México
Más de un millón de niñas y niños en México crecen sin sus padres; buscan garantizar su protección
Ciudad de México.— En México, más de un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes viven sin sus padres, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Esta cifra representa un desafío social y jurídico para garantizar sus derechos y brindarles condiciones de desarrollo integral. Con ese propósito, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Contexto internacional y nacional
De acuerdo con estimaciones globales, existen cerca de 147 millones de niños en situación de orfandad en el mundo. En México, el Censo de 2020 registra 18.9 millones de menores de 18 años, equivalentes al 15% de la población total. Dentro de este grupo, más de un millón 600 mil viven sin la presencia de su madre, su padre o ambos.
Ante ello, Imelda Sanmiguel señaló que la orfandad es un fenómeno complejo que involucra factores sociales, económicos, naturales y sanitarios, y que requiere atención institucional coordinada.
Definición legal y protección especial
La propuesta plantea incorporar en la ley una definición precisa de la orfandad como la situación en la que una niña, niño o adolescente no cuenta con padre, madre o ambos, ni con una persona que ejerza legalmente la patria potestad. En estos casos, el Estado deberá garantizar su protección y asistencia.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Asimismo, la iniciativa propone incluir un capítulo específico sobre los derechos adicionales de la niñez en orfandad. Entre ellos, el reconocimiento como grupo social con derechos humanos y capacidad de participación en asuntos que les afecten.
Medidas de apoyo
El proyecto establece la obligación de que las autoridades competentes cuenten con un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Este registro permitirá disponer de información actualizada para el diseño y la aplicación de políticas públicas.
De igual forma, las autoridades federales y locales deberán adoptar medidas de protección especial y garantizar la atención integral de los menores, incluyendo servicios médicos, psicológicos, educativos y sociales.
Fortalecimiento institucional
La iniciativa busca crear herramientas normativas que permitan identificar, atender y acompañar a la población infantil y adolescente sin padres. Con esta propuesta, se pretende fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar su bienestar, seguridad y desarrollo integral.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.
En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.
La fe de un comediante
Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.
Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.
@joven_escatolic #francoescamilla #fyp ♬ sonido original – joven_escatolic
Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.
La oración que une a su familia
Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.
También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.
LEE Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
Instrumento de tu amor
Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.
Letra:
Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,
hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y
Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,
el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.
Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano
y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,
quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,
el camino correcto para estar por siempre a tu lado.
Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado
y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado
quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.
Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.
Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,
quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,
quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,
y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,
Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño
y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado
quiero sentirme, Señor en tus brazos.
Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Los usuarios han criticado el aumento
Toluca.— El Gobierno del Estado de México anunció un ajuste en la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026. El incremento busca mejorar la calidad del servicio, modernizar las unidades y garantizar un sistema de movilidad más seguro para la población usuaria.
El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, lo que representa un aumento del 17%. Cada kilómetro adicional costará 25 centavos, según el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal.
Un cambio que impactará a millones de usuarios diarios
Miles de personas que dependen del transporte público en el Estado de México expresaron preocupación por el impacto del aumento en su economía diaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los mexiquenses utiliza transporte público para llegar a su trabajo o escuela.
Más para leer: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
Usuarios de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla señalaron que el gasto en transporte representa una parte significativa de sus ingresos.
Sin embargo, muchos reconocieron que las unidades actuales presentan fallas frecuentes, retrasos y condiciones de seguridad insuficientes.
Ante esa realidad, el Gobierno estatal aseguró que cada peso del ajuste se destinará a mejorar la operación del sistema. “El objetivo es ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente”, destacó Daniel Sibaja durante una conferencia en Toluca.
Compromisos de modernización y seguridad
La Secretaría de Movilidad informó que las personas concesionarias deberán participar en la reestructura del transporte público. Entre las obligaciones estarán el mantenimiento de las unidades, la instalación de cámaras de videovigilancia y la verificación del seguro vigente.
Además, el gobierno estatal exigió la capacitación obligatoria de los operadores, quienes deberán contar con licencia actualizada y certificado toxicológico. La dependencia aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca “recuperar la confianza ciudadana en el transporte mexiquense”.
El ajuste aplicará para las modalidades colectiva y mixta, con exenciones para niños menores de cinco años y tarifa reducida para adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.
Promesas de un transporte más digno y eficiente
La Secretaría recordó que la última modificación tarifaria ocurrió en 2019, pese al aumento sostenido en combustibles, refacciones y costos de mantenimiento. Según el gobierno estatal, la falta de actualización había limitado la posibilidad de renovar las flotillas.
El nuevo esquema de movilidad promete unidades seguras, operadas por conductores certificados y con tecnología de vigilancia. También busca reducir los tiempos de traslado mediante rutas mejor planeadas y supervisión constante de los servicios concesionados.
Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México afirmó que se darán pasos concretos hacia un transporte público más ordenado, confiable y humano, capaz de responder a las necesidades de millones de familias mexiquenses.
JAHA
CDMX
Policía Cibernética alerta sobre riesgos para niños en la IA Google Gemini
IA puede exponer niñas, niños y adolescentes
Ciudad de México.- La tecnología avanza más rápido que la capacidad de los padres para comprenderla. Hoy, herramientas como Google Gemini, una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo, están al alcance de cualquier niño con un celular o tableta, por eso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alerta sobre los peligros que implica su uso sin supervisión.
