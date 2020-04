Ley de Amnistía impulsada por AMLO es oportunista e innecesaria: Senadora Reynoso

Ciudad de México.- La Ley de Amnistía impulsada por el presidente López Obrador, que pretende aprobar vía fast-track este lunes Morena junto con sus aliados en el Senado, es una ley oportunista e innecesaria pues ahorita lo que el país requiere es hacer frente a la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19, así lo manifestó la senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso Sánchez.

En entrevista con Siete24 Noticias, la senadora Reynoso señaló que sin previo análisis ni debate, sin generar consenso e imponiendo su mayoría una vez más a la vieja usanza, la bancada mayoritaria de Morena busca aprobar esta Ley de Amnistía en un momento en el que hay otras prioridades.

“Parece que sólo representan al Presidente y no al pueblo como dicen, pues no escuchan a la academia, ni a las víctimas, ni a la sociedad civil organizada, lo que es muy delicado pues escuchan al Presidente más no lo que la sociedad está urgiendo”, dijo sobre los legisladores del Partido oficial.

La senadora del PAN por Guanajuato consideró que se trata de un gesto claramente oportunista por parte del presidente López a Obrador que desde su campaña tenía la promesa de la liberación de criminales, pero es extremo pretender hacerlo justo en este momento, consideró.

“Si tanto les urgía por qué no lo hicieron desde antes, si como dicen desde el primero de enero ya tenían la estrategia para atender el coronavirus, por qué no pusieron el tema sobre la mesa cuando empezó el periodo legislativo ordinario el 1 de febrero, por que lo quieren hacer fast-track”.

Reynoso Sánchez consideró que se trata de una falta de respeto al Poder Legislativo y a México, porque estamos ante una crisis que está costando vidas, matando ciudadanos, y esta ley lo que matará es la esperanza de un estado de derecho; “esta ley matará la justicia, la esperanza de las víctimas”, aseveró.

En este sentido Alejandra Reynoso hizo un llamado al presidente López Obrador para que, si su objetivo, como lo ha manifestado, es proteger a la población con ciertas características, no ocupa esta ley, que asuma su responsabilidad a través de las figuras legales adecuadas para otorgar el indulto si así lo quiere.

Asimismo, llamó al grupo mayoritario en la Cámara Alta y a sus aliados a que escuchen más a México, a que representen a la sociedad y no sólo a su Presidente.

“Lo que ellos manifiestan es el respaldo total no a México ni a los ciudadanos, ni a la economía ni a la salud, su respaldo es únicamente al Presidente”.

La senadora Reynoso explicó que esta Ley invadirá facultades de los estados porque se refiere a delitos del fuero común que no son competencia federal.

Criticó además que en medio de una emergencia sanitaria por la que estamos atravesando pretendan liberar a quienes han atentado contra la salud, como son quienes están presos por delitos como narcotráfico.

La legisladora puntualizó que a pesar de que aunque Morena señala que esta ley beneficiará principalmente a la gente de la tercera edad, lo que está en la ley que están proponiendo es otra cosa.

Además, asegura que no van a poder cumplir la ley porque con el procedimiento que se establece no se puede llevar a cabo la liberación de inmediato.

“En los artículos transitorios se señalan 60 días hábiles después de entrar en vigor, el Ejecutivo federal creará el acuerdo para crear la comisión a la que se refiere; tampoco es que se vaya a hacer las siguientes dos semanas donde se viene la contingencia mayor, y no se especifica que sean personas de la tercera edad como población vulnerable, habla de los delitos en general”.

La legisladora reiteró su llamado a entender que lo que México necesita ahora es la unidad, un gran acuerdo donde esté el Poder Ejecutivo y el Legislativo con todas las fracciones parlamentarias, en unidad con la sociedad civil y los organismos empresariales; este acuerdo urge, subrayó la senadora Reynoso.