“Nadie los tocará”, ¿Niños sin familia viven seguros en albergues?

Ciudad de México.— Ocurrió en silencio, dentro de una casa en la alcaldía Cuauhtémoc. Ochenta menores fueron rescatados de un espacio que debía protegerlos, pero donde la violencia y la negligencia se habían vuelto parte del entorno. La llamada “Casa de las Mercedes” fue intervenida por el Gobierno de la Ciudad de México luego de denuncias sobre abusos y maltrato.
Ochenta menores de edad fueron rescatados de la institución privada que, en lugar de representar un refugio seguro, se convirtió en el centro de denuncias por maltrato y presunto abuso sexual.
El operativo, encabezado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, se realizó tras semanas de vigilancia y verificación de las condiciones internas del inmueble. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la intervención fue resultado de una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina y de la necesidad de garantizar el interés superior de la niñez.
La decisión se tomó después de recibir información sobre la agresión sexual a una adolescente de 17 años dentro del albergue. La investigación también arrojó indicios de que algunos menores eran trasladados a domicilios particulares para realizar labores domésticas.
El presunto responsable fue detenido y las niñas y adolescentes quedaron bajo resguardo institucional. Las autoridades judiciales ordenaron el aseguramiento del inmueble y el inicio de diligencias para determinar nuevos lugares de atención y reubicación.
No tocarán a los niños
La mandataria capitalina informó que un Comité de Vigilancia analizará cada caso para decidir el entorno más seguro para los menores, mientras el Gobierno de la Ciudad mantiene un monitoreo permanente sobre su estado de salud y bienestar.
“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña (niño) en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen familia; eso nos obliga a todos a actuar de inmediato”, enfatizó Clara Brugada
El Estado de México, otro punto crítico
Meses antes, en el Estado de México, una serie de denuncias dio origen a un operativo similar. Elementos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y del DIF estatal intervinieron cinco albergues de la asociación civil Ayudante al Niño, ubicados en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. En ellos se resguardaban decenas de menores, ahora identificados como víctimas de maltrato y abuso sexual.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo autorizadas por jueces del Poder Judicial estatal. Durante las diligencias se hallaron indicios de delitos y omisiones administrativas, lo que llevó a asegurar los inmuebles y trasladar a 38 niñas, niños y adolescentes a refugios bajo resguardo del DIF.
Los espacios inspeccionados —Casa Hogar Jirich, Bethel y Ágape, destinadas a niñas, y Génesis y Esperanza, para niños— eran administrados por un consejo cristiano evangélico.
Los menores fueron puestos bajo atención de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos.
Preocupación nacional y llamado a reforzar la vigilancia
Ante estos hechos, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su preocupación por las condiciones en que operan los Centros de Asistencia Social (CAS) del país.
El organismo subrayó que los casos de Texcoco y Chicoloapan representan una violación grave a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza el derecho de vivir libres de violencia y de recibir cuidados en entornos seguros.
El SIPINNA exhortó a los tres niveles de gobierno a reforzar la coordinación institucional y establecer medidas permanentes de vigilancia, verificación y control. Recalcó la necesidad de que los centros operen con personal capacitado y bajo protocolos uniformes de atención.
En ese sentido, exigió asegurar que todas las niñas y niños bajo resguardo institucional tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. La protección de la infancia, recordó el organismo, no puede depender de acciones aisladas ni de respuestas tardías.
Problema estructural documentado desde hace décadas
La historia de los abusos en albergues no es reciente. Diversos organismos y especialistas en derechos de infancia han documentado irregularidades durante más de veinte años. En 2023, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, recodó que durante años la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido múltiples recomendaciones relacionadas con casos de violencia y negligencia en instituciones públicas y privadas.
El especialista explicó que parte del problema radica en la falta de claridad sobre la naturaleza de los centros. Algunos refugios que hoy albergan menores fueron diseñados para personas adultas en situación de calle.
Pérez García advirtió que los recortes presupuestales y la falta de personal capacitado en los sistemas DIF estatales han generado un contexto de riesgo permanente para los menores. A esto se suma la falta de mecanismos de supervisión efectivos y la demora en las respuestas de las autoridades ante las denuncias.
Desde 2003 hasta 2018, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se han reiterado sin que exista una solución estructural. Las irregularidades incluyen maltrato físico, negligencia médica, carencias en alimentación y, en algunos casos, indicios de abuso sexual.
