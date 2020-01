Macrosimulacro de Sismo es perfectible

Ciudad de México.— El Macrosimulacro de Sismo realizado este lunes tuvo saldo blanco, pero puede ser perfectible, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, explicó que pese a no registrar fallas este ejercicio, los protocolos de actuación de los organismos de protección civil a nivel nacional y los estados deben mejorar.



















“Qué no haya errores no significa que no haya que mejorar las prácticas en Protección Civil (…) La semana pasada tuvimos hasta 90 sismos algunos no perceptibles, pero sí registrados en el sismológico”, dijo Alfonso Durazo.

Este tipo de simulacros de sismo ayudan a fortalecer la cultura de la prevención y responder mejor ante las emergencias que se suscitan en México, reiteró el funcionario federal.

El primer #MacroSimulacro 2020 concluyó de manera exitosa en todo el país y se estima una participación total de 50 millones de personas en todo el territorio nacional: @AlfonsoDurazo #PazYSeguridad pic.twitter.com/FEVTwMFcc9 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 20, 2020

La participación de todas y todos los mexicanos en este primer #Macrosimulacro del 2020 fue muy importante para el país.

¡La #ProtecciónCivil es una tarea que nos une a todos!



¡Gracias! pic.twitter.com/l0aQrEovXO — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) January 20, 2020

ebv