León XIV quiere orar ante la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.— El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, reiteró la invitación formal al Papa León XIV para que visite México. En tanto, el Pontífice manifestó su “deseo e interés” en que el viaje se realice “pronto”.

La invitación se reiteró durante una audiencia privada de aproximadamente 40 minutos en el Palacio Apostólico.

El encuentro permitió abordar temas pastorales y, al mismo tiempo, retomar el deseo del Papa de acudir al santuario mariano más visitado de América Latina.

De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México, León XIV expresó su interés personal por acudir a la Basílica de Guadalupe y orar ante la imagen de la Virgen.

El comunicado oficial señaló que el pontífice manifestó su intención de encomendar su pontificado a la Morenita del Tepeyac durante una eventual visita.

Aunque no existe confirmación formal por parte de la Santa Sede, el contexto internacional abre una posible ruta para que el viaje se concrete.

Fuentes eclesiásticas indicaron que el Papa León XIV contempla una visita a Estados Unidos en septiembre de este año, donde participaría en actividades pastorales y multilaterales.

Entre ellas se considera su presencia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, lo que permitiría una extensión del viaje hacia México.

Esta combinación de agendas internacionales ha generado expectativas sobre una posible visita posterior a la Ciudad de México y a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

El trabajo pastoral y el proceso sinodal en la Arquidiócesis de México

Durante la audiencia, el Cardenal Aguiar Retes compartió con el Papa los avances del proceso sinodal que se desarrolla en la Arquidiócesis Primada de México.

El encuentro contó con la presencia de monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar, quien también participa en la conducción pastoral del territorio arquidiocesano.

Según la Arquidiócesis, el Papa León XIV reconoció el trabajo conjunto de sacerdotes, comunidades religiosas, laicos y agentes de pastoral.

El pontífice alentó a fortalecer los procesos de escucha, discernimiento y corresponsabilidad como ejes centrales de la labor pastoral en la Ciudad de México.

Estas acciones se alinean con el Documento Conclusivo de la XXIII Asamblea Arquidiocesana 2024, presentado tras más de dos años de trabajo sinodal.

El documento se construyó mediante el método ver, juzgar y actuar, a partir de aportaciones de parroquias, decanatos, foros y agentes pastorales.

Las líneas de acción definidas buscan orientar la renovación pastoral rumbo a los años 2031 y 2033, con atención en jóvenes, familias y personas en situación vulnerable.

La Arquidiócesis destacó que el enfoque prioriza una Iglesia cercana, misionera y con capacidad de responder a desafíos sociales y culturales desde el Evangelio.

Sheinbaum espera visita de León XIV

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno retomará contacto con el Vaticano para conocer la viabilidad y posibles fechas del viaje.

La mandataria aclaró que no existe una notificación formal, aunque instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación con la Arquidiócesis.

Sheinbaum Pardo recordó que su administración extendió una invitación formal al pontífice el 12 de diciembre, fecha emblemática para el culto guadalupano.

Destacó que una eventual visita tendría relevancia institucional y social, al reconocer al Papa como jefe de Estado y líder espiritual para millones de mexicanos.

Subrayó coincidencias con León XIV en temas como migración, pacificación y una visión humanista frente a los desafíos globales.

Las gestiones diplomáticas iniciaron desde mayo de 2025, cuando Rosa Icela Rodríguez entregó una carta invitación en el Vaticano.

La última visita papal a México ocurrió en 2016, cuando el Papa Francisco recorrió varios estados y visitó la Basílica de Guadalupe.

