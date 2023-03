Llama AMLO a fortalecer valores y buenas costumbres para evitar desintegración familiar

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a fortalecer los valores para evitar la desintegración de las familias.

Lo anterior, con el fin de evitar situaciones como la registrada en una secundaria en el Estado de México, donde la estudiante Norma Lizbeth murió a causa de unos golpes propinados por una compañera.

“Lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, México tiene una gran reserva de valores, y es muy importante que no se desintegren las familias y es muy importante que no abandonemos nuestra costumbres y tradiciones, no una mal entendida modernidad: que ya nuestros padres son mayores y tienen ideas conservadoras o son anacrónicos, que hora la buena onda es el destrampe, los excesos y los antros”.

Andrés Manuel López Obrador | PRESIDENTE de méxico