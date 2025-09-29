Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse

Ciudad de México.— El matrimonio civil sigue siendo una institución con fuerza en México, aunque sus números muestran cambios frente a años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los principales resultados de la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024.

Durante 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, la mayoría entre hombre y mujer (480 mil 333) con una edad promedio al casarse mayor que en generaciones pasadas.

En estados como Hidalgo y Oaxaca la totalidad de los matrimonios fueron tradicionales (hombre-mujer), sin registros de uniones entre personas del mismo sexo.

Hidalgo y Oaxaca, con matrimonios exclusivamente hombre y mujer

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en Hidalgo se celebraron 8 mil 502 matrimonios y en Oaxaca 14 mil 364, todos entre hombre y mujer. Estas dos entidades resaltaron por no registrar uniones entre personas del mismo sexo, a diferencia del resto del país, donde sí se reportaron.

Panorama nacional de los matrimonios

A nivel nacional, los matrimonios disminuyeron 3.0 % respecto a 2023. La tasa fue de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, por debajo de la de 2015, cuando se alcanzó 6.9.

Las entidades con mayor proporción de matrimonios fueron Quintana Roo (7.7), Sinaloa (7.1) y Campeche (7.0). En contraste, los registros más bajos se presentaron en Tlaxcala y Ciudad de México (3.4 cada una) y Puebla (3.6).

En los meses de febrero y diciembre se concentró el mayor número de enlaces, con 14.9 % y 10.5 % respectivamente, seguidos de noviembre con 8.6 %.

Matrimonios con menores de edad

El registro también documentó siete matrimonios en los que una de las personas era menor de edad. Dos ocurrieron en Michoacán y el resto en Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.

Matrimonios entre personas del mismo sexo

En 2024 se celebraron 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 fueron entre mujeres y 2 mil 433 entre hombres.

La edad de casarse se eleva

La edad promedio para casarse también mostró cambios. En 2015, las mujeres contrajeron matrimonio en promedio a los 27.9 años y los hombres a los 30.8. Para 2024, el promedio subió a 32.1 en mujeres y 35.0 en hombres.

Educación y trabajo de los contrayentes

Del total de contrayentes, 80.5 % tenía al menos estudios de secundaria y 9.2 % solo nivel de primaria. En más de la mitad de los casos, las parejas compartieron el mismo nivel educativo. El grupo más común fue el de nivel profesional con 36.9 %, seguido de preparatoria con 29.4 % y secundaria con 23.5 %.

En cuanto a su condición laboral, 57.7 % de las mujeres y 94.6 % de los hombres reportaron tener trabajo al momento de casarse. La mayoría de las mujeres (77 %) y hombres (69.2 %) ocupaban un empleo formal, mientras que 14.2 % de ellas y 13 % de ellos trabajaban por cuenta propia.

Entre las mujeres que no formaban parte del mercado laboral, la principal actividad fue el hogar con 93 %. En el caso de los hombres, 79.3 % de los que no trabajaban eran jubilados.