Pérez García subrayó que las denuncias sobre tortura y malos tratos en algunos centros administrados por autoridades locales permanecen abiertas, y que resulta urgente identificar la cadena de mando para determinar responsabilidades directas.
Cifras de violencia sexual infantil
La organización Alumbra e Early Institute, en el Informe Panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 2023 la dimensión de una problemática que se extiende más allá de los albergues.
Durante 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México. De ellas, el 84 por ciento corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Cuatro de cada diez delitos sexuales afectan a menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El grupo más afectado tiene entre 10 y 14 años, aunque cerca de dos mil víctimas son menores de cinco años. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California e Hidalgo.
El abuso sexual representa más de la mitad de los delitos denunciados, seguido por la violación con 33 por ciento y otras formas de violencia sexual con 5.7 por ciento. El acoso y el estupro también figuran en las estadísticas, aunque con menor porcentaje.
El estudio advierte sobre la falta de homologación de los tipos penales en las entidades federativas, lo que genera vacíos jurídicos que obstaculizan la persecución de los delitos y propician la impunidad.
Cada día, 75 menores víctimas de violencia
Datos de la Dirección General de Información en Salud confirman la gravedad de la situación: en 2020, un promedio de 75 niñas, niños y adolescentes acudieron diariamente a unidades médicas por motivos relacionados con violencia física, sexual, psicológica o abandono. De ellos, 22 solicitaron atención médica por agresión sexual.
El fenómeno no se limita al ámbito familiar. Diversas fuentes indican que parte de los casos ocurren dentro de instituciones de asistencia social, escuelas o espacios comunitarios. Las consecuencias psicológicas y sociales se prolongan durante años, especialmente cuando no existen mecanismos adecuados de atención y acompañamiento.
Historias que Conectan
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
Una vida marcada por la verdad, el riesgo y la profunda humanidad detrás de las cámaras.
Entre el fuego y la calma
Hay quienes buscan la noticia, y hay quienes la viven. José Luis Arévalo Piña pertenece al segundo grupo.
Durante más de tres décadas ha estado donde otros prefieren no mirar: entre las ruinas, el polvo y el miedo de las guerras. Sin embargo, también ha sabido volver, ponerse frente a las cámaras y contarle al país lo que vio, con la serenidad de quien aprendió que la verdad y la empatía pueden coexistir.
Su historia es la de un periodista que ha caminado entre la trinchera de la Guerra y la sala de noticias; entre el ruido de las bombas y el silencio que queda después de transmitir.
Los comienzos de una vocación que lo encontró
Nacido el 9 de julio de 1968, José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. En 1992 comenzó su carrera periodística en Televisa como camarógrafo y editor, sin imaginar que ese oficio detrás de la cámara sería solo el inicio de un largo recorrido frente a ella.
No buscó la fama ni el protagonismo. Buscaba aprender. Pero el periodismo, con su imán de historias y su fuerza impredecible, lo encontró a él. Con el tiempo, su curiosidad y compromiso lo llevaron a cubrir temas internacionales y a convertirse en corresponsal en Europa: Praga, La Haya, Bruselas. Desde ahí entendió que el periodismo no sólo consiste en observar, sino en atestiguar con responsabilidad.
El corresponsal que vivió la guerra desde el lente y desde el alma
Su carrera dio un giro cuando fue testigo en Irak, Siria, Kosovo, Afganistán, Líbano, Israel, Palestina y Libia. Lugares donde la vida y la muerte se rozan a cada instante.
En cada cobertura, José Luis se enfrentó al peligro físico, y al peso emocional de ver lo que otros sólo escuchan en titulares. Ha reconocido que “aprendió a convivir con la muerte”, una frase que encierra lo que significa ser corresponsal de guerra: seguir contando, incluso cuando el corazón se encoge.
Ahí, entre el caos, descubrió que su misión no era solo informar, sino también dignificar las historias de quienes sufren. Que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un silencio que clama por ser escuchado.
Sus reportajes lo consolidaron como una de las voces más experimentadas en cobertura internacional. Su mirada no es la del héroe ni la del espectador distante, sino la de quien entiende que cada guerra deja heridas que también se llevan por dentro.
Del frente de batalla al noticiero: la voz que informa y consuela
Después de años recorriendo el mundo, José Luis Arévalo regresó a México para integrarse de lleno a la conducción de noticias. Actualmente es titular del espacio informativo con mayor rating, Hora 21 en N+ / Foro TV, donde cada noche lleva información precisa, pero también humanidad y equilibrio, a millones de hogares. También es conductor alterno del Noticiero En Punto del canal Las Estrellas.
