México no avalará leyes que permitan el trabajo infantil

Ciudad de México.— No procederá ninguna reforma que afecte a los mexicanos, que signifique maltratar a cualquier persona. En este caso, si hay algo incluido sobre el trabajo infantil, no se podría de ninguna manera aceptar, porque es totalmente inhumano, ilegal. Esas propuestas no se van a aprobar.

A la pregunta sobre la armonización de las leyes para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en el próximo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, rechazó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantenga en la legislación el trabajo infantil.

Hay cambios que se van a hacer que no son, vamos a decir, de fondo, son de forma, son ajustes. Ya el tratado está aprobado y va a entrar en vigor el día 1 de julio, dijo.

-Estas son adecuaciones, ajustes complementarios, pero no de fondo, no hay nada que sea de fondo, por eso creo yo que va a haber consenso en la aprobación. Bueno, quién sabe, porque como estamos ya en vísperas de las elecciones, falta todavía, pero ya todo es político-electoral, entonces ya los partidos de oposición van a votar todo en contra; pero a lo mejor no es así.

Siete24.mx

ebv