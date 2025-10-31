“Nadie los tocará”, ¿Niños sin familia viven seguros en albergues?

Ciudad de México.— Ocurrió en silencio, dentro de una casa en la alcaldía Cuauhtémoc. Ochenta menores fueron rescatados de un espacio que debía protegerlos, pero donde la violencia y la negligencia se habían vuelto parte del entorno. La llamada “Casa de las Mercedes” fue intervenida por el Gobierno de la Ciudad de México luego de denuncias sobre abusos y maltrato.

Ochenta menores de edad fueron rescatados de la institución privada que, en lugar de representar un refugio seguro, se convirtió en el centro de denuncias por maltrato y presunto abuso sexual.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, se realizó tras semanas de vigilancia y verificación de las condiciones internas del inmueble. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la intervención fue resultado de una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina y de la necesidad de garantizar el interés superior de la niñez.

La decisión se tomó después de recibir información sobre la agresión sexual a una adolescente de 17 años dentro del albergue. La investigación también arrojó indicios de que algunos menores eran trasladados a domicilios particulares para realizar labores domésticas.

El presunto responsable fue detenido y las niñas y adolescentes quedaron bajo resguardo institucional. Las autoridades judiciales ordenaron el aseguramiento del inmueble y el inicio de diligencias para determinar nuevos lugares de atención y reubicación.

No tocarán a los niños

La mandataria capitalina informó que un Comité de Vigilancia analizará cada caso para decidir el entorno más seguro para los menores, mientras el Gobierno de la Ciudad mantiene un monitoreo permanente sobre su estado de salud y bienestar.

“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña (niño) en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen familia; eso nos obliga a todos a actuar de inmediato”, enfatizó Clara Brugada

El Estado de México, otro punto crítico

Meses antes, en el Estado de México, una serie de denuncias dio origen a un operativo similar. Elementos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y del DIF estatal intervinieron cinco albergues de la asociación civil Ayudante al Niño, ubicados en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. En ellos se resguardaban decenas de menores, ahora identificados como víctimas de maltrato y abuso sexual.

Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo autorizadas por jueces del Poder Judicial estatal. Durante las diligencias se hallaron indicios de delitos y omisiones administrativas, lo que llevó a asegurar los inmuebles y trasladar a 38 niñas, niños y adolescentes a refugios bajo resguardo del DIF.

Los espacios inspeccionados —Casa Hogar Jirich, Bethel y Ágape, destinadas a niñas, y Génesis y Esperanza, para niños— eran administrados por un consejo cristiano evangélico.

Los menores fueron puestos bajo atención de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos.

Preocupación nacional y llamado a reforzar la vigilancia

Ante estos hechos, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su preocupación por las condiciones en que operan los Centros de Asistencia Social (CAS) del país.

El organismo subrayó que los casos de Texcoco y Chicoloapan representan una violación grave a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza el derecho de vivir libres de violencia y de recibir cuidados en entornos seguros.

El SIPINNA exhortó a los tres niveles de gobierno a reforzar la coordinación institucional y establecer medidas permanentes de vigilancia, verificación y control. Recalcó la necesidad de que los centros operen con personal capacitado y bajo protocolos uniformes de atención.

En ese sentido, exigió asegurar que todas las niñas y niños bajo resguardo institucional tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. La protección de la infancia, recordó el organismo, no puede depender de acciones aisladas ni de respuestas tardías.

Problema estructural documentado desde hace décadas

La historia de los abusos en albergues no es reciente. Diversos organismos y especialistas en derechos de infancia han documentado irregularidades durante más de veinte años. En 2023, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, recodó que durante años la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido múltiples recomendaciones relacionadas con casos de violencia y negligencia en instituciones públicas y privadas.

El especialista explicó que parte del problema radica en la falta de claridad sobre la naturaleza de los centros. Algunos refugios que hoy albergan menores fueron diseñados para personas adultas en situación de calle.

Pérez García advirtió que los recortes presupuestales y la falta de personal capacitado en los sistemas DIF estatales han generado un contexto de riesgo permanente para los menores. A esto se suma la falta de mecanismos de supervisión efectivos y la demora en las respuestas de las autoridades ante las denuncias.

Desde 2003 hasta 2018, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se han reiterado sin que exista una solución estructural. Las irregularidades incluyen maltrato físico, negligencia médica, carencias en alimentación y, en algunos casos, indicios de abuso sexual.

Pérez García subrayó que las denuncias sobre tortura y malos tratos en algunos centros administrados por autoridades locales permanecen abiertas, y que resulta urgente identificar la cadena de mando para determinar responsabilidades directas.

Cifras de violencia sexual infantil

La organización Alumbra e Early Institute, en el Informe Panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 2023 la dimensión de una problemática que se extiende más allá de los albergues.

Durante 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México. De ellas, el 84 por ciento corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Cuatro de cada diez delitos sexuales afectan a menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El grupo más afectado tiene entre 10 y 14 años, aunque cerca de dos mil víctimas son menores de cinco años. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California e Hidalgo.

El abuso sexual representa más de la mitad de los delitos denunciados, seguido por la violación con 33 por ciento y otras formas de violencia sexual con 5.7 por ciento. El acoso y el estupro también figuran en las estadísticas, aunque con menor porcentaje.

El estudio advierte sobre la falta de homologación de los tipos penales en las entidades federativas, lo que genera vacíos jurídicos que obstaculizan la persecución de los delitos y propician la impunidad.

Cada día, 75 menores víctimas de violencia

Datos de la Dirección General de Información en Salud confirman la gravedad de la situación: en 2020, un promedio de 75 niñas, niños y adolescentes acudieron diariamente a unidades médicas por motivos relacionados con violencia física, sexual, psicológica o abandono. De ellos, 22 solicitaron atención médica por agresión sexual.

El fenómeno no se limita al ámbito familiar. Diversas fuentes indican que parte de los casos ocurren dentro de instituciones de asistencia social, escuelas o espacios comunitarios. Las consecuencias psicológicas y sociales se prolongan durante años, especialmente cuando no existen mecanismos adecuados de atención y acompañamiento.

ebv