“La Virgen de Guadalupe es amor maternal”: Monseñor Marco Frisina en México

Consejo INCIDE, A.C., organizó la mesa de diálogo “Retos y acciones para el desarrollo de la economía global en Sonora”, un encuentro que reunió a líderes del sector productivo, profesional, académico y juvenil con un propósito común: reflexionar sobre el papel de la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo económico de nuestro estado.

Guillermo Moreno, director de Consejo INCIDE, A.C, detalló que el Mtro. Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, compartió con claridad, conocimiento y entusiasmo la visión que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño: la de un Sonora que se abre al mundo, con un gobierno joven, dinámico y comprometido con el talento local.

Una visión joven con rumbo claro

Explicó que Gradillas ha logrado proyectar una imagen distinta de la función pública: cercana, informada y orientada a resultados. Durante su intervención, destacó la importancia de colocar a Sonora en el mapa internacional, aprovechando su posición geográfica estratégica, su diversidad productiva y su enorme potencial turístico y energético.

Asimismo, habló de proyectos concretos que marcan una nueva etapa para la economía sonorense: el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), los Pueblos Mágicos de Ures y San Carlos, y la manera en que las universidades y centros de investigación se están integrando a los procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.

“México es el sexto país más visitado del mundo… tenemos un objetivo, posicionar a Sonora en un mapa en el que no está”, subrayó el secretario.

De acuerdo con Moreno, Gradillas transmitió confianza y energía, atributos que cobran especial valor cuando provienen de una generación que no solo propone, sino que también ejecuta. Su liderazgo refleja una de las principales apuestas del actual gobierno: dar espacio al talento joven y fortalecer un modelo de desarrollo sustentado en la preparación, la innovación y la visión de futuro.

El papel de INCIDE en la vinculación intergeneracional

Desde el Consejo INCIDE, dijo Guillermo Moreno, “compartimos plenamente esa visión. Nuestra labor, desde hace más de dos décadas, ha sido construir puentes entre sectores, vincular la experiencia empresarial con la energía juvenil y convertir las ideas en proyectos sostenibles”.

“Junto a nuestro equipo en Sonora —coordinado por Marco Antonio González Cubillas—, presentamos diversas iniciativas que impulsamos desde hace años: programas de formación técnica, esquemas de vinculación con el sector productivo y proyectos que fortalecen los liderazgos juveniles mediante prácticas profesionales, diplomados y acciones de impacto social”, señaló Moreno.

Dentro de este marco de participación, Jessica Meza y Nirvana Moreno compartieron los avances de Juventud INCIDE, programa que ha consolidado espacios de participación para cientos de jóvenes que buscan ser parte activa del cambio.

“Más que una red juvenil, se trata de una plataforma de crecimiento, donde los estudiantes encuentran acompañamiento, oportunidades reales y una comunidad que valora el esfuerzo y la iniciativa”.

Reconocimiento al talento joven

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de un reconocimiento al estudiante de Ingeniería Civil, Alfonso López Peralta, presidente del comité estudiantil de Juventud INCIDE en la Universidad de Sonora.



Guillermo Moreno reafirmó la constancia, compromiso y liderazgo que reflejan el espíritu que comparte INCIDE: la convicción de que los jóvenes no son el futuro, sino el presente que está transformando a Sonora con acciones concretas.

Nuevas rutas para el desarrollo sonorense

Moreno explicó que la mesa permitió también reflexionar sobre los sectores estratégicos que están definiendo el rumbo del estado: el bacanora como producto emblemático de identidad y arraigo; las oportunidades que ofrece el Plan Sonora de Energías Limpias, junto con el vertiginoso avance de la industria de semiconductores, en la que Sonora ocupa un lugar único a nivel nacional y el bambú, propuesta que hemos venido impulsando, que surge como nuevo oro verde con potencial industrial y ambiental.

Todos estos sectores, distintos entre sí, comparten un hilo conductor: la sostenibilidad, que hoy se consolida como la nueva base del desarrollo económico.

Más que cifras, acuerdos y voluntad

“Durante el diálogo se escucharon cuestionamientos, propuestas y puntos de vista diversos. Fue un ejercicio abierto y respetuoso, en el que se demostró que siempre es posible escuchar con apertura, debatir con altura y encontrar coincidencias para sacar adelante al estado. Porque el crecimiento no se impone; se construye con acuerdos, empatía y voluntad. Esa ha sido también nuestra manera de trabajar: un modelo que, desde hace más de veinticinco años, impulsa la colaboración entre sectores y avanza con mayor fuerza cuando cuenta con el respaldo y la apertura del gobierno estatal. Sonora tiene lo necesario para lograrlo: recursos, ubicación, energía, creatividad y una nueva generación que está dispuesta a construir su propio destino. Hoy más que nunca, necesitamos creer en esa capacidad colectiva de reinventarnos, de colaborar y de seguir demostrando que innovar —en todos los sentidos— es la mejor forma de crecer, concluyó.