“Más tiempo para comer en familia”, el nuevo ingrediente de la salud pública en México

Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional (PAN) presentó su relanzamiento nacional como el inicio de una nueva etapa orientada a recuperar su vínculo con la sociedad y reafirmar sus valores fundacionales. El proyecto surge tras un año de reflexión interna, análisis político y definición de una narrativa más cercana a la ciudadanía.

Durante una sesión plenaria se establecieron los ejes que guiarán esta transformación. El objetivo central es que el PAN vuelva a ser un espacio donde los ciudadanos encuentren causas, esperanza y resultados, manteniendo firmes los principios de defensa de la Patria, la Justicia, la Familia y la Libertad.

Valores

El vocero nacional del PAN, Jorge Triana, explicó que el relanzamiento tiene como eje principal a la sociedad civil. “Personas que comparten las causas que defiende nuestro partido”, afirmó.

Triana señaló que el propósito es anunciar los cambios del PAN, no en sus principios doctrinarios, sino en la forma de comunicar su mensaje y expresar su visión hacia la ciudadanía.

Agregó que el partido seguirá defendiendo los valores que lo han caracterizado desde su fundación: la libertad, la responsabilidad individual, el bien común y el respeto a la dignidad de la persona humana.

Autocrítica y diagnóstico del presente

Triana reconoció que el partido ha enfrentado un desgaste que no puede ignorarse. “Sería de ciegos no verlo. Hay errores cometidos por nosotros mismos, y también una embestida desde el poder donde, durante al menos seis años, fuimos denostados desde el púlpito presidencial”, expuso.

El vocero indicó que el PAN asume su responsabilidad y busca corregir el rumbo mediante un proceso autocrítico y una apertura real a la sociedad. “Estamos acostumbrados a remar contra la corriente”, afirmó, y destacó que el reto principal es volver a acercarse a los ciudadanos que hoy se sienten alejados de la política.

Apertura a los ciudadanos

Como parte del proceso de renovación, Triana anunció que el PAN abrirá sus candidaturas a ciudadanos que coincidan con los principios del partido. “Vamos a abrir absolutamente nuestras candidaturas a los ciudadanos con un proceso limpio, abierto y transparente”, explicó.

Este cambio estará respaldado por una reforma estatutaria que se aprobará a finales de noviembre. Además, se modernizarán los mecanismos de afiliación mediante plataformas digitales. “Tenemos una aplicación donde, con un par de clics, uno puede afiliarse, tomar cursos en línea y participar activamente”, señaló Triana.

Con ello, el PAN busca facilitar el acceso a su padrón, históricamente cerrado, y fomentar la participación de nuevos militantes.

Recuperar el vínculo con los jóvenes

Triana subrayó que uno de los sectores prioritarios será el de los jóvenes, a quienes el partido considera esenciales para el futuro político del país. “Están desencantados de la política, pero no desinteresados. Queremos darles razones para volver a acercarse”, señaló.

El vocero explicó que el PAN ha realizado estudios para comprender las causas, inquietudes y demandas de la juventud, y que el nuevo enfoque busca ofrecerles espacios reales de participación y representación.

Causas sociales

Asimismo, reiteró que el PAN seguirá siendo una oposición frontal al gobierno actual, pero con una agenda centrada en causas ciudadanas. “Queremos ser la voz de las madres buscadoras que no son escuchadas, de los padres de niños con cáncer que enfrentan falta de medicamentos y de los trabajadores del Poder Judicial excluidos por decisiones políticas”, expresó.

Ccompromiso con la participación ciudadana

Triana concluyó que el reto del PAN es reducir la distancia entre los partidos y la ciudadanía. “Hay un desencuentro entre los ciudadanos y los partidos políticos. Nosotros queremos cerrar esa brecha con cercanía, empatía y participación”, afirmó.

