México vive la conversación ambiental entre el miedo y la soledad

Ciudad de México.— El medio ambiente se ha convertido en uno de los ejes centrales de la conversación pública en América Latina. En México, los incendios forestales, las olas de calor y las inundaciones han colocado al tema en el centro del debate, con un matiz emocional particular que lo diferencia de otros países de la región.

México: el miedo y la soledad como emociones dominantes

De acuerdo con el análisis de la plataforma ECR de Delta Analytics, compilado en los Informes de Análisis Emocional de LatAm Intersect, el sentimiento predominante de los mexicanos en las redes sociales es el miedo, con 24% de las menciones. A este se suman la felicidad con 19% y la sorpresa con 18%, lo que refleja que, pese a la preocupación, existe un margen de emociones positivas en el espacio digital.

En los medios de comunicación tradicionales el panorama es distinto. La soledad encabeza las percepciones con 23%, seguida del miedo con 21% y la sorpresa con 19%. Esta combinación proyecta un entorno más cargado de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que contrasta con la diversidad emocional observada en redes sociales.

LEE Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García

Comparativo regional: sorpresa en Argentina y Colombia

El estudio también revisó el panorama en Argentina y Colombia. En el ámbito digital, Argentina concentra la sorpresa en 28% de las menciones, mientras que en Colombia alcanza un 31%, el nivel más alto de la región. Sin embargo, en los medios tradicionales, ambos países muestran un predominio del miedo y la soledad, con porcentajes cercanos al caso mexicano.

Reacciones inesperadas

“Estos hallazgos muestran cómo el contexto de cada canal influye en la forma en que se percibe el tema ambiental. Mientras que en redes sociales vemos más espacio para la expresión de emociones positivas y reacciones inesperadas, en los medios predomina una narrativa asociada a riesgos, pérdidas y desafíos”, señala Roger Darashah, co-director de Latam Intersect, agencia integral de comunicación con presencia en latinoamérica.

El informe confirma que el medio ambiente es un eje central en la conversación pública regional, pero también evidencia que la forma en que se comunican las noticias puede potenciar emociones negativas como el miedo y la soledad, en contraste con el dinamismo y la mezcla de sensaciones que aparecen en el mundo digital.

Comunicación que influye en la percepción

Según el informe, los resultados muestran cómo el canal de comunicación incide directamente en la manera en que la población percibe la crisis ambiental. En el espacio digital las emociones son más variadas, mientras que en los medios tradicionales tienden a resaltar riesgos y pérdidas.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv