Niños con talla baja vulnerables a “burlas”; hay señales que padres deben vigilar

Ciudad de México.— El crecimiento de un niño refleja más que centímetros en la estatura. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2024 reveló que el 13.9% de los menores presenta baja talla, una condición que puede impactar su desarrollo físico, emocional y social.

Un centímetro que cambia la vida

De acuerdo con especialistas, la talla baja infantil no se limita a una medición en la tabla de crecimiento. Detrás de esa cifra pueden encontrarse factores que van desde deficiencias hormonales hasta enfermedades renales crónicas o el antecedente de haber nacido pequeño para la edad gestacional.

“Cuando el crecimiento no sigue su curso esperado, debemos preguntarnos qué lo está frenando, ya que puede estar relacionado con condiciones como deficiencia de hormona de crecimiento, enfermedades renales crónicas o incluso haber nacido pequeño para la edad gestacional”, explicó el Dr. Francisco Valdez, Gerente Médico de Endocrinología en Merck México .

LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz

La vigilancia en casa, clave para la detección temprana

Los especialistas recomiendan a los padres medir estatura y peso de los menores por lo menos dos veces al año. Si se percibe un desarrollo más lento de lo esperado, el paso inmediato es acudir a un endocrinólogo pediatra. La intervención oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y problemas que acompañen al niño hasta la adultez.

Los Niños y niñas con baja talla pueden enfrentar inseguridad, aislamiento o incluso acoso escolar lo que afecta su desarrollo emocional y social. Por ello, La participación de padres, maestros y familiares resulta esencial para detectar cambios y brindar un entorno de apoyo.

Autoestima

El doctor Valdez indicó que “detectar y tratar a tiempo los problemas de talla mejora la salud física, pero también transforma la autoestima y las oportunidades de vida de cada niño y niña”. La atención médica debe ir con acompañamiento emocional que refuerce la confianza y la integración social.

Cada 20 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Crecimiento Infantil, una fecha que recuerda que el seguimiento de la talla es un paso fundamental en la salud.

La infancia requiere cuidados permanentes. Medir y observar el crecimiento es una acción preventiva que permite atender posibles problemas de salud antes de que avancen.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv