“Nos secuestraron, pero no rompieron nuestro espíritu”: mexicanos detenidos en Israel regresan con sus familias
Ciudad de México.— Familiares y amigos recibieron en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los seis mexicanos que fueron detenidos en Israel mientras participaban en la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, que llevaba ayuda al pueblo de Gaza.
Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán arribaron acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero. Tras su llegada, el grupo fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y sometido a una revisión médica y al trámite migratorio correspondiente.
El reencuentro estuvo marcado por los aplausos, los abrazos y las lágrimas de quienes esperaron durante días su regreso. La emoción se mezcló con un sentimiento de solidaridad y reconocimiento por la labor humanitaria que emprendieron.
Testimonios de un viaje marcado por la convicción
Diego Vázquez Galindo recordó la dura experiencia que vivieron en Israel y el propósito que los llevó hasta Gaza. “A nosotros nos secuestraron, pero lo que pasó ahí no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Palestina”, expresó.
Vázquez Galindo hizo un llamado a mirar hacia Gaza y a denunciar la violencia que padecen miles de palestinos. “Es momento de poner los ojos en Gaza, de investigar y evidenciar a las empresas con influencia en México que provienen del ente sionista, para presionar al Gobierno y detener el genocidio que sigue matando a inocentes”.
El activista subrayó que su compromiso con la causa palestina también es un compromiso con la defensa de los derechos humanos en México. “Estar en Gaza es también preocuparnos por nuestras mujeres y nuestras infancias en México, que son víctimas de trata y de pornografía infantil. Hay que denunciar”, afirmó.
LEE México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Una misión que busca romper el silencio
Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán expresó su gratitud por el apoyo recibido en México y resaltó la fuerza de la solidaridad ciudadana. “La gente es la que puede hacer el cambio colectivo”, dijo, e insistió en la necesidad de mantener viva la conversación sobre el bloqueo humanitario que Israel mantiene en la Franja de Gaza.
Por su parte, Arlín Medrano Guzmán reconoció que no lograron romper el cerco israelí, pero aseguró que la Global Sumud Flotilla sí rompió el cerco mediático. “Pedimos no olvidar el punto esencial: el genocidio del pueblo palestino. A los medios, les pedimos que no dejen de documentar lo que está pasando”, señaló.
Mientras, Carlos Pérez Osorio añadió que, pese al maltrato y la tortura que sufrieron durante su detención, su espíritu permaneció intacto.
Los niños invisibles narra la espera de miles de niñas y niños en casas hogar
Ciudad de México.– Más de 64 000 niñas, niños y adolescentes vivieron en 2025 sin cuidados familiares en México, y más de 25 000 permanecieron en casas hogar en espera de ser adoptados, de acuerdo con cifras oficiales.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido.
En ese contexto nació la novela Los niños invisibles, una obra que retrata la vida de quienes crecen sin familia y buscan un hogar.
La publicación, escrita por Paulette Jonguitud, surgió en el marco del 40 aniversario de la Fundación Unnido y se presentó en Ciudad de México. La novela recogió testimonios reales de menores atendidos en la casa hogar Quinta Carmelita, fundada tras el terremoto de 1985 por Eva Graciela Castellanos, conocida como Chela del Valle.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido, explicó el propósito de la obra.
“Lo que queremos es hacer visibles a quienes muchas veces se olvidan, porque ya están resguardados en una casa hogar y se asume que están bien. Pero viven día a día en una incertidumbre enorme, sin saber cuál será su destino”.
Ibáñez destacó que el libro busca llegar a todos los sectores sociales: “Queremos que la gente sepa lo que se vive en una casa hogar, lo que se siente esperar una familia y lo que pasa después con ellos”.
Escritora Paulette Jonguitud, autora del libro “Los invisibles”
Cabe mencionar que de 2014 a 2022, el Sistema Nacional DIF recibió 542 solicitudes de adopción nacionales e internacionales.
De esas, solo 119 se concluyeron, lo que representa 22 %. En 2024, se registraron 228 adopciones concluidas a nivel nacional, un aumento de 5.1 % respecto a 2023, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Te puede interesar: Asesinato de sacerdotes: Iglesia de México mantiene la fe y dice “no nos rajamos”
La Fundación Unnido informó que, en cuatro décadas, ha logrado más de 650 casos de éxito en procesos de adopción y reintegración familiar.
