León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México

Una vida marcada por la verdad, el riesgo y la profunda humanidad detrás de las cámaras.

Entre el fuego y la calma

Hay quienes buscan la noticia, y hay quienes la viven. José Luis Arévalo Piña pertenece al segundo grupo.

Durante más de tres décadas ha estado donde otros prefieren no mirar: entre las ruinas, el polvo y el miedo de las guerras. Sin embargo, también ha sabido volver, ponerse frente a las cámaras y contarle al país lo que vio, con la serenidad de quien aprendió que la verdad y la empatía pueden coexistir.

Su historia es la de un periodista que ha caminado entre la trinchera de la Guerra y la sala de noticias; entre el ruido de las bombas y el silencio que queda después de transmitir.

Los comienzos de una vocación que lo encontró

Nacido el 9 de julio de 1968, José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. En 1992 comenzó su carrera periodística en Televisa como camarógrafo y editor, sin imaginar que ese oficio detrás de la cámara sería solo el inicio de un largo recorrido frente a ella.

No buscó la fama ni el protagonismo. Buscaba aprender. Pero el periodismo, con su imán de historias y su fuerza impredecible, lo encontró a él. Con el tiempo, su curiosidad y compromiso lo llevaron a cubrir temas internacionales y a convertirse en corresponsal en Europa: Praga, La Haya, Bruselas. Desde ahí entendió que el periodismo no sólo consiste en observar, sino en atestiguar con responsabilidad.

El corresponsal que vivió la guerra desde el lente y desde el alma

Su carrera dio un giro cuando fue testigo en Irak, Siria, Kosovo, Afganistán, Líbano, Israel, Palestina y Libia. Lugares donde la vida y la muerte se rozan a cada instante.

En cada cobertura, José Luis se enfrentó al peligro físico, y al peso emocional de ver lo que otros sólo escuchan en titulares. Ha reconocido que “aprendió a convivir con la muerte”, una frase que encierra lo que significa ser corresponsal de guerra: seguir contando, incluso cuando el corazón se encoge.

Ahí, entre el caos, descubrió que su misión no era solo informar, sino también dignificar las historias de quienes sufren. Que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un silencio que clama por ser escuchado.

Sus reportajes lo consolidaron como una de las voces más experimentadas en cobertura internacional. Su mirada no es la del héroe ni la del espectador distante, sino la de quien entiende que cada guerra deja heridas que también se llevan por dentro.

Del frente de batalla al noticiero: la voz que informa y consuela

Después de años recorriendo el mundo, José Luis Arévalo regresó a México para integrarse de lleno a la conducción de noticias. Actualmente es titular del espacio informativo con mayor rating, Hora 21 en N+ / Foro TV, donde cada noche lleva información precisa, pero también humanidad y equilibrio, a millones de hogares. También es conductor alterno del Noticiero En Punto del canal Las Estrellas.

Del casco antibalas al micrófono, su tránsito es más que simbólico: representa la madurez de un periodista que ha visto lo peor y, aun así, conserva la esperanza en lo mejor del ser humano.

Su experiencia en el terreno marcó su manera de comunicar. No dramatiza ni busca escándalos. Informa con la serenidad de quien ha estado ahí y sabe el valor de cada palabra. Por eso ha sido reconocido con ocho Premios Nacionales de Periodismo, distinciones que reflejan su profesionalismo y compromiso con la verdad.

El hombre detrás del periodista

Pero más allá de los reflectores, José Luis Arévalo también ha enfrentado sus propias batallas personales. En febrero de 2025, anunció al aire el fallecimiento de su padre, el reconocido músico Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”. Lo hizo con la entereza que sólo da el amor y la gratitud.

Ese momento, profundamente humano, mostró al hombre que equilibra la razón y la emoción. El periodista que puede transmitir noticias difíciles con la voz firme, pero con los ojos de un hijo que ama y honra a su padre.

Fue un instante que conmovió al público y recordó algo esencial: detrás de cada noticia hay una vida, y detrás de cada periodista también.

Con los años, ha aprendido que el periodismo y la vida se parecen: ambos exigen valentía, empatía y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.

El legado de un periodista que sigue buscando la verdad

José Luis Arévalo ha demostrado que la verdad no se encuentra solo en los grandes titulares, sino en la mirada sincera con la que se cuenta una historia. Entre trincheras y estudios, entre el dolor y la esperanza, ha tejido una trayectoria que inspira respeto.

Su legado no es solo periodístico, sino humano. Porque su voz, firme y serena, nos recuerda que el valor de informar está en no perder la sensibilidad, y que incluso en medio del caos hay espacio para la compasión.

“Entre trincheras y titulares, José Luis Arévalo ha aprendido que el periodismo no se trata de contar lo que pasa, sino de nunca dejar de sentirlo”.

Dónde seguirlo y por qué hacerlo

Seguir a José Luis Arévalo es asomarse a una ventana del mundo contada con sensibilidad y rigor. Su trabajo es testimonio de que el periodismo puede informar sin perder el alma.

Puedes verlo en Hora 21 por N+ / Foro TV, escucharlo en Radio Miled y seguir su trayectoria profesional en las plataformas digitales.