Del casco antibalas al micrófono, su tránsito es más que simbólico: representa la madurez de un periodista que ha visto lo peor y, aun así, conserva la esperanza en lo mejor del ser humano.
Su experiencia en el terreno marcó su manera de comunicar. No dramatiza ni busca escándalos. Informa con la serenidad de quien ha estado ahí y sabe el valor de cada palabra. Por eso ha sido reconocido con ocho Premios Nacionales de Periodismo, distinciones que reflejan su profesionalismo y compromiso con la verdad.
El hombre detrás del periodista
Pero más allá de los reflectores, José Luis Arévalo también ha enfrentado sus propias batallas personales. En febrero de 2025, anunció al aire el fallecimiento de su padre, el reconocido músico Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”. Lo hizo con la entereza que sólo da el amor y la gratitud.
Ese momento, profundamente humano, mostró al hombre que equilibra la razón y la emoción. El periodista que puede transmitir noticias difíciles con la voz firme, pero con los ojos de un hijo que ama y honra a su padre.
Fue un instante que conmovió al público y recordó algo esencial: detrás de cada noticia hay una vida, y detrás de cada periodista también.
Con los años, ha aprendido que el periodismo y la vida se parecen: ambos exigen valentía, empatía y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.
El legado de un periodista que sigue buscando la verdad
José Luis Arévalo ha demostrado que la verdad no se encuentra solo en los grandes titulares, sino en la mirada sincera con la que se cuenta una historia. Entre trincheras y estudios, entre el dolor y la esperanza, ha tejido una trayectoria que inspira respeto.
Su legado no es solo periodístico, sino humano. Porque su voz, firme y serena, nos recuerda que el valor de informar está en no perder la sensibilidad, y que incluso en medio del caos hay espacio para la compasión.
“Entre trincheras y titulares, José Luis Arévalo ha aprendido que el periodismo no se trata de contar lo que pasa, sino de nunca dejar de sentirlo”.
Dónde seguirlo y por qué hacerlo
Seguir a José Luis Arévalo es asomarse a una ventana del mundo contada con sensibilidad y rigor. Su trabajo es testimonio de que el periodismo puede informar sin perder el alma.
Puedes verlo en Hora 21 por N+ / Foro TV, escucharlo en Radio Miled y seguir su trayectoria profesional en las plataformas digitales.
📍 Sitio web:: https://jlanoticias.com/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/jlarevalop/
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSCJOI0WoFVW6vEfiHbJBnQ
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/JLANoticias
🌐 X: https://x.com/JLANoticias
CDMX
El Metro capitalino va contra el suicidio
Salvar vidas es una prioridad
Ciudad de México.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzó sus acciones de prevención del suicidio mediante un convenio con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
El acuerdo estableció la instalación de nuevos CuenCos de las Emociones, espacios donde especialistas ofrecen orientación psicológica gratuita a usuarios con crisis emocionales o ideación suicida.
El convenio formó parte del programa Salvemos Vidas, una iniciativa creada en 2016 que ha brindado contención emocional a más de 840 personas desde su inicio, según datos del STC.
Durante 2025, 74 usuarios recibieron atención directa por parte del personal especializado en salud mental del Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Espacios para la salud mental dentro del Metro
La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que este convenio representó “un pacto por la vida y un puente entre instituciones y ciudadanía”.
Subrayó la importancia de atender la salud mental en los espacios cotidianos, como el transporte público, donde millones de personas conviven diariamente.
Te recomendamos leer: Salud mental; ¿Se pueden prevenir los suicidios en el Metro?
El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que comprender la problemática emocional de los usuarios se volvió una prioridad.
Reconoció las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, orientadas a fortalecer un entorno emocional sano dentro de la red.
Rubalcava informó que más de 3 mil elementos policiales adscritos al Metro recibieron capacitación para el primer acercamiento a personas con ideación suicida o crisis emocionales. Lo anterior, ha permitido prevenir tragedias y ofrecer ayuda oportuna.
CuenCos de las Emociones y atención itinerante
El convenio incluyó la creación de cinco nuevos CuenCos de las Emociones, además del módulo permanente en la estación Juárez (Línea 3) y el ya existente en Constitución de 1917 (Línea 8).
Estos espacios son atendidos por psicólogos del IAPA que ofrecen orientación, escucha activa y derivación a servicios especializados.
De manera complementaria, los módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas recorren las 12 líneas del Metro para acercar los servicios de apoyo emocional a más usuarios.
