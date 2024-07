López Obrador esperará resultados oficiales en Venezuela

Ciudad de México.-— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar los resultados oficiales en las elecciones de Venezuela para poder fijar una postura al respecto.

Al momento, los resultados preliminares apuntan a una victoria del mandatario Nicolás Maduro en los comicios del domungo,

El domingo, el árbitro electoral, dijo en su primer boletín que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 51.2% de los votos. Lo anterior, a falta de un 20% de votos por contabilizar.

Mientras con se contabilicen la totalidad de votos, López Obrador guardará silencio sobre los comicios en el país sudamericano.

Cuando se haya llevado el recuento (…) entonces vamos a pronunciarnos”, agregó López Obrador la mañana de este lunes.

“Si la autoridad electoral confirma esta tendencia nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia, pero primero vamos a esperar (…) no podemos desconocer ningún resultado”, dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | “Vamos a esperar a que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información de que el órgano electoral en #Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, eso es lo que sabemos”, dijo @lopezobrador_ sobre las recientes elecciones en ese país. pic.twitter.com/89gD9qNFgr — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 29, 2024

El mandatario respondió al cuestionamiento sobre la posible escala de violencia ante los resultados de los comicios electorales.

“No, no, a mí me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela porque no hubo violencia en la elección”, contestó López Obrador.

