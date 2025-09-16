“Merecemos un país en favor de la vida”: Ricardo Salinas Pliego

Ciudad de México.— El cantante Víctor García recuerda con claridad el instante que cambió su vida: al salir de una iglesia vio a la mujer que se convertiría en su compañera de camino, la madre de su hija y el corazón de su hogar. No fue un encuentro casual, lo vivió como una respuesta a la oración que tantas veces había hecho. Aquel momento, sencillo en apariencia, abrió la puerta a la etapa más plena de su existencia, donde la fe, el amor y la familia se volvieron el centro de todo.

La fe, la familia y el amor que cambiaron su destino

Víctor García, cantante y actor nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, encontró la plenitud no en los escenarios ni en los aplausos, sino en el amor de su esposa y en la llegada de su hija. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, compartió cómo la fe, la familia y la paternidad transformaron su vida y le dieron una misión clara: ser esposo y padre.

Un sueño cumplido en manos de Dios

A lo largo de su carrera musical y actoral, Víctor García supo de logros y reconocimientos, pero en lo íntimo tenía un anhelo mayor. “Le pedí a Dios que me mandara una mujer para mí, donde yo me sintiera comprometido, responsable, poder hacer vida”, confesó. Ese deseo, dijo, fue respondido: Dios lo puso frente a la mujer con la que hoy comparte su hogar y la bendición de ser padre.

Su encuentro no fue casualidad. La conoció saliendo de una iglesia, un lugar que para ambos tiene un significado especial. Desde ese momento supo que ella era la indicada. “Pedí una prueba y esa prueba estaba basada en la tranquilidad y en el miedo. Era ella, no me quedó duda. Es el mejor regalo que pude haber tenido en la vida”.

La paternidad como misión de vida

Víctor García, prefiere mantener a su esposa y su hija lejos de los reflectores de mundo del escenarios, por respeto a su privacidad. El nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida personal y artística. “Cuando tuve por primera vez a mi niña en mis manos, ese ser no había hecho nada por mí, pero yo estaba dispuesto a dar la vida por ella. Para mí el amor es sacrificio”, relató.

Hoy, cada responsabilidad se convierte en motivo de orgullo. “Ya no soy Víctor García, el artista. Yo ya soy todas y cada una de mis responsabilidades, tanto personales como laborales. Mi misión es ser marido y ser padre”, afirmó.

La paternidad lo llevó a comprender que su talento también es un legado. “Dios me dio un talento que no es para mi regocijo nada más, sino para compartirlo. Es un regalo que quiero compartir con todos los demás”.

El hogar como refugio

Víctor admitió que durante años se sintió foráneo, sin un lugar fijo al cual regresar. Hoy esa carencia quedó atrás. “Tengo un lugar a dónde regresar. Mi hogar son ellas”, aseguró.

Su esposa, cuyo sueño era ser madre y dedicar su vida a la familia, encontró en él un compañero dispuesto a brindar estabilidad y amor. Juntos forman un proyecto de vida cimentado en la fe, la paz y la unidad.

LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero

Cada noche, dijo, vuelve a casa fortalecido. “Cuando regreso al trabajo, lo laboral es un gran compromiso, pero llego a un lugar donde me siento protegido. Eso me da la fuerza para salir al mundo y entregar lo que quiero”.

La familia como inspiración para México

Víctor García también reflexionó sobre el papel de la familia en la sociedad. Reconoció que muchos jóvenes atraviesan carencias emocionales por la falta de tiempo de sus padres, quienes trabajan por necesidad. En su caso, se propuso dar lo mejor de sí para estar presente en la vida de su hija y construir un hogar sólido.

“Me encantaría que en mis shows se juntara la familia, desde mis niños hasta la gente de la juventud acumulada”, expresó, convencido de que la música puede ser un espacio de unión y alegría compartida.

Una vida plena en fe y amor

El artista recordó que la pandemia fue un tiempo difícil, pero también un regalo inesperado, pues en ese periodo conoció a la mujer que se convirtió en su esposa. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto.

“Estoy enamorado de todo lo que sucede en mi vida. Me siento pleno a cada instante. Si tuviera que desearle algo a alguien, sería esto: que tenga la bendición y el privilegio del tiempo para su familia”, afirmó.

“Nosotros estamos puestos en las manos de Dios”, aseguró Víctor García. En esa certeza ha encontrado su misión: vivir para su esposa e hija, compartir su talento y ser ejemplo de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz que da una vida en familia.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv