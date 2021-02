“No se desesperen”, insiste López-Gatell por fallas en plataforma de vacunación

Ciudad de México.— Que quede muy claro: “el orden en que se registran los adultos mayores no es, necesariamente, el orden en que se efectuará la vacunación”, aclaró Hugo López Gatell, luego de la saturación de la plataforma de registro.

Se bloqueó la plataforma por haber recibido 70 mil solicitudes por segundo. Sin embargo, el funcionario dijo que el problema se solucionó ampliando la capacidad, por lo que la página estará funcionando las 24 horas. Garantizó que todos los adultos mayores serán vacunados.

“Para que les quede claro, no sientan que se tienen que registrar antes. El avance de la vacunación está programado técnicamente y es con igual prioridad a las 32 entidades federativas, con igual prioridad a todas las personas adultas mayores”.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que estará funcionando las 24 horas la página mivacuna.salud.gob.mx para que los adultos mayores de 60 años puedan registrarse y recibir la vacuna contra el Covid-19.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, afirmó que por las miles de consultas a la página se causó “estrés” y provocó el fallo; pero reflejó “el gran entusiasmo por ser vacunados y esto es sumamente positivo”.

Explicó que el operativo correcaminos va a tener históricamente un avance rápido.

Aclaró que el orden de registro no será el de la vacunación porque dependerá de la disponibilidad del biológico. Para los que no pudieron registrarse, dijo que no hay problema, porque hay muchos días de oportunidad, los convocó a que lo intenten nuevamente.

En los próximos días será eficiente el registro, la vacuna es universal y gratuita para todas y todos. Aclaró López Gatell que también se vacunará a los adultos mayores que no cuenten con CURP y a los que se encuentran en casas de retiro.

También dijo que apoyarán a los adultos mayores que viven solos para que puedan realizar su trámite.

ebv