López Obrador responde a narco legendario

Ciudad de México.— Con seriedad formal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las expresiones que hizo el legendario líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, durante una entrevista para Telemundo, para que le vaya bien al gobierno de la 4T.

En respuesta, el jefe del Ejecutivo expresó que si el conocido “jefe de jefes” no tiene procesos pendientes con la Fiscalía General de la República podría ser beneficiario del decreto de amnistía para la liberación de presos de la tercera edad en penales federales.

En la entrevista exclusiva para Telemundo, realizada en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco., Félix Gallardo expresó que no le pide nada al presidente López Obrador porque está ocupado en resolver problemas muy graves en el país y no lo quiere distraer con su caso, “porque soy un cadáver”.

Félix Gallardo expresó “que le vaya bien al presidente López Obrador en su intento por reducir la violencia en el país” y pidió a la gente que le dé tiempo para que resuelva el problema de la seguridad, porque “es un hombre de buena voluntad”.

López Obrador respondió que le agradece sus buenos deseos. “Yo también quiero que él comprenda mi situación, no quiero que sufra nadie. No quiero que nadie esté en la cárcel. Soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, expresó, respecto a la situación de Félix Gallardo frente a la Ley de Amnistía: “Si ya tiene derecho a salir, yo no me pongo a eso. Gobierno para todos y tengo que hacer que se cumplan las leyes”.

El jefe del Ejecutivo consideró que Félix Gallardo, que perdió la vista de un ojo y disminuido en su salud, podría salir de prisión y purgar su condena en su domicilio.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y quien lleva 32 años preso, en entrevista con Telemundo, confió en que “le vaya bien” al presidente López Obrador en su intento por reducir la violencia en el país.

Félix Gallardo, de 75 años, en silla de ruedas, cumple una condena por una acusación en su contra por el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

EL JEFE DE JEFES

El Cártel de Guadalajara, a cargo de Miguel Ángel Félix Gallardo, controlaba el narcotráfico en la mayor parte de México en los años 80.

Félix Gallardo y sus socios Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero fundaron y lideraron en las décadas de 1970 y 1980 el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones criminales mexicanas que trabajaron con las mafias colombianas de las drogas.

En esa época, “El Güero” Palma y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, alias, eran lugarteniente de Félix Gallardo, alias ”El Padrino”.

KIKI CAMARENA

El agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por ese cártel el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y posteriormente asesinados, y sus cadáveres fueron hallados en el estado de Michoacán.

El asesinato del agente de la DEA provocó que Estados Unidos presionara a México para capturar a Caro Quintero y a varios líderes del Cártel de Guadalajara.

Félix Gallardo fue detenido en 1989 y tras pasar más de 20 años encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, fue cambiado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

LOS CÁRTELES DE LA DROGA

Luego de las detención de Félix Gallardo en abril de 1989, el Cártel de Guadalajara se dividió en varios cárteles:

Los hermanos Arellano Félix lideraron el Cártel de Tijuana.

Héctor “El Güero” Palma y Joaquín “El Chapo” Guzmán lideraron el Cártel de Sinaloa.

Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos” lideró el Cártel de Juárez.

Juan García Ábrego lideró el Cártel del Golfo.