La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, destacó la coordinación entre el Metro y la SSC en estas acciones conjuntas.
Trabajadores salvan una vida en la Línea 12
Gracias a estas estrategias, el personal del Metro ha podido intervenir ante situaciones de emergencia emocional, como intentos de suicidio en estaciones elevadas.
En diversos episodios, la Policía Auxiliar y los servicios del Metro aplicaron protocolos de rescate y contención, evitando desenlaces fatales.
Uno de los casos recientes ocurrió en la Línea 12. Ahí, elementos de seguridad lograron salvar a un joven que subió a una cornisa del tramo elevado.
Los oficiales aplicaron los protocolos de diálogo, aseguraron la zona y trasladaron al hombre a un área segura para recibir atención psicológica.
El director del Metro reconoció la labor de los rescatistas. En sus redes sociales, subrayó que la prioridad del organismo es “proteger la vida y la salud emocional de cada usuario”.
Historias que Conectan
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
Ramos Arizpe.- Alex Martínez tuvo una cita con una mujer que no era su esposa. Una de esas salidas comunes que comienzan con risas y buenos momentos. Se encontró a una mujer exigente y firme, que le pedía caminar del lado de la banqueta, abrir la puerta del auto y cederle el asiento. Esa mujer le daría una lección para toda la vida.
Todo comenzó con una frase simple: “si vamos a caminar juntos, será del lado de la banqueta”.
Luego vinieron más indicaciones, como abrir la puerta, ayudar con la silla y no dividir la cuenta. Cada gesto que él interpretaba como capricho tenía un propósito oculto.
Un auto prestado y una enseñanza en marcha
Alex pidió a su padre el coche del trabajo para salir de nuevo con esa mujer que no es esposa. Buscaba agradarle, pero la prueba no estaba en el vehículo, sino en su actitud. Al verla salir, ella se negó a subir hasta que él le abriera la puerta. Cumplió.
Más tarde, en un restaurante, Alex volvió a equivocarse. Se sentó primero, repartió la cuenta y observó la molestia cuando le dijo:
“tú invitas, tú pagas, así funciona”. Aquella frase no era un reclamo, sino una lección sobre la responsabilidad de quien invita y la importancia de valorar el esfuerzo de otros.
Una cena con sentido oculto
Al salir del restaurante, el aire frío envolvía la noche. Alex la abrazó para darle calor y escuchó: “debiste ofrecerme tu chamarra”.
Él intentó dársela, pero ella respondió: “así déjalo, tú eres el enfermizo”. En esas palabras se escondía una enseñanza sobre el cuidado y la atención hacia los demás.
Molesto, abrió la puerta del auto con gesto impaciente. Ella lo notó y preguntó: “¿qué tienes?”. Alex no contuvo su enojo y respondió: “¿quién te echó a perder?, ¿por qué eres así de exigente?”.
La revelación
Entonces ella lo miró con serenidad y dijo algo que cambió todo:
“Cuando salía con tu papá, antes de que tú nacieras, él me trataba así. Gracias a eso entendí que era el indicado, porque me trataba como una reina y me recordó el valor que tengo como mujer”.
Alex se quedó en silencio. Aquella mujer no era una cita cualquiera, era su madre.
Ella continuó:
“Un día saldrás con mujeres y seguramente se me partirá el corazón porque amarás a una más que a mí. Te romperán el corazón, dalo por hecho. Pero no cambies tus valores. Un día llegará una mujer que, al ver cómo la tratas, recordará cuánto vale. Si ella te trata como un rey, sanarás un poco mi corazón de madre”.
La reina y su herencia
Su madre le dijo:
“Si alguien te trata como rey, me darás dos cosas: paz, porque sabré que estás en buenas manos, y una hija a quien amar, porque si ella ama lo más hermoso que tengo, la amaré como a una hija”.
Alex comprendió que aquella noche había recibido una enseñanza de una verdadera reina. No era una lección de modales, sino una herencia de valores que trasciende generaciones Y la manera en que una madre forma a su hijo.
¿Quién es Alex Martínez?
Alex Martínez es docente, empresario e influencer comprometido con la formación integral de las nuevas generaciones. Desde las aulas, enseña a los jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y de asumir un papel activo en la construcción de un futuro sostenible.
Ha impulsado una propuesta legislativa de reforestación con beneficios fiscales, que busca motivar a la ciudadanía a plantar y cuidar árboles, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica.
