segundo “Tapatón 2025” en la alcaldía Cuauhtémoc. En una sola jornada, lograron reunir una tonelada y media de tapitas.
El material reciclado fue donado al Banco de Tapitas A.C., ubicado en la colonia Militar Marte, en Iztacalco.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar tratamientos de quimioterapia para niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer.
La dirigente de Nueva Aztlán, Rita Cecilia Contreras Ocampo, recordó que la iniciativa nació hace tres años.
Participó en una marcha por medicamentos oncológicos y decidió transformar la indignación en acción solidaria.
“Desde hace tres años apoyamos con tapitas para que niñas y jóvenes con cáncer reciban sus tratamientos médicos. Así nació el Tapatón”, explicó la líder social.
Te puede interesar: Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
El éxito de la colecta reflejó la fuerza de la comunidad. Alrededor de 200 personas acudieron a los centros de acopio instalados en la Glorieta del Tío Sam, el Parque del Indio y la oficina de Nueva Aztlán.
Durante una hora, familias enteras llegaron con bolsas y garrafones repletos. La respuesta fue tan grande que 15 automóviles terminaron llenos y fueron trasladados al Banco de Tapitas.
“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, que mostró sensibilidad y compromiso con los menores que enfrentan cáncer infantil”, destacó Contreras Ocampo.
Más de 16 toneladas en tres años
El primer “Tapatón 2025”, celebrado en febrero, también reunió un importante número de donaciones. En total, la organización ha logrado aportar 16 toneladas de tapitas en los últimos tres años.
Este esfuerzo no solo apoya a familias de la capital, sino también a aquellas que viajan desde otros estados en busca de atención médica para sus hijos.
Movimiento Nueva Aztlán anunció que continuará impulsando esta labor solidaria. La meta es sostener el apoyo para que niñas y niños con cáncer tengan acceso a terapias oportunas.
La experiencia muestra que pequeños gestos, como guardar una tapita, pueden convertirse en grandes actos de humanidad.
