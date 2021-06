Mañana aplican segunda dosis anticovid a López Obrador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de advertir que pasadas las elecciones incrementará sus giras por todo el territorio en que la gente lo saluda y le manifiestan su apoyo a la transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el martes 15 de junio le aplicarán la segunda dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca.

“Mañana me voy a vacunar, la segunda dosis, porque hay más acercamiento, que no debe de haber tanto pero se desborda por esto, la gente está muy contenta, feliz, feliz feliz, no fue poca cosa ganarles a todos, es que se unieron todos, (Carlos) Salinas, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Ernesto) Zedillo, Diego (Fernández de Cevallos), los medios de información, el PRI y el PAN, todos, todos”.