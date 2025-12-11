Mujeres zapotecas que quedan en el corazón de las familias

Ciudad de México.— Anabel Anota Piñón, originaria del pueblo zapoteco de Ixtaltepec, Oaxaca, solicitó a senadores de la República impulsar acciones que favorezcan la continuidad de las lenguas originarias al considerar que las mujeres realizan una función central en ese proceso.
Anota Piñón señaló que las mujeres transmiten el zapoteco dentro de sus hogares mediante prácticas familiares que incluyen la enseñanza de tradiciones y el uso cotidiano del idioma. Indicó que acudió al Senado como representante de su comunidad para exponer las condiciones actuales de las lenguas indígenas.
Actividades que sostienen la vida comunitaria
En ese sentido, solicitó que se visibilice a las mujeres que preparan alimentos tradicionales en comixcal, hornean totopos, venden iguana, camarón y dulces en los mercados o permanecen en sus casas para cuidar a personas mayores, pues son “mujeres que quedan en el corazón de las familias”.
Expuso que estas acciones forman parte del funcionamiento habitual de sus familias y señaló que la participación de mujeres mantiene prácticas centrales en su ámbito comunitario.
Anabel Anota Piñón dio testimonio de mujeres que preservan la lengua, la alimentación tradicional y la organización familiar.
Continuidad lingüística
Afirmó que las mujeres de los pueblos indígenas sostienen conocimientos transmitidos sin materiales escolares y expuso que su labor mantiene el uso cotidiano de las lenguas originarias.
Actualmente, Anota Piñón es traductora de textos jurídicos y sentencias del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo que permite que hablantes de zapoteco accedan a información legal en su idioma.
Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana
Ciudad de México.- México se prepara para un 12 de diciembre atípico, no sólo por los 494 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, sino porque será la primera celebración guadalupana bajo el pontificado de León XIV, un papa estadounidense con larga trayectoria pastoral en América Latina.
Felipe Monroy, director de VCNoticias, advirtió que este contexto “podría conectar a todo el continente americano bajo la experiencia guadalupana”, como una señal que redefine las expectativas para México.
Un papa del continente y una fiesta que marcará ruta
El especialista en temas religiosos explicó que la combinación del origen norteamericano del pontífice y su servicio pastoral en Perú abre una lectura distinta para la celebración de la Virgen de Guadalupe.
“El papa León XIV podría tener un énfasis muy particular sobre un pragmatismo pastoral que involucra el caminar con la Virgen de Guadalupe”, afirmó el experto en temas eclesiásticos, en entrevista con Siete24 Noticias.
Ese enfoque, añadió, lo aleja del simbolismo y lo acerca a la experiencia real del creyente latinoamericano.
El especialista sostuvo que León XIV retoma dos líneas del papa Francisco: la cercanía pastoral y el acompañamiento a los marginados.
“El acontecimiento guadalupano tiene esta dimensión pragmática, creo que alineará su mensaje con una Iglesia cercana a los migrantes, indígenas, pobres y a quienes están en minoridad”, indicó.
494 años después: evolución, identidad y una prenda que sigue inquietando
A casi cinco siglos del evento del Tepeyac, el análisis académico y eclesial ha cambiado.
“La comprensión histórica ha pasado de la incredulidad inicial a un reconocimiento sobre su impacto en el desarrollo del pueblo mexicano”, comentó Monroy.
Recordó que “no se puede entender la historia del pueblo mexicano sin la presencia de la Virgen de Guadalupe”.
En esta explicación entra un elemento clave: la tilma.
El director de VCNoticias detalló que la Iglesia mantiene prudencia extrema sobre el ayate original donde, según la tradición, quedó impresa la imagen.
“No se han hecho más estudios sobre la tilma original de Juan Diego, donde se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe”, señaló.
Explicó que la tilma es una prenda indígena hecha de fibras naturales como el maguey, usada como manto o capa. Su conservación es considerada atípica, pues “la fibra natural es biodegradable” y, pese al paso de los siglos, la imagen permanece con estabilidad sorprendente.
El especialista recordó que los estudios científicos más serios, entre 1979 y 2010, documentaron “diversas anomalías” en la composición pictórica, ausencia de pigmentos tradicionales y zonas intervenidas siglos después, como la luna del ayate.
