Llegan mexicanos varados en Perú

Ciudad de México.— La noche del jueves aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un grupo de 155 mexicanos que se encontraban varados en Lima, Perú.

Esta semana, el gobierno peruano anunció el cierre de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus, dejando atrapados a los mexicanos durante cuatro días, pese a que ya tenían boleto para volver a nuestro país.

Fue a partir de gestiones de la embajada mexicana ante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, se logró abrir el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para el aterrizaje y despegue de un avión de Aeroméxico que trajo a los mexicanos.

Al aterrizar en territorio mexicano, los viajeros pidieron al gobierno mexicano que no se olvide de los connacionales que aún permanecen en Perú, pues están viviendo condiciones muy precarias.

“Hay mucha gente allá que ya no tiene dinero, no tiene hospedaje. Conocimos a un grupo de 10 mexicanos afuera del aeropuerto de Lima y llevan dos días, uno me dijo algo que me partió el corazón, ‘sólo hemos comido un chocolate que nos regaló una señora’”, dijo Leslie Ramírez, una de las mexicanas que llegó este jueves.

Este viernes llegan más mexicanos

Tres aviones gestionados por el Instituto Nacional de Migración (INM) trasladarán a un segundo grupo de mexicanos que está varados en Cusco, informó la embajada en Perú.

Por medio de un comunicado, la embajada informó que las aeronaves saldrán del Aeropuerto Internacional de Arequipa.

La @EmbaMexPer informa lo siguiente a los turistas mexicanos en Cusco: pic.twitter.com/MzgmppJnkT — Embamex Perú (@EmbaMexPer) March 20, 2020

Apuntó que los mexicanos deberán respetar el toque de queda impuesto por el gobierno de Perú, el cual les impide salir desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente.

Finalmente, estableció como prioridad para el traslado a personas vulnerables y familias con menores de edad, en segundo lugar a las familias y por último a la población en general.

JAHA