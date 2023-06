“No cederemos a chantaje de productores”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su Administración no se dejará chantajear ante las recientes protestas de productores que mantienen cerrado el Aeropuerto de Culiacán.

El mandatario señaló que su administración está cumpliendo con todos sus compromisos sobre precios de garantías con los campesinos del país.

Por ello recalcó a quienes tienen tomado el Aeropuerto de Culiacán “que se queden ahí” debido a que su Gobierno no cederá.

“Toman el Aeropuerto de Culiacán, por cierto no muchos (…) son como 200, entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, pero no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública”.