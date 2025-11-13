Los cuidados paliativos como una forma de amar a los enfermos

Ciudad de México.— “Fue muy difícil, pero también una satisfacción enorme saber que no lo dejé solo”, recordó Guadalupe Hernández, quien cuidó a su esposo durante su enfermedad terminal.

Él padeció diabetes e insuficiencia renal. Cuando los médicos le propusieron la diálisis, él decidió no continuar con el tratamiento. Guadalupe y sus hijos respetaron su decisión, lo acompañaron y cuidaron en casa hasta el final.

“Le hicimos curaciones, lo cuidamos día y noche. Dolía verlo sufrir, pero también nos dio fortaleza. Estuvimos con él hasta su último momento”, contó a Siete24.mx.

Años después, Guadalupe repitió ese proceso con su madre, quien enfrentó cáncer y luego demencia. “Verla irse poco a poco fue muy doloroso, pero también fue devolverle el amor que ella nos dio toda la vida”.

Guadalupe explicó que tanto su esposo como su madre recibieron atención del IMSS y del ISSSTE, aunque reconoció que la falta de medicamentos complicó el proceso. “Nos ayudaron, pero muchas medicinas tuvimos que comprarlas. No todos pueden hacerlo”, lamentó.

Falta atención paliativa en hospitales públicos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), México cuenta con apenas 0.165 especialistas paliativistas por cada 100 mil habitantes, lo que deja a miles de pacientes sin atención suficiente.

La doctora Luz Adriana Templos, presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, advirtió que “un sistema sólido de cuidados paliativos disminuiría internamientos hospitalarios y urgencias innecesarias”.

Sin embargo, la atención paliativa sigue siendo limitada. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que menos del 30% de los hospitales generales del país dispone de un área especializada.

La falta de personal médico y de medicamentos incrementa el desgaste emocional y económico de las familias. “Todo se vuelve más difícil sin ayuda. Hay días que no sabes si alcanza para comer o para el medicamento”, relató Guadalupe.

Los cuidados paliativos como una forma de amar

El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que los cuidados paliativos representan “el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad”.

Añadió que el sufrimiento no debe asumirse como abandono, sino como un momento que exige acompañamiento y apoyo humano.

Para familias como la de Guadalupe, ese acompañamiento significa alivio emocional. “Los cuidados paliativos ayudan a vivir los últimos días con dignidad y a la familia a aceptar con amor lo inevitable”, señaló el especialista.

JAHA