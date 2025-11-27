Lo que toda futura mamá debe saber sobre el hierro y el ácido fólico

Ciudad de México.— El ácido fólico y el hierro forman parte de las medidas que acompañan la salud de la mujer y del bebé desde la planeación del embarazo. Su incorporación en la atención médica y en la vida familiar permite sostener prácticas que favorecen el crecimiento.

Una mujer que toma ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre reduce defectos neurológicos en el bebé y favorece el adecuado desarrollo del sistema nervioso y la columna vertebral. También disminuye el riesgo de bajo peso al nacer y puede mantenerse hasta el final de la gestación cuando el médico así lo indica.

El doctor David Salvador Medina Camarena, coordinador de Programas Médicos en la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del IMSS, explicó que el ácido fólico permite que las células que forman al bebé se produzcan de manera adecuada. Su función interviene en el desarrollo de rasgos genéticos y factores hereditarios, por lo que se considera un nutriente esencial durante los primeros meses del embarazo.

Cuando la mujer no pudo iniciar la suplementación antes de la concepción, los primeros tres meses representan un periodo determinante. El ácido fólico ayuda a prevenir la anemia y se integra al cuidado materno en una etapa que exige una vigilancia continua.

El especialista recomendó que la mujer y sus familiares conozcan señales de deficiencia como cansancio, dolor de cabeza, palidez, úlceras en boca, alteraciones del sueño y falta de memoria para solicitar atención a tiempo.

Alimentación rica en folatos

El ácido fólico se encuentra de forma natural en hojas verdes como espinacas, berros, brócoli y lechuga, así como en aguacate, habas, chícharos, soya, frijoles, almendras y avellanas. La toronja, naranja, plátano y cereales adicionados con vitamina B9 complementan la dieta.

Dado que los folatos se reducen con altas temperaturas y se disuelven en agua, se sugiere consumir vegetales crudos o con mínima cocción. Los alimentos de origen animal pueden prepararse a la plancha para conservar su contenido nutricional.

El hierro durante el embarazo

El hierro se vuelve un mineral fundamental en la gestación por su papel en la hemoglobina, que transporta oxígeno a los tejidos y al feto. La madre requiere alrededor de 27 mg diarios debido al aumento del volumen sanguíneo, que puede crecer hasta un 50 por ciento. Este incremento sostiene el desarrollo del bebé y el funcionamiento de la placenta.

¿Cómo mejorar la absorción?

La absorción del hierro aumenta al combinarlo con alimentos que contienen vitamina C, como naranja, fresas, brócoli o pimientos. También puede tomarse en ayunas cuando existe buena tolerancia. Para su mejor aprovechamiento se recomienda evitar el consumo simultáneo de lácteos, cereales y ciertos medicamentos que interfieren con su absorción.

