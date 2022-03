Morena pide que Fiscalía de Querétaro investigue a directivos de Gallos Blancos

Tepic.— Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepic, lamentó que desde el anonimato y la impunidad, manifestantes dañaran la Catedral la Asunción de María “casa de Dios y patrimonio de Tepic”.

Flores Calzada compartió las imágenes de la Catedral después de la manifestación de colectivos feministas del 8 de marzo, donde se muestra que la fachada y los accesos al recinto religioso fueron vandalizados por grupos “escudados en la multitud”.

Por ello, recomendó a las autoridades que aquellas personas que dañan los bienes e inmuebles en medio de manifestaciones “deben recibir al menos una llamada de atención y si se repite, es un delito, que no debe quedar impune”.

“Ojalá no hagan caso omiso, porque tales actos son una ofensa al pueblo y al patrimonio y no entiendo cómo protestan contra la agresión y se convierten en agresores; repito, no son todas sino unas cuantas (las que cometieron actos vandálicos)”, finalizó.