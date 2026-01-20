México implementa credencial universal con expediente médico digital

Ciudad de México.— A partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2026 se desarrollará en México el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo de identificación que permitirá a la población ejercer su derecho a la atención médica en las instituciones públicas federales y estatales del país.

Alcance del Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la credencial del Servicio Universal de Salud será válida en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

En las entidades que no se han incorporado al IMSS Bienestar, la atención se brindará a través de los servicios estatales de salud, de acuerdo con la determinación de cada gobierno local.

El objetivo del proceso es que todas las personas residentes en el país cuenten con una credencial que identifique su derechohabiencia y les permita acceder a los servicios de salud pública que les correspondan.

Función de la credencial en la atención médica

La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá identificar la institución de derechohabiencia y la unidad médica asignada. A través de un código QR, las personas podrán consultar su expediente médico electrónico, el cual concentrará información clínica y administrativa en una base de datos protegida.

Este expediente incluirá historial médico, estudios realizados, citas, recetas y registros de cambios de domicilio o de derechohabiencia. La finalidad es facilitar la atención en las unidades de salud y permitir el intercambio de información entre instituciones públicas cuando se requiera.

Inversión y fortalecimiento institucional

El proceso de credencialización contará con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Los recursos se destinarán a la digitalización del sistema de salud y al fortalecimiento del IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, como parte de una estrategia de consolidación del servicio público de salud en los próximos años.

Información incluida en la credencial

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la credencial en formato impreso contendrá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, además de dos códigos QR con la información de derechohabiencia y la unidad médica más cercana.

La versión digital estará disponible en la aplicación App MX a partir de abril y mostrará la institución de adscripción, la clínica asignada y los mismos datos incluidos en la credencial física.

Registro nacional y requisitos

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el registro abarcará a la población de los 32 estados del país. El operativo iniciará en las entidades con servicios de salud federalizados y contará con la participación de 14 mil servidoras y servidores de la nación, distribuidos en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones de registro.

El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Para menores de edad se solicitará acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor. En el caso de personas adultas será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como comprobante de domicilio.

El registro se llevará a cabo conforme a un calendario establecido por la letra inicial del primer apellido. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el trámite podrá realizarse el mismo día asignado a su tutor.

El procedimiento incluye revisión de documentos, consentimiento para el tratamiento de datos personales, toma de fotografía y huellas dactilares, así como el registro de un número de contacto. La entrega de la credencial impresa se realizará aproximadamente seis semanas después, tras una notificación vía SMS o llamada telefónica del 079.

Estados donde inicia el registro

El proceso comenzará el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del 23 de marzo se incorporarán Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv