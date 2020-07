No está comprobada la utilidad del cubrebocas: AMLO

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador voló hacia Oaxaca y en el aeropuerto se le vió con el cubrebocas, pero cuando visitó una zona afectada por un mayor número de contagios Covid-19, como es el Istmo de Tehuantepec ya no lo utilizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a usar cubrebocas porque según él, no está comprobado científicamente su utilidad, pese que la Organización Mundial de la Salud ha reiterado que su uso es prioritario para contener lo contagios.

“El mensaje, señor presidente, de usted usando cubrebocas puede ser muy poderoso, puede ser muy fuerte. Usted, si ha decidido de plano públicamente no usar el cubre bocas y dar ese ejemplo para mucha gente que podría ser, insisto, un ejemplo a seguir y tratar de reducir los contagios, porque ayer volvimos a romper el récord de los mismos a nivel nacional y esto ya se está dando muy continuamente, tal vez no haya tantos fallecidos como los llegó a haber, pero sí hay muchos contagios”, fue la cuestión que le hizo un reportero.

López Obrador respondió que desde el principio de la pandemia el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell, le han confirmado que no hay bases científicas de la utilidad del cubrebocas.

“Desde que tuvimos la teleconferencia con jefes de Estado del G-20 yo planteé que los políticos no éramos todólogos, sabelotodo y que en el caso de la pandemia lo mejor era que se les diera la conducción a los especialistas, a los que saben y así lo hemos hecho en México”.

Quizá en otros países sean así son los políticos. En otras partes, por ejemplo, ha salido a relucir el autoritarismo de los políticos, el encierro obligatorio, los toques de queda, comentó.

“Nosotros no hemos hecho eso, aquí todo ha sido voluntario, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y la gente se ha portado muy bien, de primera, porque el pueblo de México es de los pueblos con más consciencia cívica en el mundo, precisamente, por lo que ha pasado en los últimos años, ya nos pusimos a la vanguardia, el pueblo de México es un ejemplo mundial en varios campos”.

Enfatizó durante la conferencia de prensa en Oaxaca que ha hecho un constante llamado a los ciudadanos para que la gente se cuide voluntariamente y se guarde en familia y el eje de toda la campaña ha sido la sana distancia.

“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo”.

-En el avión lo piden y me lo pongo en el avión, en la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas y lo que hacemos es también mantener la sana distancia.

Concluyó expresando que no pretende entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado.

Siete24.mx

ebv