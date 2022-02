México está en favor de la paz, reitera López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que nuestro país está en favor de la paz y la diplomacia para resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador puntualizó que México no está en favor de ninguna guerra.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo, que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra”.