Además, cada año ofrece atención médica, psicológica y educativa a cientos de niñas y niños.
La directora recordó que la organización se sostiene gracias a programas como Gotitas de Amor: “Si hoy consumimos tantas historias en las plataformas digitales, este libro nos invita a mirar las nuestras, las de aquí, las reales”.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido.
Durante la presentación de la novela, La hija adoptiva María Mier y Terán compartió su experiencia.
“Estas páginas no solo conmueven, también sacuden conciencias. Porque la lucha por una adopción digna y ágil no es tarea de unos pocos, sino un compromiso colectivo. Cada niño invisible merece encontrar, al final de su espera, el cálido abrazo de un hogar”.
Padres de familia ¿Cómo ayudar a los niños con dislexia?
Ciudad de México.— Para muchos niños, aprender a leer es una aventura emocionante. Para otros, es una batalla diaria. Lo que comienza con pequeños tropiezos —una letra confundida, una palabra que se olvida— puede convertirse en un camino cuesta arriba. Muchos padres se preguntan si su hijo simplemente necesita más tiempo o si algo más profundo está impidiendo su progreso.
De acuerdo a un artículo publicado por Child Mind Institute, esas dudas pueden ser la primera señal de un trastorno del aprendizaje conocido como dislexia, una condición que afecta la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.
¿Qué es la dislexia?
La dislexia no tiene relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Se trata de una dificultad específica para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje, lo que complica la decodificación de palabras nuevas. Los niños con dislexia suelen intentar compensar esta dificultad memorizando palabras completas, pero esa estrategia tiene límites. Pueden leer lentamente, escribir con errores o confundir letras y sonidos.
Child Mind Institute explica que la dislexia se define como una brecha entre la capacidad intelectual y el rendimiento académico. En los primeros años escolares algunos niños logran compensar el problema, pero al llegar al tercer grado el ritmo de lectura requerido aumenta y las dificultades se vuelven más evidentes. Con apoyo y estrategias adecuadas, pueden aprender a leer y avanzar con éxito en la escuela, pero la dislexia no desaparece con el tiempo.
Una condición más común de lo que se cree
Child Mind Institute indica que uno de cada cinco niños puede tener dislexia. Entre el 80 y el 90 por ciento de quienes presentan trastornos del aprendizaje son diagnosticados con ella. La doctora Sally Shaywitz, codirectora del Yale Center for Dyslexia and Creativity, advierte que muchos casos pasan inadvertidos porque los errores de lectura suelen atribuirse erróneamente a la falta de atención, bajo rendimiento o poco esfuerzo.
LEE ¿Qué será de él cuando yo no esté?, padres temen por el futuro de sus hijos autistas
Las señales que alertan
Desde la etapa preescolar pueden observarse señales que invitan a actuar. Child Mind Institute menciona dificultades para aprender rimas simples, retraso en el habla, confusión entre izquierda y derecha, problemas para seguir instrucciones o para pronunciar palabras nuevas. En la escuela los síntomas se amplían: lentitud en la lectura, confusión de letras o números, dificultad para copiar del pizarrón o deletrear palabras comunes, además de una visible frustración al leer en voz alta.
Fuera del aula los retos también son evidentes. Algunos niños tienen problemas para leer letreros, comprender las reglas de un juego o seguir instrucciones de varios pasos. La frustración que esto genera puede afectar su estado de ánimo y su autoestima.
El peso emocional detrás de las letras
Más allá de los libros y los exámenes, la dislexia deja huellas en la confianza y las relaciones sociales. “Una persona con dislexia que tiene dificultades para encontrar palabras puede tener problemas con su lenguaje expresivo”, explica Scott Bezsylko, director ejecutivo de la Winston Preparatory School, citado por el Child Mind Institute. Esa barrera no solo dificulta la lectura y la escritura, también puede generar inseguridad y aislamiento.
Los niños que no han sido diagnosticados suelen creer que no son inteligentes o que algo está mal en ellos. “Mucho de nuestro trabajo es ayudarles a redescubrir que son capaces”, comenta Bezsylko. Esa recuperación emocional es tan importante como la intervención académica.