Además, ha construido una escuela y una iglesia comunitaria en una colonia marginada, acciones que reflejan su compromiso con la educación, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores familiares, tomando como ejemplo el amor, la disciplina y la fe que aprendió en su propio hogar.
Su trayectoria combina educación, acción y ejemplo, inspirando a las nuevas generaciones a creer en los valores, el respeto y la construcción de un México más humano, consciente y solidario.
México
Con apoyo de Instituto Newman, presentan Ruta para garantizar el derecho a vivir en familia
Ciudad de México.— Con el trabajo conjunto de Instituto Newman, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como una herramienta clave para orientar las políticas y acciones dirigidas a garantizar el derecho de la niñez y las adolescencias a vivir en familia y comunidad.
Derecho a vivir en familia
La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, llamó a los procuradores de protección de los estados y municipios, a conocer el modelo y empezar a trabajar con este, en aras de garantizar a esta población el derecho de vivir en familia y colocarles en el centro de las decisiones que se tomen a su alrededor, atendiendo su interés superior.
Se pretende, dijo, que el modelo no sea sólo un documento técnico, sino una estrategia que sea parte de grandes acciones en favor de la infancia y adolescencia y que contribuya a transformar la cultura en relación a los cuidados parentales.
Salas Ambriz destacó la importancia de evitar la institucionalización de los menores, toda vez que se ha identificado que la población que permanece en centros asistenciales, enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, así como una mayor exposición a la violencia y abusos.
Por ello, urgió en la necesidad de “impulsar medidas que ayuden a prevenir la separación familiar permanente y promover la corresponsabilidad entre Estado y sociedad”.
Cuidados centrados en la familia
Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo es un documento que marca la pauta a seguir para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas, particularmente sobre la garantía del derecho a vivir en familia cuando una niña, niño o adolescente no puede permanecer con su familia, aunque no sea la de origen, siempre y cuando pueda garantizarle su atención plena.
En familia se alcanza el máximo potencial
Por su parte, Maki Kato, representante adjunta de Unicef, destacó el trabajo para fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes e impulsar un sistema de cuidados alternativos centrado en el ámbito familiar y alejado de la institucionalización, porque “es en la familia donde las infancias y adolescencias se desarrollan plenamente y alcanzan su máximo potencial”, expuso.
LEE Un hogar para siempre: La adopción como garantía del derecho a vivir en familia
Precisó que el modelo, “busca orientar la elaboración de políticas dirigidas a garantizar el derecho a vivir en familia, a partir de la sistematización de avances que se han logrado en el país en los últimos años”, entre lo que mencionó el Programa de Acogimiento Familiar, las mejoras en la regulación de los centros de asistencia social, la emisión de herramientas para la unificación familiar y el fortalecimiento de los procesos de adopción.
Por ello, “desde Unicef, deseamos contribuir para que más niñas, niños y adolescentes en México crezcan en una familia que les brinde amor, cuidado y protección”, concluyó.
Vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella
Mientras, la oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, destacó que la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, representa un paso importante al colocarlos como sujetos de derechos y materializar un cambio de paradigma en el rubro de restitución del derecho a vivir en familia, lo que implica la participación de diversas autoridades para lograr este cometido.
Añadió que la ley reconoce el derecho a vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella, así como la obligación de apoyarla y fortalecerla para constituirse como entornos de protección y cuidado adecuados, en el que se brinden las herramientas necesarias a niñas, niños y adolescentes, con el fin de que tengan una vida plena.
Apoyo de Instituto Newman
Aunque este documento está dirigido de manera principal a las Procuradurías de protección, su contenido es de utilidad para los DIF Nacional y estatales, los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas involucradas en la aplicación de este modelo.
Este esfuerzo de la PFPNNA, con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman, tiene el propósito de homologar normativas, prácticas y criterios de actuación para prevenir y evitar separaciones familiares innecesarias; asegurar la disponibilidad y formalizar el acceso a medidas de protección y modalidades de cuidado alternativo idóneas que respondan a las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente sin cuidado familiar, y finalmente garantizar la restitución definitiva de su derecho a vivir en familia.
Garantizar derecho a vivir en familia
Por su parte, Newman Institute, dirigido por Oscar Rivas, ha reconocido que los avances de los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Asistencia Social públicos y privados del país.
“En México es responsabilidad de las autoridades garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar reciban cuidados alternativos, incluida la adopción; siempre que esta medida sea acorde con su interés superior, ya que no todas las niñas, niños y adolescentes requieren formar parte de un proceso de adopción para la restitución de su derecho a vivir en familia”, dijo.
