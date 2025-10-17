México elimina la participación de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas

Ciudad de México.— El Gobierno de México anunció que eliminará la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios de bebidas azucaradas. La medida forma parte de una estrategia nacional para proteger la salud de la población y reducir el consumo de azúcar, con acciones coordinadas entre autoridades, la industria refresquera y el Congreso de la Unión.

Acuerdos para reducir el consumo de azúcar

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que las acciones se sustentan en la evidencia científica y en la experiencia internacional. Su objetivo es prevenir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, mediante políticas públicas orientadas a mejorar los entornos alimentarios.

El ajuste reciente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se integra a esta estrategia de salud pública. Con ello se busca desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y promover alternativas más saludables en el mercado.

Compromisos de la industria refresquera

La empresa Coca Cola acordó reducir 30% el contenido de azúcar en sus bebidas en un plazo de un año. Además, otros artículos sin azúcar o con bajo contenido calórico tendrán precios diferenciados y más accesibles, con el fin de incentivar su consumo entre la población.

En materia de publicidad, las compañías del sector suspenderán la promoción de presentaciones de gran tamaño y enfocarán sus campañas en productos sin azúcar.

Protección a la infancia y publicidad responsable

La eliminación de la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios busca proteger a la población infantil de la exposición a mensajes que puedan influir en sus hábitos de consumo.

El subsecretario señaló que estas acciones se aplicarán de manera conjunta con la industria y contarán con el seguimiento de las autoridades sanitarias.

Finalmente, el Gobierno federal aseguró que las medidas forman parte de una estrategia sostenida para cuidar la salud de los mexicanos. La eliminación de la participación infantil en anuncios y la reformulación de productos se mantendrán como ejes de trabajo conjunto entre autoridades, industria y Congreso, con el propósito de mejorar las condiciones alimentarias de la población.

ebv