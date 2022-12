López Obrador propone a Biden tres temas para abordar durante su visita a México

Ciudad de México.— El llamado Plan B en materia electoral que envió el Presidente y que fue aprobado en la Cámara de Diputados por legisladores de Morena y sus aliados, representa un retroceso democrático para el país al intentar asfixiar presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó la senadora Kenia López Rabadán.

Agregó que, “como no saben hacer otra cosa más que delinquir, Morena propone derogar las cancelaciones de candidaturas a los violadores reincidentes de la ley electoral. Es decir, anuncian sin descaro que van a seguir en campaña ilegal y que quieren hacerlo impunemente”.

“Quieren rehacer a su gusto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como expedir una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, explicó.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado insistió en que con estas acciones la intención de Morena es continuar desviando ilegalmente el dinero de los mexicanos para promocionarse y promocionar a sus “corcholatas”, además de que se le restan armas al tribunal electoral para que no pueda emitir sanciones y continúen cometiendo infracciones y delitos electorales sin castigo.

“La propuesta de reforma incluye una serie de modificaciones restrictivas para la difusión de propaganda política o electoral, amordazando a los candidatos. Pero eso sí, los servidores públicos del gobierno podrán manifestarse a sus anchas, usando incluso los tiempos y espacios oficiales”, comentó.

Constantemente los legisladores del régimen han dicho que quieren hacer una democracia más barata, eso solamente en la retórica, porque lo que quieren es abaratar el cumplimiento de la ley para tener un pretexto más de no cumplirla, aseguró.

“Van a ocupar su mayoría para lastimar a México y no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el sello de la casa, una vez más, se ve claramente que no van a abrir el diálogo, se ve, desafortunadamente, que no harán un Parlamento abierto ni escucharán a los especialistas”, apuntó.