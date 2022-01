Llama el ISSSTE a prepararse para cuarta ola de Covid-19

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López López Obrador agradeció la iniciativa de la gente de Atlacomulco, Estado de México, que la semana pasada levantaron una estatua con su imagen.

Sin embargo, cuestionó “¿para que quiero las estatuas?, muy pocas son respetadas”.

López Obrador agradeció las buenas intenciones de la gente, pero refirió que si le hubieran preguntado, hubiera convencido a la gente para no hacer una estatua.

“Los quiero mucho, agradezco su iniciativa. Son mis amigos del alma, amor con amor se paga, pero tomen en cuenta que yo he expresado no quiero que pongan mi nombre a calles, parques bibliotecas, escuelas. No quiero que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso”.