Lo que debes saber del Día Nacional del Maíz

México.- A unos 800 metros lineales del basurero de Cocula, Guerrero, en la parte conocida como Barranca de la Carnicería indagan si estuvieron los restos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

La Fiscalía General de la República informó que testigos protegidos y diversas versiones de dos años de indagatoria han marcado el punto como uno de los lugares donde habrían dejado los restos de los estudiantes.

El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó que en esa zona se hallaron 200 fragmentos de huesos pero que no habían sido incinerados, si no que mostraban inteperismo (que fueron arrojados en esa zona, pero no incinerados).

Destacó que se tuvo que volver a empezare la investigación sobre Ayotzinapa, porque lo que había se había obtenido medio tortura o sobre procesos ilíticos.

En un recorrido en la zona dijo que se halló al menos un costal o costalillo donde se habrían transportado los restos.





Una esperanza de hallarlos

“La Barranca de la Carnicería representó una esperanza para seguir la búsqueda de los estudiantes”, dijo Omar Gómez.

Hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita aprovechándose de la posición de que gozaban y desviaron toda la investigación, lo que implicó negar la búsqueda a los familiares y negar la verdad, señaló.

“Mucho de lo que les platicaron en su momento, hace algunos años fueron mentiras y no se llevó todo a la justicia. Incluso hubo decisiones de tribunales colegiados que permitió que muchos indiciados obtuvieran su libertad…”.

La Barranca de la Carnicería es una esperanza para buscar a los estudiantes, reconoció el fiscal especial de Ayotzinapa.

