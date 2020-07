México se registra para recibir vacuna contra Covid-19

Ciudad de México.— El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de quien o quienes resulten responsables de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia Covid-19 por las autoridades federales, afectando así a miles de mexicanas y mexicanos.

La queja presentada este martes, contiene siete puntos a destacar: primero, no se ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, además, se ha ordenado una apertura apresurada de actividades no esenciales; segundo, el modelo “centinela” que se ha utilizado para el manejo de la pandemia no es recomendado internacionalmente para el control del Covid.

Tercero, no se han practicado las pruebas suficientes para una detección oportuna de la enfermedad, incluso no existe transparencia en la adquisición de las mismas por parte de las autoridades administrativas federales; Cuarto, al personal médico se le ha despreciado y maltratado, no se les ha otorgado material de protección indispensable y necesario, en muchos casos ni siquiera se les brindaron cubrebocas. La atención hospitalaria es insuficiente.

Quinto, existen casos documentados y hechos públicos de corrupción en la compra de ventiladores a precios exacerbados, muchos de ellos ni siquiera en correcto funcionamiento; Sexto, el temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de niños y niñas; y Séptimo, omisión del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal.

La queja ante la CNDH fue interpuesta con base en el artículo 102 constitucional, dadas las violaciones al derecho fundamental de la salud, la vida y a la subsistencia económica, cometidas por autoridades federales.

Ruta Jurídica:

Se presenta queja con fecha martes 21 de Julio del presente año, ante la CNDH, se esperará un plazo razonable para recibir respuesta (cuatro meses es el plazo constitucional sobre el Derecho de Petición). En caso de que la queja sea desechada por la CNDH, se solicitará un amparo ante un Juez de Distrito, si éste no ordena a la Comisión resolver la queja. Se buscará a la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si lo anterior no sucede. Acudirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la negativa al acceso a la justicia.

Siete24.mx

ebv