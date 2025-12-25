Mensaje de Navidad de Sheinbaum coloca a la familia en el centro de la vida nacional

Ciudad de México.— El choque vehicular ocurre en segundos, pero un accidente vial no termina cuando se apaga el motor, inicia un periodo de incertidumbre que impacta la rutina familiar, el empleo y la economía del hogar.

Vacío legal que prolonga la espera

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Farías Bailón, advirtió que la legislación vigente no establece tiempos máximos ni mecanismos de compensación frente a retrasos prolongados en la reparación de vehículos asegurados. Esta omisión normativa deja a los usuarios sin herramientas efectivas para exigir el cumplimiento del contrato cuando el proceso se extiende más allá de lo razonable.

Dijo que el impacto no se limita al ámbito administrativo. Para familias y trabajadores, el automóvil cumple una función central en el traslado diario, el acceso al empleo y la organización de la vida familiar. La falta del vehículo, tras un siniestro, implica gastos adicionales, pérdida de ingresos y ajustes forzados en la dinámica cotidiana.

Cifras que reflejan una afectación masiva

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, durante 2022 cerca del 50 por ciento de las quejas contra aseguradoras correspondieron a daños en automóviles, con 3 mil 972 reportes relacionados con retrasos en la reparación.

La tendencia continuó al inicio de 2023. En enero se registraron 753 quejas en la misma categoría, muchas vinculadas con demoras prolongadas. A este escenario se suma la escasez de autopartes, factor que ha extendido los tiempos de entrega de algunos días a varios meses, lo que profundiza la afectación para los asegurados.

Movilidad detenida, economía presionada

Farías Bailón señaló que la falta de un marco específico reduce la responsabilidad de las aseguradoras ante retrasos injustificados. Sin plazos definidos ni compensaciones obligatorias, los usuarios enfrentan procesos largos sin respaldo para cubrir los costos derivados de la falta de movilidad.

El diputado indicó que esta situación evidencia la necesidad de incorporar disposiciones claras que establezcan tiempos máximos y esquemas de compensación. El objetivo consiste en garantizar una protección integral al usuario y fortalecer la función reparadora del seguro, más allá de la atención al daño material.

Iniciativa: transporte como derecho durante la reparación

Ante este panorama, el legislador impulsa una reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro. La propuesta adiciona un artículo 144 Bis para obligar a las aseguradoras a cubrir los gastos de transporte del asegurado cuando, tras un siniestro, la reparación del vehículo exceda los 120 días naturales, hasta el momento de su entrega o sustitución.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca reforzar la protección de los usuarios de seguros automotrices y garantizar el derecho a la movilidad, un elemento esencial para la vida laboral y familiar.

Función social del seguro y equilibrio contractual

El planteamiento legislativo amplía el alcance del seguro automotriz al atender los efectos indirectos de la falta de movilidad. Al contemplar el transporte alternativo, la propuesta incorpora una dimensión social que reconoce el impacto real de las demoras en la vida diaria de las personas aseguradas.

Además, la obligación de cubrir estos gastos introduce incentivos para que las aseguradoras optimicen sus procesos, fortalezcan la transparencia y asuman una mayor responsabilidad frente a los tiempos de reparación, lo que contribuye a restablecer el equilibrio entre empresas y consumidores.

Principios constitucionales y certeza para el usuario

La reforma se alinea con principios constitucionales como el derecho a la movilidad, la protección al consumidor, la buena fe contractual y el principio pro persona. Al mismo tiempo, ofrece a los usuarios una garantía adicional de seguridad y tranquilidad frente a un escenario que hoy genera desgaste económico y social.

