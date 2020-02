No debe haber confusiones en el caso de las pensiones: AMLO

Ciudad de México.— En torno a la controversia sobre la determinación de disminuir las pensiones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio para sus juzgados, no para la seguridad social, aclaró Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se cuestionó: “¿cómo les vamos a bajar las pensiones a los trabajadores? En el caso de las pensiones no debe haber confusiones.

Las pensiones más altas seguirán calculándose en 25 salarios mínimos; “no se rasura nada; no hay recálculo ni disminución”, aclaró, enfático, Zoé Robledo y explicó que el criterio establecido por la Segunda Sala de la SCJN es para sus juzgados, no para la seguridad social. Es decir, sólo aplica en los casos de personas que interpusieron demandas de amparo en casos específicos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia mañanera, recalcó que no debe haber confusiones, “¿cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores?, pero ya se aclaró, qué bien que se denuncie”.

Ningún jubilado por el IMSS que actualmente reciba una pensión por vejez verá reducido su monto como resultado de la jurisprudencia emitida el pasado 24 de enero por la SCJN, debido a que la Constitución prohíbe dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de persona alguna, informaron fuentes de la Corte.

Añadieron que tal jurisprudencia no afecta a quienes estén realizando actualmente los trámites para su pensión, como tampoco para quienes se jubilen en el futuro. Sólo aplica —subrayaron— para quienes hayan interpuesto un amparo buscando que se les concedieran los beneficios de la ley del IMSS vigente desde 1997, cuando se pensionaron con base en la ley de 1973.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador también se dio a conocer que de los más de 70 mil millones de pesos del Fondo de gastos catastróficos, se transferirán 40 mil millones de pesos para el sistema de salud, por lo que de continuar el boicot para la adquisición de medicamentos habría presupuesto suficiente para poder comprar los medicamentos en el extranjero y enfrentar a los monopolios que vendían los medicamentos al gobierno.

Al respecto, dijo que El Universal publicó que no era confiable la compra de medicamentos en el extranjero porque no se garantizaba la calidad, por lo que aclaró que las compras cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y además se les aplica un protocolo para medicamentos adquiridos en el extranjero, “a lo mejor los del Universal no tienen toda la información, no es de mala fe, pero es importante que se sepan”.

Por otra parte, el Presidente dijo que continuará insistiendo en la disminución de sueldos para los altos funcionarios. “Seguiremos presentando iniciativas hasta que quede claro y sin posibilidad de interpretación en la Constitución y en la democracia, y que también presentará una iniciativa para que los partidos políticos reciban la mitad de los recursos que se les otorgan.