Aun así, recalcó que el centro no es la imagen, sino el “acontecimiento guadalupano” y su fuerza en la identidad mexicana.
México actual: exclusión, violencia y un mensaje que sigue resonando
Para Monroy, el mensaje espiritual del Tepeyac conserva vigencia en un país marcado por tensiones sociales, migración y desigualdad.
“El mensaje guadalupano resuena por la mirada de María hacia los excluidos, por los migrantes, por los débiles e incluso por los no nacidos”, afirmó.
Explicó que esa fuerza simbólica interpela a creyentes que buscan reconstruir comunidad y moral cívica en un entorno de polarización.
Insistió que la Virgen funciona como un elemento de unidad cultural más allá del ámbito religioso, incluso entre quienes no se identifican como católicos.
Rumbo al 2031: la Iglesia acelera su agenda continental
La conmemoración de este año también se inserta en la Novena Continental Guadalupana, un proceso de nueve años rumbo al medio milenio de las apariciones en 2031.
Monroy explicó que el Episcopado Mexicano estableció una comisión especial para coordinar actividades en todo el continente: conferencias, peregrinaciones, convenios pastorales y acciones sociales.
El programa se articula con otra hoja de ruta clave: el Proyecto Global de Pastoral 2031–2033, diseñado por los obispos mexicanos como respuesta a los llamados del papa Francisco.
De acuerdo con Monroy, este proyecto impulsa “una Iglesia pobre para los pobres, cercana a los jóvenes y renovada en sus estructuras”, y se presentará ante la Virgen como parte del camino hacia el medio milenio.
Expectativa por un gesto papal
Aunque aún no existe anuncio oficial, Monroy recordó que León XIV ya expresó su deseo de visitar la Basílica.
“El papa manifestó su inquietud de visitar a la Virgen de Guadalupe”, señaló el especialista y añadió que una fecha tentativa sería en 2031.
Sociedad civil acusa posible persecución religiosa
Ciudad de México.— La plataforma Activate.org.mx señaló que a pesar de que México es uno de los países con mayor tradición religiosa y el segundo con más católicos en el mundo, el Congreso de la Unión aprobó un dictamen que adiciona el concepto de violencia simbólica a través de mensajes religiosos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con Activate.org.mx, esta reforma representa un grave retroceso a libertades fundamentales, pues abre la puerta a que mensajes, valores y expresiones religiosas sean considerados actos de violencia.
Detalló que el dictamen define la violencia simbólica como:
“Una manifestación de la discriminación estructural contra las mujeres, que se materializa a través de la creación, transmisión o reproducción, de manera directa o indirecta, de mensajes, valores, símbolos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas o religiosas basadas en estereotipos de género…”
Por ello, Activate.org.mx dijo que la inclusión explícita de lo religioso dentro de esta definición genera preocupación por los siguientes riesgos:
Mensajes de fe, homilías y citas bíblicas podrían ser interpretados como agresiones.
Sacerdotes, ministros y creyentes quedarían expuestos a persecución judicial por expresar sus convicciones.
Se vulneran la libertad de culto, de conciencia y de expresión, pilares reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
La plataforma puntualizó que a pesar de que el país obtiene importantes beneficios del turismo religioso, y de que la comunidad católica contribuye activamente a la cohesión social, los legisladores han avanzado con una reforma que podría criminalizar prácticas y símbolos centrales de una identidad espiritual.
Estación La Villa-Basílica opera con horario habitual este 11 y 12 de diciembre
Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México implementó una estrategia de movilidad inédita para las festividades de la Virgen de Guadalupe.
En el marco del Operativo Basílica 2025, y por instrucción directa del Gobierno de la CDMX, la estación La Villa-Basílica (Línea 6) operará con su horario habitual, de 05:00 a 24:00 horas, durante los días 11 y 12 de diciembre.
Esta medida rompe con la tradición de años anteriores, donde la estación era cerrada o sus horarios eran drásticamente reducidos para mitigar la saturación de peregrinos que arriban a la capital.
Por su parte el director del STC, Adrián Ruvalcaba Suárez, señaló que representa un desafío logístico que busca privilegiar la accesibilidad de los usuarios.