Diagnóstico: un paso clave para comprender
Child Mind Institute recomienda a los padres que consideren una evaluación con especialistas como psicólogos o terapeutas del lenguaje. Un diagnóstico preciso permite solicitar adaptaciones escolares y programas específicos que pueden marcar una gran diferencia.
¿Cuándo evaluar?
De acuerdo con Matthew Cruger, director del Centro para el Aprendizaje y el Desarrollo de Child Mind Institute, lo ideal es esperar hasta los seis años, cuando el niño ya ha recibido instrucción formal en lectura. Sin embargo, la doctora Sally Shaywitz sostiene que, si existe una brecha visible entre la inteligencia y las habilidades lectoras, la intervención temprana es esencial.
A veces las escuelas piden esperar hasta el tercer grado, pero esa demora puede tener consecuencias emocionales. Cuanto antes se brinde apoyo, mayores son las posibilidades de éxito académico y de una autoimagen saludable.
Cómo apoyar el aprendizaje
El diagnóstico no significa un límite. Según Child Mind Institute, existen programas efectivos que incluyen enseñanza multisensorial, ejercicios de decodificación, intervención intensiva y trabajo en grupos pequeños. La clave está en reforzar la confianza y celebrar los avances, por mínimos que parezcan.
El doctor Cruger advierte que las tutorías tradicionales pueden resultar contraproducentes si el niño las vive como un castigo. “Si odia la experiencia, no es útil”, señala. Por ello, propone fortalecer la comodidad al leer y enfocarse en los logros antes que en los errores.
Adaptaciones escolares necesarias
La dislexia no desaparece, pero las adaptaciones pueden nivelar el terreno. “La dislexia le roba tiempo a una persona, y las adaptaciones se lo devuelven”, afirma la doctora Shaywitz. Estas medidas pueden incluir tiempo extra en exámenes, espacios tranquilos para trabajar, exención de lectura oral o uso de tecnología para grabar clases y responder de forma verbal.
Fortalecer la autoestima
Child Mind Institute sugiere que una de las mejores formas de ayudar a un niño con dislexia es impulsar actividades donde se sienta competente: deportes, música o arte. Recordar que la dislexia no define su inteligencia es esencial. Hablar de figuras exitosas que también la enfrentaron puede inspirar y ofrecer esperanza.
Además, existen recursos prácticos que facilitan la lectura: audiolibros, aplicaciones interactivas, el uso de tabletas o reglas visuales para mantener la atención en la línea.
Apoyo emocional, la base de todo avance
Las emociones negativas que acompañan a la dislexia —frustración, vergüenza o evasión— deben ser atendidas con empatía. Child Mind Institute propone hablar con el niño sobre lo que vive, reconocer su esfuerzo y elogiar su perseverancia. Combatir frases como “soy tonto” o “no sirvo para esto” ayuda a romper un ciclo de autocrítica que limita su desarrollo.
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
El dictamen fue presentado por el diputado Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien expuso que es de suma importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en las escuelas de educación básica, ya que es fundamental para preservar la riqueza y unidad de la lengua referida.
Uso correcto del español
En la etapa básica de la educación, los niños forman las bases de su competencia lingüística, por ello, enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita; sin embargo, si se esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo.
Además, resaltó que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento.
Es por lo anterior, que se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, se deberá fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
Seguir las reglas
Cabe mencionar que los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en su iniciativa que dio origen a la reforma aprobada, señalaron que seguir las normas gramaticales y ortográficas, ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades.
El desarrollo de los niños debe ser uno de los objetivos fundamentales para el progreso ordenado del país, dado que los niños de hoy son el futuro y su supervivencia, protección y desarrollo son esenciales para el avance de la humanidad.
Sentido común sobre ideología
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
LEE El Salvador cierra paso a ideologías en la formación infantil
No es imposición, es educación
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Cada quien hable como desee
El diputado panista, aclaró que cada persona puede hablar como desee, pero el Estado tiene la obligación de enseñar lo correcto.
Carlos Olson sostuvo que el mundo está entendiendo que la claridad lingüística no es enemiga de la inclusión, sino su condición necesaria.
Ejemplos en el mundo
Ejemplificó que varios países y organismos internacionales han tomado la misma ruta para proteger la claridad del lenguaje y la calidad educativa.
