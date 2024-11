Milagros en la incubadora: Historias de supervivencia de bebés prematuros en México

Ciudad de México.- Los edulcorantes sintéticos, también conocidos como artificiales, son sustitutos del azúcar que se utilizan para endulzar alimentos y bebidas sin aportar calorías significativas. Estos productos son comunes en refrescos dietéticos, cafés, tés y una amplia variedad de productos en los supermercados.

A menudo, las personas recurren a estos edulcorantes para reducir su consumo de azúcar, controlar los niveles de glucosa en sangre, perder peso o prevenir problemas dentales.

Entre los edulcorantes más utilizados se encuentran el aspartamo, la sacarina, la sucralosa, el acesulfamo K y la estevia.

Algunos productos como la estevia, provienen de fuentes naturales, mientras que otros, como el aspartamo, son de origen químico. También se encuentran los alcoholes de azúcar, como el manitol, sorbitol y xilitol, que se usan en productos dietéticos.

¿Son seguros los edulcorantes sintéticos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula estos productos y ha determinado que la mayoría de los edulcorantes sintéticos aprobados son seguros para el consumo humano.

Sin embargo, algunas personas deben tener precaución: aquellos con fenilcetonuria (PKU) deben evitar el aspartamo, que contiene fenilalanina.

Además, el uso de edulcorantes sintéticos durante el embarazo y la lactancia se considera seguro si se consume con moderación, aunque siempre es recomendable consultar con un médico.

Impacto en la salud y diabetes.

A pesar de que los edulcorantes sintéticos no afectan directamente los niveles de azúcar en la sangre, algunas versiones, como los alcoholes de azúcar, pueden influir en la glucosa debido a su contenido de carbohidratos.

Las personas con diabetes deben ser cautelosas al leer las etiquetas de los productos para conocer la cantidad de carbohidratos que contienen y monitorizar su azúcar en la sangre después de consumirlos.

La Dirección de Enseñanza y la Dirección de Nutrición invitan a la Sesión Académica EDULCORANTES NO CALÓRICOS Y CAMBIOS EN EL PESO CORPORAL: EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA CON DÉCADAS DE SEGUIMIENTO. martes 12 de noviembre

09:00 hrs. Transmisión: https://t.co/ob7cJzdSls pic.twitter.com/4Jc0SV9Fj9 — INCMNSZ (@incmnszmx) November 11, 2024

Postura de la Federación Mexicana de Diabetes A.C.

La Federación Mexicana de Diabetes A.C. respalda el consumo moderado de edulcorantes no calóricos en personas con diabetes, ya que no afectan los niveles de glucosa en sangre. No obstante, se recomienda evitar el consumo excesivo de alimentos y bebidas con edulcorantes, especialmente entre los niños, debido a la falta de evidencia sobre su impacto a largo plazo en su salud y el riesgo de desarrollar hábitos alimenticios poco saludables.

De acuerdo con los especialistas los edulcorantes sintéticos pueden ser una alternativa útil para quienes desean reducir su consumo de azúcar, pero como con cualquier componente alimenticio, se debe consumir con precaución y como parte de una dieta equilibrada.

ARH