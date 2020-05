Morena en Puebla pretende adueñarse de la educación privada: PAN

Ciudad de México.— El Congreso de Puebla, con mayoría de Morena, aprobó una Ley para que el gobierno local fiscalice a las escuelas particulares, imponga las cuotas y que sus bienes sean considerados como parte del sistema de educación estatal, con lo que buscan adueñarse de la educación privada, acusaron las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional.

Las reformas aprobadas son medidas que refleja las ambiciones intervencionistas y totalitarias de los gobiernos de Morena, que dañan gravemente los derechos y las libertades de las y los mexicanos, y la confianza para invertir en nuestro país, subrayaron.

Además, insistieron, estas medidas violan el derecho de las madres y padres de familia a educar a sus hijos de la forma e ideología que ellos decidan.

El gobierno de Morena se aprovecha de la pandemia para intentar un mayor control en todos los ámbitos, tal como hemos visto recientemente en la energía, el presupuesto o la educación.

En su cuenta oficial de Twitter, la bancada panista reiteró: Morena no cree en la libertad y pretende adueñarse de la educación privada. Las y los mexicanos tenemos el derecho a decidir sobre la mejor educación para nuestros hijos. El Estado no debe imponer su visión ni agredir la enseñanza. No escucharon a todas las voces”.