Francia prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porque dificulta la lectura y la comprensión del idioma. Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, restringió su uso en materiales educativos tras comprobar que disminuye la comprensión lectora hasta en un 20%.
En España, a través de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, reafirmó que el lenguaje inclusivo carece de base gramatical y no mejora la igualdad.
Chile recomendó a los docentes mantener el español normativo para para garantizar la claridad comunicativa. Y organismos como la UNU, la OEA y la UNESCO, que promueven la igualdad de género, han aclarado que el lenguaje inclusivo no debe alterar la estructura de las lenguas, sino promover el respeto y la equidad desde el contenido, no desde la deformación del idioma.
México libera la vacuna BCG: vital para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis
Ciudad de México.— Tras meses de espera, la Secretaría de Salud anunció que la vacuna BCG, esencial para prevenir las formas más graves de tuberculosis, ha sido liberada y comenzó su distribución en todo el país. En un plazo estimado de quince días, estará disponible en todas las unidades de salud públicas para la protección de los recién nacidos.
Una vacuna que salva vidas desde el nacimiento
La vacuna BCG forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está recomendada idealmente para aplicarse en los primeros días de vida, preferentemente al momento del nacimiento. Sin embargo, los padres aún pueden acudir a los centros de salud para inmunizar a sus hijos hasta los 4 años de edad.
Esta dosis única ofrece una protección eficaz contra las formas más agresivas de tuberculosis, como la meníngea (que afecta al cerebro) y la miliar (que se propaga por la sangre), enfermedades que pueden ser mortales en la primera infancia.
Aplicación a quien no la tiene
El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que el desabasto de la vacuna se originó por un cambio en la ubicación de la planta productora en la India, lo que afectó el suministro internacional y retrasó su llegada a México por cerca de dos meses.
Actualmente, 3 millones 400 mil dosis ya fueron liberadas por la Cofepris, con un registro sanitario actualizado. Estas vacunas serán suficientes para cubrir dos años de aplicación, lo que permitirá estabilizar la cobertura nacional y atender a los niños que aún no habían recibido la inmunización.
Kershenobich aseguró que ningún menor está en riesgo, pues la vacuna puede aplicarse de manera segura desde el nacimiento y hasta los 4 años, un margen que amplía la posibilidad de protección para quienes no fueron vacunados en los primeros meses.
LEE Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Deuda pendiente con los niños sin inmunizar
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, México enfrenta un incremento en el número de niños sin vacunar. En 2024, 341 mil menores no recibieron ninguna dosis del esquema básico, de los cuales 119 mil se sumaron a la cifra del año anterior.
El país concentra el 25% de los niños sin vacunar en toda América Latina y el Caribe, y representa el 2.4% del total mundial.
¿De qué está hecha la vacuna BCG?
La vacuna BCG es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos de Calmette y Guérin (Mycobacterium bovis). BCG significa Bacilo de Calmette y Guérin.
¿Cuáles son las reacciones que puede presentar tu hijo después de vacunarlo contra la Tuberculosis (BCG)?
La vacuna de BCG es segura. La molestia más frecuente en el lugar donde se aplicó es la aparición de un nódulo dos a cuatro semanas; después se forma una úlcera que no requiere ningún tipo de tratamiento, sólo mantenla limpia. Aparecerá una costra en la sexta a doceava semana después de la vacunación, que al final deja una cicatriz.
Pueden inflamarse los ganglios de la axila del mismo lado donde se aplicó la vacuna, sentirá como bolitas. La recuperación es espontánea. Los ganglios no requieren cirugía ni tratamiento con antibióticos, se quitan solos.
¿Cuándo NO debes vacunar a tu hijo con esta vacuna?
Los bebés con peso menor de 2 kilogramos al nacer (una vez rebasado este peso se pueden vacunar).
Si presenta alergia a algún componente de la vacuna.
Si se encuentra enferma (o) con fiebre mayor de 38.5 °C.
Si hay lesión de la piel deberá evaluarse su aplicación o se pospone la vacunación.
Enfermos de leucemia o de otro tipo de cáncer.
Enfermos con tratamiento inmunosupresor (que disminuye sus defensas) como: corticoesteroides, quimioterapia, radiación.
Pacientes con síntomas por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Los sujetos con VIH sin síntomas pueden vacunarse.
Cuando esté tomando medicamento contra la tuberculosis.
