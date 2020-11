Las Fuerzas Armadas no anhelan el poder: Luis Cresencio Sandoval

Ciudad de México.— En la ceremonia del 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, envió un mensaje contundente a la nación.

“Las Fuerzas Armadas no buscamos protagonismo y no anhelamos o pretendemos el poder”, advirtió Sandoval González.

En el Monumento a la Revolución y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de los poderes de la Unión, el titular de la Defensa Nacional, reiteró lealtad a toda prueba al Jefe del Ejecutivo Federal y a su gobierno; y aseguró que los integrantes de las Fuerzas Armadas “seguimos unidos en espíritu de cuerpo” y firmes en las tareas sociales.

Indicó que las Fuerzas Armadas no permiten confrontación entre compañeros y el trabajo conjunto de Ejército, Armada y Guardia Nacional continuará en favor de todo el pueblo de México.

Aseguró que se mantendrá el espíritu social y las Fuerzas Armadas han cumplido un papel trascendental y que invita a seguir cumpliendo.

“No buscamos protagonismo, nuestra esencia es servir a la Patria, no anhelamos ningún poder, no tenemos pretensiones políticas o de otro tipo. No anhelamos ningún poder”.