Más de un millón de niñas y niños en México crecen sin sus padres; buscan garantizar su protección

Ciudad de México.— En México, más de un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes viven sin sus padres, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Esta cifra representa un desafío social y jurídico para garantizar sus derechos y brindarles condiciones de desarrollo integral. Con ese propósito, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Contexto internacional y nacional

De acuerdo con estimaciones globales, existen cerca de 147 millones de niños en situación de orfandad en el mundo. En México, el Censo de 2020 registra 18.9 millones de menores de 18 años, equivalentes al 15% de la población total. Dentro de este grupo, más de un millón 600 mil viven sin la presencia de su madre, su padre o ambos.

Ante ello, Imelda Sanmiguel señaló que la orfandad es un fenómeno complejo que involucra factores sociales, económicos, naturales y sanitarios, y que requiere atención institucional coordinada.

Definición legal y protección especial

La propuesta plantea incorporar en la ley una definición precisa de la orfandad como la situación en la que una niña, niño o adolescente no cuenta con padre, madre o ambos, ni con una persona que ejerza legalmente la patria potestad. En estos casos, el Estado deberá garantizar su protección y asistencia.

Asimismo, la iniciativa propone incluir un capítulo específico sobre los derechos adicionales de la niñez en orfandad. Entre ellos, el reconocimiento como grupo social con derechos humanos y capacidad de participación en asuntos que les afecten.

Medidas de apoyo

El proyecto establece la obligación de que las autoridades competentes cuenten con un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Este registro permitirá disponer de información actualizada para el diseño y la aplicación de políticas públicas.

De igual forma, las autoridades federales y locales deberán adoptar medidas de protección especial y garantizar la atención integral de los menores, incluyendo servicios médicos, psicológicos, educativos y sociales.

Fortalecimiento institucional

La iniciativa busca crear herramientas normativas que permitan identificar, atender y acompañar a la población infantil y adolescente sin padres. Con esta propuesta, se pretende fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar su bienestar, seguridad y desarrollo integral.