“Creemos firmemente que podemos lograr que las condiciones de movilidad sean lo suficientemente óptimas para que los peregrinos puedan llegar a través del Sistema”, indicó.
Logística de Seguridad con 300 Elementos
Para poder sostener la apertura ininterrumpida de la estación, se desplegará un operativo especial de seguridad que incluye a más de 300 elementos de vigilancia y atención al usuario.
El personal se concentrará no solo en La Villa-Basílica, sino también en las estaciones de correspondencia cruciales de las Líneas 3, 4, 5 y 7.
Así como en las terminales El Rosario y Martín Carrera, puntos clave para la distribución de los visitantes.
Adicionalmente, se activaron guardias permanentes de Seguridad Industrial e Higiene y de Protección Civil.
Además, en la Línea 6 para brindar primeros auxilios y atender emergencias de manera inmediata.
Restricciones Clave: Sin Figuras Grandes ni Pirotecnia
Ruvalcaba Suárez fue enfático al detallar las restricciones de acceso que se aplicarán para mantener la seguridad dentro de las instalaciones del Metro.
Los policías del STC tienen la instrucción de impedir la entrada a los peregrinos que porten:
Imágenes o estatuas de gran tamaño o grandes estandartes que puedan obstruir el paso o causar incidentes.
Cohetones o cohetes, debido al riesgo de explosión.
Personas que intenten ingresar bajo los efectos de alcohol o drogas.
“La petición puntual es pedirle a los peregrinos que vayan a usar el Sistema, que no porten objetos que pudieran provocar algún incidente como cohetones y todo este tipo de cosas que luego se utilizan este tipo de peregrinaciones”, concluyó el director del Metro.
Juventud alerta: escuelas buscan frenar riesgos de radicalización digital
Ciudad de México.— La expansión de riesgos emocionales dentro de los entornos escolares obliga a revisar los sistemas de acompañamiento para estudiantes de todas las edades. La preocupación por nuevas formas de radicalización digital, que involucran a jóvenes con altos niveles de ansiedad y aislamiento, llevó al Congreso de la Ciudad de México a pedir a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación un fortalecimiento inmediato de los mecanismos de atención psicológica en planteles educativos.
Una problemática que supera el acoso escolar
El crecimiento de espacios virtuales donde circulan mensajes de odio ha generado inquietud en instituciones educativas que enfrentan manifestaciones de violencia asociadas al fenómeno conocido como “incel”, que refiere al involuntary celibate (célibe involuntario), así como de los actos de agresión y suicidio vinculados a esta conducta.
La inquietud se acentuó por el caso ocurrido el 22 de septiembre de 2024 en el CCH Sur, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido. El agresor difundía mensajes vinculados a grupos “misóginos” y de violencia digital, lo que exhibe un escenario complejo que deja atrás expresiones tradicionales de acoso.
Crisis emocional entre estudiantes
El incremento de casos de ansiedad entre personas jóvenes muestra un entorno que afecta la convivencia escolar y familiar. Datos expuestos en el Congreso de la Ciudad de México indican que más de la mitad de la población juvenil en la Ciudad de México vive episodios de ansiedad y que el suicidio avanza como segunda causa de muerte en estudiantes universitarios. Instituciones como la UNAM y el IPN han registrado esta tendencia que coloca la salud mental como un tema urgente para planteles y autoridades.
Comunidades que captan a jóvenes vulnerables
La presencia de la subcultura incel en plataformas digitales plantea un desafío para equipos educativos que observan cómo estudiantes con sentimientos de rechazo o aislamiento encuentran espacios donde se promueven discursos de odio.
La diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, explicó que este movimiento nació en 1997 como un sitio de apoyo para personas solitarias y evolucionó hacia redes donde participan principalmente hombres jóvenes que buscan pertenencia en comunidades que normalizan la violencia.
Reforzar la prevención
La solicitud a la Secretaría de Educación tiene el propósito de impulsar estrategias de prevención que permitan identificar tempranamente señales de riesgo. La medida busca dar herramientas a docentes y especialistas para generar rutas de acompañamiento emocional dentro de escuelas de todos los niveles.
