Maestros mexicanos, sin comparación en el mundo: SEP

Ciudad de México.— En ceremonia sin precedente en Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró el ciclo escolar 2020- 2021 con clases a distancia por televisión, radio e Internet.

En la parte más catastrófica de la pandemia y más de 60 mil fallecimientos por Covid-19 regresan a clases millones de alumnos.

López Obrador dijo que la nueva forma de educar tiene validez oficial, se diseñó y se aplicará de manera profesional. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública saludó la participación de padres de familia, maestros y medios de televisión.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sostuvieron que a pesar de la pandemia, el país está de pie.

“Hemos trabajado con los docentes en la elaboración de los guiones con la asesoría de las televisoras; la SEP se ha hecho cargo de los contenidos, en los que se incluyen materias como Vida Saludable, Formación Cívica y Ética; esta se denomina Aprendiendo a amar a México para que todos los niños intercambien conocimiento de un estado a otro, educación indígena, activación física.

Informó que para atender a los padres de familia, la SEP cuenta con un centro de apoyo pedagógico a distancia, con 160 líneas, con tutores en línea, así como el sitio sep.gob.mx

“México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano, quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros.

El titular de la SEP, agregó que otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente el ciclo escolar, otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso, unos más repetirán totalmente el año, otros no volverán hasta el 2021, y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna”, señaló.

Ambos funcionarios celebraron la cooperación de padres, maestros y medios por trabajar juntos por el bienestar de la educación de los niños del país. El 88 por ciento de los estudiantes tomarán el curso mediante telefonía celular, comentó Moctezuma Barragán.