Las IA no están diseñadas para menores, advierten especialistas de la SCC, por lo que pueden generar respuestas inadecuadas, violentas o erróneas. “Esto representa un riesgo para su desarrollo y comprensión crítica del entorno digital.
Además, la interacción constante con estas plataformas puede afectar la salud emocional de los menores, creando dependencia tecnológica y vínculos de confianza artificial con la máquina. En edades tempranas, la mente infantil aún no distingue entre información real y falsa, lo que los hace vulnerables a la desinformación.
Riesgos invisibles: privacidad y sesgos ideológicos
Uno de los mayores peligros radica en la recolección de datos personales. Niñas, niños y adolescentes suelen compartir sin saberlo información privada, como nombres, ubicaciones o gustos, que puede quedar almacenada o ser usada con fines publicitarios.
Aunque Google establece políticas de privacidad, la SSC advierte que “no siempre hay controles suficientes para evitar que estos datos sean recopilados o utilizados de forma indebida”.
Otro riesgo es el refuerzo de estereotipos o prejuicios. La inteligencia artificial aprende de grandes volúmenes de datos generados por humanos, por lo que puede reproducir visiones distorsionadas sobre sexo, cultura o salud mental.
Recomendaciones para padres y cuidadores
“La seguridad en el ciberespacio de las niñas, niños y adolescentes es nuestra prioridad”.
Para reducir estos riesgos, en sus redes sociales la Policía Cibernética recomienda a madres, padres y tutores acompañar y educar a los menores en su navegación digital.
#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet, sobre los riesgos que niñas, niños y adolescentes, pudieran encontrar al utilizar herramientas de inteligencia artificial (#IA), ya que… pic.twitter.com/qRYGfFpTlX— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025
Entre las medidas preventivas destacan:
- Crear hábitos de navegación seguros: establecer horarios limitados para internet y usar buscadores con filtros infantiles.
- No interactuar con desconocidos: enseñar a los menores a no compartir información personal ni conversar con extraños en línea.
- Usar navegadores o plataformas para niños: optar por versiones con filtros y restricciones de interacción.
- Actualizar sistemas y aplicaciones: mantener dispositivos y apps al día para evitar vulnerabilidades.
- Utilizar contraseñas seguras y únicas: explicar su importancia y evitar compartirlas.
- Dialogar abiertamente con los niños sobre los riesgos digitales: fomentar la confianza para que los menores hablen sin miedo de experiencias negativas.
- Instalar software de protección: antivirus y antimalware para proteger la información familiar.
La SSC subraya que la educación digital es clave para que niñas, niños y adolescentes aprendan a usar las nuevas tecnologías con responsabilidad y criterio.
La Policía Cibernética mantiene atención ciudadana las 24 horas a través del número 55 5242 5100 ext. 5086 y el correo [email protected].
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
CDMX
CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
¿Qué se puede donar?
Ciudad de México. — Tras las intensas lluvias que afectaron a varios estados del país, la Ciudad de México se moviliza para apoyar a las familias damnificadas.
El Gobierno capitalino habilitó 40 centros de acopio en las 16 alcaldías, donde la ciudadanía comenzó a donar víveres y también artículos de primera necesidad.
Solidaridad activa en la capital tras lluvias
Los puntos de recolección reciben alimentos no perecederos, productos de higiene y material médico.
Autoridades informaron que la respuesta ciudadana fue inmediata, con largas filas de personas entregando ayuda.
Más para leer: “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina la distribución del apoyo en colaboración con Protección Civil y organizaciones locales.
El Gobierno federal confirmó que las lluvias dejaron 100 mil viviendas dañadas y más de 60 personas fallecidas en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Ante la magnitud del desastre, la recolección de ayuda se volvió una prioridad nacional.
Universidades y organismos públicos se suman
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
El punto de entrega se ubica en el Estacionamiento 8, junto a las astas bandera.
El Senado de la República instaló un espacio de recolección en la Plaza Luis Pasteur, mientras que la Cámara de Diputados habilitó otro en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ambas instituciones invitaron a la población a donar de manera responsable y organizada.
Qué donar para apoyar a las familias afectadas
Las autoridades recomendaron entregar productos de larga duración y uso inmediato.
Entre los artículos prioritarios se encuentran:
- Agua embotellada y alimentos enlatados.
- Artículos de higiene personal como jabón, cepillo y pasta dental.
- Pañales, papel higiénico y toallas femeninas.
- Medicamentos básicos y material de primeros auxilios.
- Ropa limpia, especialmente infantil.
- Herramientas de mano: palas, picos y carretillas.
- Alimento para mascotas.
El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que la entrega de víveres en centros oficiales garantiza su traslado seguro a las comunidades más afectadas.
En redes sociales, cientos de voluntarios compartieron información sobre puntos de acopio, además de necesidades específicas, reforzando la red solidaria que creció en la capital.
JAHA
Más de un millón de niñas y niños en México crecen sin sus padres; buscan garantizar su protección
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
La voz de mamá ayuda al cerebro de los bebés prematuros a madurar
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dignidad y respeto: la razón por la que Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Juan Carlos Carredano: cuando la fe se convierte en historia
-
Méxicohace 1 día
Exponen vida y obra de Ing. Arturo Álvarez
-
Méxicohace 2 días
“Los Invisibles”: el libro que cuenta historias y da esperanza en la adopción
-
Cinehace 2 días
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines